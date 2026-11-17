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El 17 de noviembre de 2026 se presentó en Bogotá el I Simposio de Seguridad, un encuentro que, según sus organizadores, contará con la asistencia del presidente Abelardo de la Espriella y del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco.

Durante el acto también intervino María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay. La Escuela de Formación de la UNP llevará el nombre del legislador asesinado, de acuerdo con lo anunciado en la presentación.

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Tarazona afirmó que regresó recientemente de Europa, donde pidió a la comunidad internacional acompañar el esclarecimiento del homicidio. A su juicio, la investigación de la Fiscalía General de la Nación no ha dado respuestas suficientes sobre el crimen.

La viuda del senador sostuvo que, a su juicio, la investigación de la Fiscalía General de la Nación no ha dado respuestas suficientes sobre el crimen (@maclaudiat/IG-Cristian Bayona/Colprensa-@laurisarabia/X)

“No ha habido una respuesta oportuna frente al magnicidio”, sostuvo Tarazona ante los asistentes. Sus declaraciones reflejaron cuestionamientos al avance de las indagaciones, aunque no expuso durante el evento decisiones judiciales que respalden sus señalamientos sobre los responsables intelectuales.

Tarazona cuestionó la hipótesis sobre la Segunda Marquetalia

de la investigación. Según su interpretación, ese grupo habría cumplido funciones de organización y articulación material del asesinato, sin que allí se encuentre, dijo, la orden principal del crimen.

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María Claudia Tarazona acusó a Gustavo Petro y Nicolás Maduro de ser los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - (Presidencia de la República)

Además, atribuyó públicamente al expresidente Gustavo Petro y al mandatario venezolano Nicolás Maduro haber ordenado el homicidio de Miguel Uribe Turbay. Estas afirmaciones corresponden a la versión de Tarazona y el texto suministrado no incluye pruebas judiciales ni pronunciamientos de las autoridades que las confirmen.

“Gustavo Petro y Nicolás Maduro fueron quienes ordenaron el crimen de Miguel”, afirmó. La declaración fue una de las intervenciones centrales de la jornada, que reunió a funcionarios y allegados del senador.

Señaló a Enrique Marulanda por la financiación del crimen

Tarazona también se refirió a la indagación de la Corte Suprema de Justicia relacionada con Sandra Ramírez y Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko o Marcos Calarcá en el texto original. En ese contexto, aseguró que duda de que Ramírez desconociera la eventual participación de su hijo, Enrique Marulanda.

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Según su versión, Marulanda habría dirigido desde Guainía la financiación del crimen contra Miguel Uribe Turbay. La viuda del senador indicó que recibió esa información a través de mensajes y conversaciones que, afirmó, le llegaron con referencias a los posibles autores intelectuales.

La investigación sobre el asesinato continúa en manos de la Fiscalía. Las acusaciones formuladas por Tarazona requerirán verificación por parte de las autoridades competentes antes de que puedan establecerse responsabilidades penales.

La ruta del dinero y el papel atribuido a alias El Viejo

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, sería el cabecilla de una red delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes - crédito Fiscalía General de la Nación

Los fondos procedentes de Venezuela habrían llegado a Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo, a quien Tarazona identificó como el coordinador de la operación que terminó con la muerte del senador. La viuda aseguró: “Más de USD 1,5 millones fueron traídos de Venezuela y entregados a ‘El Viejo’”.

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Para Tarazona, una transferencia de esa magnitud habría requerido conocimiento del régimen de Nicolás Maduro. También vinculó a integrantes de la Segunda Marquetalia con la planificación, coordinación y financiación del atentado.

La viuda afirmó que Uribe Turbay se había consolidado como un opositor al proyecto político del entonces Gobierno de Gustavo Petro. Entre sus propuestas, mencionó la eliminación de la política de Paz Total, la persecución de cabecillas de grupos armados y la reanudación de la aspersión con glifosato sobre cultivos de coca.