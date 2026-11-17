Valentino Lázaro reapareció desde su cama luego de la detención médica en 'Stream Fighters 5' por pelea con Emiro Navarro (@valentinolazaroh @emiro_navarro/ Instagram)

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El creador de contenido Valentino Lázaro compartió un video desde su cama para contar cómo quedó después de su pelea con Emiro Navarro en Stream Fighters 5. Con gestos de dolor y el rostro afectado por el combate, el influenciador recurrió al humor para referirse a la derrota que sufrió por detención médica en el segundo asalto.

“Sin poder moverme”, escribió Lázaro en la publicación que difundió en Instagram, donde reúne más de 1,7 millones de seguidores. En las imágenes, se observa al creador de contenido en reposo, con los labios inflamados y signos visibles de los golpes que recibió durante el enfrentamiento.

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El combate entre los dos exfinalistas de La casa de los famosos Colombia fue uno de los más comentados de la quinta edición del evento organizado por Westcol. La pelea se llevó a cabo el sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y terminó después de la intervención del árbitro y del equipo médico.

Valentino tomó la situación con humor y bromeó sobre la preparación de su rival. En el video, sugirió que Emiro Navarro pudo haber recibido entrenamiento de JH, participante habitual de Stream Fighters que ha acumulado victorias en ediciones anteriores. “Yo siento que a Emiro lo entrenó JH”, comentarió que desató reacciones en redes sociales.

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La pelea terminó por decisión médica en el segundo asalto

Emiro Navarro venció a Valentino Lázaro por detención médica en el segundo round, luego de que el personal presente en el cuadrilátero evaluara el estado del creador de contenido. Lázaro presentó una lesión y sangrado nasal después de los golpes recibidos durante el combate.

La pelea tuvo además un momento polémico por una patada de Valentino que no estaba permitida dentro de las reglas del evento. El influenciador ofreció disculpas después de ese episodio, que generó reacciones entre los asistentes y los seguidores que observaron la transmisión.

Pese a la interrupción, Lázaro expresó que asumía el resultado con satisfacción por haber aceptado el desafío y por mantenerse en el ring hasta que los médicos determinaron que no podía continuar. El creador de contenido no abandonó la pelea por decisión propia.

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Sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo. Varios destacaron que el influenciador se hubiera preparado para subir al ring y que mantuviera una actitud distendida después de la derrota. Otros señalaron que el video confirmó la exigencia física de los combates que se realizan en Stream Fighters.

“Porecito Valentino!!! Yo te veía más técnica en los entrenamientos… te dieron muchos nervios?“, ”Te dieron los puños que toda Colombia anhelaba dárselos ✨“, ”Bb, pero mucho filtro, ese cutis no está así“, ”Quedaste papelon JAJAJAJAJAJAJAJA", “Me encanta que gozas hasta de tus ‘derrotas’”, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Emiro Navarro celebró junto a su madre tras la victoria

Emiro Navarro celebró el triunfo en el cuadrilátero acompañado por su madre y por varias figuras que asistieron al evento, entre ellas el extenista Robert Farah y el creador de contenido Sebastián Villalobos. El ganador reconoció el esfuerzo de Valentino tras un enfrentamiento que concentró la atención de los seguidores de ambos.

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Navarro había superado un quebranto de salud antes de la competencia y recibió el aval médico para participar. Su victoria representó el cierre de un proceso de preparación que tuvo seguimiento en redes sociales durante las semanas previas al evento.

El cruce entre Emiro y Valentino también llevó al ring rivalidades y dinámicas que ambos habían construido luego de su participación en La casa de los famosos Colombia. La expectativa creció por el antecedente de los dos como finalistas del programa y por las diferencias que habían mostrado en público.

La exhibición de boxeo reunió a artistas, influenciadores y creadores digitales en una cartelera que incluyó varios enfrentamientos. En este formato, los participantes deben cumplir con entrenamientos previos, pesajes y normas de competencia antes de ingresar al cuadrilátero.

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