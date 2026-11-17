Fabricio Sanguinetti es pretendido por varios equipos de la Liga BetPlay (Lina Gasca-Colprensa)

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Millonarios descartó a Fabricio Sanguinetti como refuerzo de cara a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026 porque considera cubierta la zona de delanteros.

El atacante está valorado entre 2,5 y 3 millones de dólares por Internacional de Bogotá, según informó el periodista Alexis Rodríguez en su cuenta de X, el 16 de noviembre de 2026 y esa sería la millonada que tendría que colocar el club que esté interesado en el delantero uruguayo.

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El cupo de delanteros en Millonarios estaría ocupado, por lo cual el goleador del Internacional de Bogotá sería descartado por la directiva del cuadro azul (@alexisnoticias-X)

El club analiza ejercer la opción de compra de Rodrigo Contreras, tasada en USD 2 millones por el Club de Deportes Antofagasta. Leonardo Castro y Andrey Estupiñán tienen contrato con Millonarios hasta el 31 de diciembre de 2028 y el 30 de junio de 2028, respectivamente, mientras la directiva también cuenta con Contreras en sus planes.

Sanguinetti había sido relacionado con Millonarios, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y Atlético Nacional. Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, señaló que el equipo bogotano le hacía seguimiento, pero luego comunicó que lo descartó porque dispone de tres centrodelanteros.

Entre dos y medio y tres millones de dólares pediría el Inter de Bogotá por el goleador uruguayo (@alexisnoticias-X)

Esta es la historia de Fabricio Sanguinetti: de trabajar en un lavadero a ser goleador en la Liga BetPlay

-crédito Lina Gasca/Colprensa

El uruguayo Fabricio Sanguinetti, de 26 años, lleva 13 goles y nueve asistencias en su primera temporada con Internacional de Bogotá, donde se convirtió en una de las figuras del fútbol colombiano después de una etapa en la que trabajó en un lavadero de autos mientras intentaba sostener su carrera profesional, recordó el jugador en entrevista con Matías Pérez, periodista de la sección deportiva de Ovación, de El País de Uruguay, el 12 de noviembre de 2026.

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El delantero tiene contrato por un año más, pero ya recibió propuestas de Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali. También despertó interés en México y Estados Unidos, mientras Santos Laguna presentó una oferta de 2 millones de dólares..

Su equipo alcanzó las semifinales de la Copa Colombia, aunque perdió 2-1 el partido de ida ante América. Sanguinetti marcó el gol de Internacional en ese encuentro.

Del retiro de Peñarol al trabajo fuera del fútbol

Sanguinetti es una de las grandes figuras del Inter de Bogotá (Lina Gasca-Colprensa)

Sanguinetti dejó Rocha a los 12 años para instalarse en la pensión de Peñarol, en Solymar. A los 18, el club decidió no ofrecerle contrato, pese a que él consideraba que estaba preparado para competir en Primera División.

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El atacante debutó con un gol en Atenas de San Carlos, pero su recorrido volvió a frenarse cuando el grupo Pachuca llegó a la institución y liberó a jugadores y miembros del cuerpo técnico.

“Llegó el grupo Pachuca y dejaron libres a jugadores, técnicos, todo, y yo entré en esa bolsa. Ahí se complicó”, recordó.

Luego intentó continuar en Rocha FC, Torque y Deportivo Maldonado, sin conseguir lugar en ninguno de los planteles. Permaneció en la zona y alternó el fútbol amateur con distintos empleos: fue reponedor de supermercado, repartidor de un restaurante y auxiliar en una farmacia.

Más tarde comenzó a trabajar con Carlos Keosseian y Simón Vanderhoeght, dos amigos vinculados al fútbol de Maldonado que tenían un lavadero. Ellos acomodaron sus horarios para que pudiera jugar en Libertad de San Carlos.

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“Laburé de todo. Arranqué de reponedor en un supermercado, después fui delivery en un restaurante y estuve en una farmacia porque hice un curso de auxiliar farmacéutico”, relató Sanguinetti a Ovación, de El País.

La oportunidad para salir de Uruguay llegó mediante Damián Castellanos, técnico argentino que lo había dirigido en Atenas. Castellanos lo llamó para sumarse a Pirata FC, equipo de la Segunda División de Perú, con un salario menor al que obtenía al combinar los viáticos de Libertad con el trabajo en el lavadero.

“Estaba laburando en el lavadero con los pibes y me llama Damián Castellanos. Él tenía una chance de dirigir en la Segunda División de Perú y me preguntó si quería ir. Era en el interior de Perú y el sueldo era menos que lo que yo juntaba entre los viáticos en Libertad y el laburo. La famosa última bala, ¿no? Me la jugué”, afirmó.

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Perú, Patronato y el despegue en Morón

Sanguinetti es una de las grandes figuras del FPC y antes de venir a Colombia, tuvo que pasar por el fútbol peruano (Lina Gasca-Colprensa)

Pirata FC no tuvo una buena campaña, pero Sanguinetti superó los 10 goles durante su temporada. Al finalizar el torneo, Castellanos volvió a intervenir para abrirle una posibilidad en Argentina: habló con Walter Perazzo, de quien había sido asistente en Aldosivi, y logró que Patronato lo incorporara.

El club de Paraná venía de conquistar la Copa Argentina y de disputar la Copa Libertadores en 2023. Sanguinetti comenzó como titular, aunque una lesión redujo su participación; aun así, tuvo una actuación destacada ante Estudiantes de Buenos Aires, dirigido por Walter Otta.

Ese partido facilitó su llegada a Deportivo Morón, donde trabajó con Otta y comenzó a ser representado por Rubén Jordán y Fabricio Cancela. Su consolidación ocurrió en el clásico ante Nueva Chicago, en Mataderos.

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El extremo izquierdo previsto para ese partido se lesionó durante un entrenamiento y Sanguinetti ingresó en la convocatoria. Otta lo incluyó como titular; Morón ganó 2-0 y el uruguayo aportó dos asistencias.

“Yo no iba a estar citado, pero el extremo por izquierda se lesiona en el táctico y me citan. Otta daba los equipos en el hotel y jugaba de titular. Dije: ‘Es esta’. Le encajamos dos y salí figura con dos asistencias. A partir de ahí no salí más”, recordó.

La hinchada de Morón comenzó a corear “uruguayo, uruguayo” durante los partidos. “Me terminaron coreando 30.000 personas en el estadio de Morón. Siempre los voy a tener en mi corazón, estuvimos muy cerca de ascender”, señaló el futbolista.

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La adaptación a Colombia y la promesa familiar

Sanguinetti es la gran figura de Inter (Lina Gasca-Colprensa)

Su salto a Internacional de Bogotá representó una revancha deportiva: el grupo Pachuca, que había estado ligado a su salida de Atenas, ahora figura entre los interesados en adquirir su ficha. El club colombiano se llamaba La Equidad hasta el año anterior y tiene entre sus propietarios al actor Ryan Reynolds, conocido por interpretar a Deadpool.

Sanguinetti se adaptó a la altura de Bogotá y pasó de ocupar habitualmente la banda como extremo a desempeñarse como delantero. Según explicó, su juego físico y sus desmarques le permitieron imponerse ante defensores colombianos.

“Les molesta mi estilo de juego: que les pique, que vaya al espacio, que los choque antes. Eso que tenemos los uruguayos de ir a todas, al central colombiano no le gusta”, sostuvo.

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El atacante destacó el respaldo recibido de Keosseian, Vanderhoeght, sus padres y su novia, Valentina, durante el período en que no encontraba club. También atribuyó un papel decisivo a Castellanos, el entrenador que lo llevó a Perú cuando evaluaba abandonar la actividad.

“Damián me rescató en su momento y le voy a agradecer toda la vida”, dijo Sanguinetti, que al celebrar sus goles apunta al cielo en memoria de su abuela, fallecida en diciembre de 2025.

Su abuela era hincha de Peñarol y el jugador le prometió volver al club en un momento consolidado de su carrera.

“Me formé ahí y le tengo mucho cariño”, expresó.

Sanguinetti también mencionó entre sus objetivos ser profesional, comprarle una casa a su madre y ayudar a su familia:

“Lo estoy pudiendo hacer ahora en un grado un poco más chico, pero le diría que estoy ahí, que estoy cerquita”.

Estadísticas de Fabricio Sanguinetti en el Internacional de Bogotá: los detalles de sus partidos y goles

Sanguinetti leva varios goles en la temporada 2026 (Cristian Bayona-Colprensa)

El uruguayo Fabricio Sanguinetti, de 26 años, lleva 13 goles y nueve asistencias en su primera temporada con Internacional de Bogotá. A continuación, estos son los detalles de sus goles:

29 de enero de 2026 — Liga DIMAYOR Apertura: Jaguares FC 2-3 Internacional de Bogotá — gol; jugó 72 minutos

18 de marzo de 2026 — Liga DIMAYOR Apertura: Internacional de Bogotá 2-2 Pereira — gol; jugó 90 minutos

12 de abril de 2026 — Liga DIMAYOR Apertura: Internacional de Bogotá 2-1 Alianza FC — gol; jugó 84 minutos

20 de abril de 2026 — Liga DIMAYOR Apertura: Once Caldas 2-1 Internacional de Bogotá — gol; jugó 90 minutos.

26 de abril de 2026 — Liga DIMAYOR Apertura: Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó — gol; jugó 61 minutos

3 de mayo de 2026 — Liga DIMAYOR Apertura : Independiente Santa Fe 3-1 Internacional de Bogotá — gol; jugó 56 minutos

29 de julio de 2026 — Copa Colombia: Inter Palmira 1-2 Internacional de Bogotá — gol; jugó 90 minutos

8 de agosto de 2026 — Liga DIMAYOR Finalización: Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá — gol; jugó 87 minutos

9 de septiembre de 2026 — Copa Colombia: Real Cundinamarca 1-2 Internacional de Bogotá — gol; jugó 82 minutos

12 de septiembre de 2026 — Liga DIMAYOR Finalización: Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros FC — gol; jugó 90 minutos

10 de octubre de 2026 — Liga DIMAYOR Finalización: Junior FC 2-2 Internacional de Bogotá — gol; jugó 90 minutos

28 de octubre de 2026 — Liga DIMAYOR Finalización: Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín — gol; jugó 81 minutos.

10 de noviembre de 2026 — Copa Colombia: Internacional de Bogotá 1-2 América de Cali — gol; jugó 85 minutos.