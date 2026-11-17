Durante un acto institucional de la Presidencia de Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella abordó la necesidad de revisar y actualizar los programas académicos y los centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Presidencia)

Guardar

Durante la cumbre Patria Milagro Sena, realizada en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella pidió revisar y actualizar los programas del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) con el propósito de responder a las necesidades actuales.

“No podemos seguir ofreciendo programas simplemente porque llevan muchos años funcionando”, afirmó el jefe de Estado.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella indicó que los estudiantes deben recibir una formación que “les sea útil para el desempeño laboral que se requiere hoy día”.

Abelardo de la Espriella indicó que los estudiantes deben recibir una formación que “les sea útil para el desempeño laboral" (Isaac Bechara/Presidencia)

Así las cosas, el presidente Abelardo de la Espriella pidió a la Dirección General del Sena, presidida por Fray Ricardo Torres, que revise los programas y el funcionamiento de los centros de formación.

El presidente Abelardo de la Espriella indicó que quiere saber cuáles son los programas que están dando buenos resultados y cuáles deben ser actualizados.

“Por eso le he pedido a la Dirección General que revise los programas y el funcionamiento de los centros de formación. Quiero saber cuáles están dando buenos resultados, cuáles necesitan actualizarse”, indicó.

PUBLICIDAD

Entre los proyectos mencionados por el jefe de Estado figura la creación de una escuela de mecánica aeronáutica, una iniciativa que se desarrollaría junto con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

“Vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos para esa, pongámosle fecha a la construcción de esa infraestructura con el alcalde Char. Hay actividades que requieren de este tipo de especialidades en la capital del Atlántico y un conocimiento propio que hay que formar en esta nueva sede”, afirmó.

Entre los proyectos mencionados por Abelardo de la Espriella figura la creación de una escuela de mecánica aeronáutica (Sindicato del Sena)

Además, De la Espriella anunció la elaboración de una Agenda Regional de Capacidades y Productividad, que reunirá a instituciones educativas, empresarios y gobiernos territoriales para identificar las necesidades de cada región.

PUBLICIDAD

Sena D.I.O.S.

En su discurso, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el plan de modernización de los programas del Sena se llamará D. I. O. S., un nombre que, según el jefe de Estado, podría dar lugar a acciones de tutela.

“La estrategia de modernización que hoy se presenta lleva el nombre de D.I.O.S. y abarca cuatro aspectos importantes. A lo mejor nos entutelen por esto, pero como digo siempre, Dios proveerá. Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores soldados y por eso estamos aquí. D.I.O.S., que significa, además de lo que todos conocemos ya y defendemos, digital, innovación, oferta pertinente y sostenibilidad”, aseveró.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella indicó que los aprendices del Sena deben estar preparados para trabajar con sistemas automatizados, análisis de datos e inteligencia artificial.

“En materia digital, quiero que el Sena incorpore nuevas herramientas de enseñanza y amplíe la formación tecnológica. Nuestros aprendices deben estar preparados para trabajar con sistemas automatizados, análisis de datos e inteligencia artificial. La innovación requiere que el Sena trabaje más estrechamente con las universidades, los centros de investigación y las empresas”, aseveró.

El mandatario colombiano aseguró que es fundamental que los conocimientos adquiridos sean aprovechados en las empresas, los talleres y las demás actividades del país.

“Es fundamental que los conocimientos que allí se desarrollan puedan aprovecharse en las fábricas, los talleres y las demás actividades productivas del país. La oferta, esa oferta de formación, debe tener en cuenta las diferencias que hay entre nuestras regiones”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella aseguró que es fundamental que los conocimientos adquiridos en el Sena sean aprovechados en las empresas, los talleres y las demás actividades del país (Cristian Bayona/Colprensa)

En septiembre de 2025, el presidente Abelardo de la Espriella denunció presuntas irregularidades en contratos de la regional Córdoba del Sena y anunció que el caso será trasladado a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control cuando concluya una revisión interna.

“Esto apenas es la punta del iceberg”, afirmó el mandatario en una publicación en X. De la Espriella aseguró que una visita de verificación detectó posibles fallas en procesos de contratación por miles de millones de pesos.

Entre los hechos mencionados figuran pliegos que, según indicó, habrían favorecido de forma repetida a los mismos contratistas, falta de estudios de mercado, pagos por servicios que no habrían sido prestados y fraccionamiento de contratos.

PUBLICIDAD