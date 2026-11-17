Kbeto Zuleta desmiente imágenes que circulan en redes sociales sobre su estado de salud en el que aparece con una de sus extremidades amputadas - crédito @kbetozuleta/ Instagram

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El equipo de comunicaciones del cantante vallenato Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta salió a desmentir este lunes la circulación de imágenes suyas desde el hospital, al tiempo que confirmó que el artista continúa estable y en recuperación tras el grave accidente de tránsito que sufrió el pasado 26 de octubre, cuando el autobús de su agrupación cayó a un río en el departamento del Cesar.

“Desde el equipo de comunicaciones de KBeto Zuleta aclaramos que no hemos compartido ninguna imagen del artista durante su proceso de recuperación”, indica el comunicado firmado por Diego De la Cruz, jefe de comunicaciones del artista.

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El texto también exhortó al público a “no realizar ni difundir montajes con inteligencia artificial y evitar compartir información no confirmada”, en respuesta a imágenes que circularon en redes sociales presentadas como fotografías reales del cantante en su cama de hospital.

El equipo de comunicaciones del cantante KBeto Zuleta informa que el artista permanece estable en una clínica y pide no difundir montajes realizados con inteligencia artificial. (@kbetozuleta/IG)

La aclaración llega tres semanas después de que el autobús en el que viajaba la agrupación del hijo de Poncho Zuleta cayera desde el puente Ariguaní al río del mismo nombre, en el límite entre los departamentos de Magdalena y Cesar, cuando regresaban de una presentación en Sincelejo, Sucre.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 a. m. del 26 de octubre y dejó un saldo devastador entre los integrantes del grupo.

Kbeto sufrió la amputación de su pierna izquierda y fue trasladado en avión ambulancia

El cantante llegó en estado crítico a un centro asistencial en Bosconia con traumatismos severos en ambas extremidades inferiores y una contusión pulmonar que le generó dificultades respiratorias.

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La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa

Los médicos le amputaron la pierna izquierda para salvarle la vida, lo intubaron y lo ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El 31 de octubre despertó de forma espontánea, lo que permitió retirarle el soporte respiratorio. Dada la complejidad de su cuadro, una junta médica autorizó su traslado a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla mediante un avión ambulancia, donde permanece hospitalizado bajo supervisión especializada.

Su hermano Héctor Zuleta informó el 6 de noviembre que el artista había sido sometido exitosamente a dos procedimientos quirúrgicos y que aún tenía más intervenciones pendientes.

“Continúa evolucionando positivamente. Está en su posoperatorio desde hace dos días. Todavía faltan varios, todavía faltan cositas por arreglar, por decirlo así, pero está estable, consciente y con su manejo respectivo”, declaró Héctor al comunicador Álvaro Alcides Álvarez.

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El mánager de Kbeto Zuleta compartió la anécdota de cómo se salvó del accidente en el que el músico vallenato por poco pierde la vida (@RadioGuatapuri/X)

El médico de cabecera, Jorge Mario Córdoba, respaldó esa versión en declaraciones a Caracol Radio: “Está evolucionando satisfactoriamente y bajo los mejores cuidados médicos”, afirmó.

El accidente dejó tres integrantes de la agrupación muertos y más de 20 heridos

El siniestro cobró la vida del guitarrista Harold David Santana Martínez, el corista Geovanny Lobo y el músico Radamel Uribe Navarro, quien falleció el 8 de noviembre en un centro de salud a causa de la gravedad de sus heridas. Más de 20 personas resultaron heridas en total. Cuando Kbeto recuperó la conciencia, preguntó de inmediato por cada uno de sus compañeros y, al conocer las muertes, rompió en llanto, según relató Córdoba.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. La empresa propietaria del vehículo, Expreso Super Star SAS, indicó que el conductor habría declarado que dos perros se cruzaron en la vía momentos antes del siniestro, lo que descartaría la hipótesis inicial de un microsueño al volante.

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Murió otro de los integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta (@estebanbolanomanager/IG)

También trascendió que el conductor habitual habría cedido el manejo a su auxiliar durante el trayecto. Las autoridades continúan reuniendo pruebas, testimonios y resultados de evaluaciones técnicas.

Según el comunicado del equipo de prensa, Kbeto es consciente del apoyo y el cariño que ha recibido de sus seguidores y “en su momento, responderá a cada uno”. Su padre, Poncho Zuleta, anunció que se retiraría temporalmente de la vida pública para acompañar la recuperación de su primogénito.