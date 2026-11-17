Colombia alistaría varios cambios en su segundo partido con Chile, con respecto a la nómina que usó en Colombia (Bernardo Peña-El País/Colprensa)

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La Selección Colombia jugará su segundo amistoso ante Chile en el estadio Monumental de Santiago, este martes 17 de noviembre a partir de las 6:00 p. m., hora de Colombia. El encuentro cerrará el calendario de 2026 para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que venció 1-0 al mismo rival en Cali durante el primer duelo de la fecha FIFA.

El técnico aprovecharía el compromiso para observar alternativas en varias posiciones.

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En este contexto, AS y SportsCenter Colombia de ESPN difundieron las posibles alineaciones con diferencias en el arco, los laterales, el mediocampo y la conformación del ataque, aunque ambas proyecciones coinciden en la presencia de Luis Javier Suárez como una de las principales opciones ofensivas.

Colombia podría realizar varios cambios para su juego en Santiago ante Chile (Ernesto Guzmán-EFE)

La versión de AS mantendría una defensa de cuatro hombres, con Jefferson Lerma como volante de equilibrio y una línea de mediocampistas con capacidad para acompañar al único delantero.

Portero: Aldair Quintana o Camilo Vargas

Defensores: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal

Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta o Matías Orozco, Yáser Asprilla, Nelson Deossa, Jhon Arias

Delantero: Luis Javier Suárez

En este esquema, Quintana tendría opciones de ocupar el arco tras los 90 minutos que disputó Vargas en el anterior amistoso. Muñoz y Cabal se ubicarían en los laterales, con Sánchez y Lucumí como centrales.

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Lerma asumiría las labores de recuperación en la mitad, acompañado por Puerta o Orozco. Más adelantados, Asprilla, Deossa y Arias tendrían la tarea de abastecer a Suárez y buscar asociaciones cerca del área chilena.

SportsCenter Colombia presentó dos variantes con Perea y Suárez en ataque

Así podría alinear Colombia ante Chile, según la versión de la colega Juliana Salazar Mesa (@ESPNColombia-X)

SportsCenter Colombia expuso dos posibilidades. La primera tendría un esquema con Luis Javier Suárez como único delantero, acompañado por Perea, Arias y Asprilla en posiciones más adelantadas.

Portero: Aldair Quintana

Defensores: Juan Arizala, Juan David Cabal, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz

Volantes: Jhon Solís, Jefferson Lerma, Óscar Perea, Jhon Arias, Yáser Asprilla

Delantero: Luis Javier Suárez

La segunda alternativa modificaría los nombres de los laterales y reforzaría el mediocampo con Gustavo Puerta y Orozco. En este caso, Perea acompañaría a Suárez en la ofensiva.

Portero: Aldair Quintana

Defensores: Samuel Velásquez, Juan David Cabal, Davinson Sánchez, Eddier Ocampo

Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Matías Orozco, Jhon Arias

Delanteros: Óscar Perea, Luis Javier Suárez

Las propuestas de SportsCenter Colombia también abren la posibilidad de que Asprilla tenga minutos como mediocampista ofensivo o por uno de los costados. Juliana Salazar Mesa señaló que el jugador cuenta con mayor recorrido dentro del proceso de la selección y dispone de condiciones para asumir el manejo de la pelota.

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Camilo Durán, quien está disponible para el partido, no figura entre los titulares de las alineaciones difundidas por los dos medios. Salazar Mesa consideró que el atacante todavía se adapta a los movimientos de sus compañeros, aunque resaltó su presencia en el área, su iniciativa para pedir la pelota y su disposición para participar en las jugadas ofensivas.

Blu Radio planteó una tercera alternativa con cambios en el arco y el mediocampo

AME6832. CALI (COLOMBIA), 13/11/2026.- Jhon Arias (d) de Colombia disputa el balón con Darío Osorio de Chile este viernes, en un partido amistoso en el estadio Pascual Guerrero en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán

El 17 de noviembre de 2026, el periodista Cristian Marín reveló en Mañanas Blu, de Blu Radio, una tercera posible alineación de la Selección Colombia ante Chile. La propuesta contempla cambios en el arco, el lateral izquierdo y la zona de creación, con Juan Manuel Rengifo como una de las novedades.

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Portero: Aldair Quintana o Camilo Vargas

Defensores: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal

Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta o Matías Orozco, Yáser Asprilla, Juan Manuel Rengifo, Jhon Arias

Delantero: Luis Javier Suárez

La principal diferencia frente a las otras versiones está en el ingreso de Rengifo, quien tendría opciones de ubicarse como volante ofensivo y asociarse con Asprilla y Arias cerca del área. Su presencia ampliaría las posibilidades de juego interior y permitiría que los extremos alternen posiciones durante el partido.

Otra de las modificaciones estaría en el arco, donde Aldair Quintana podría reemplazar a Camilo Vargas. En defensa, Juan David Cabal aparece como opción para ocupar el lateral izquierdo, con Daniel Muñoz por el costado derecho y la pareja de Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí en el centro.

En la mitad, Jefferson Lerma tendría la tarea de sostener el equilibrio del equipo. Gustavo Puerta o Matías Orozco lo acompañarían con responsabilidad en la salida, mientras que Asprilla, Rengifo y Arias buscarían conectar con Luis Javier Suárez, previsto como único delantero.

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