El incidente ocurrió debido a que un artefacto cargado con pólvora se soltó antes de elevarse (Minsa)

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Cinco asistentes sufrieron quemaduras leves durante la clausura del Festival de Globos de Venecia, en el suroeste de Antioquia, luego de que un elemento de pirotecnia se desprendiera de una de las estructuras elevadas.

Las personas recibieron atención de emergencia, fueron trasladadas al hospital local y luego dadas de alta.

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La séptima edición reunió más de 1.000 globos el 14 y 15 de noviembre de 2026, con actividades en el Estadio Municipal y el parque principal. Brasil, Salvador y México participaron como países invitados, mientras miles de visitantes acudieron a observar las elevaciones.

El incidente ocurrió durante el lanzamiento de dos globos de gran tamaño que llevaban pirotecnia, preparados para la inauguración y el cierre del encuentro. Uno de ellos habría sufrido el desprendimiento de un componente antes de elevarse, lo que expuso a parte del público a la pólvora.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio Municipal y en el parque principal del municipio (Alcaldía Venecia/Facebok)

La emergencia dejó cinco heridos, pero ninguno presentó lesiones graves. Una de las personas requirió traslado al Hospital San Rafael de Venecia, mientras que las demás recibieron valoración tras el incidente. El centro asistencial determinó que todos tenían quemaduras leves y concedió el alta médica luego de la atención.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bolombolo informó que recibió la alerta a las 20.00 por personas quemadas con pólvora dentro del estadio municipal.

“Se activan las unidades”, indicó el organismo al describir la respuesta inicial. Los bomberos señalaron que, al llegar al lugar, encontraron a los afectados y trasladaron a uno de ellos para que el médico de turno lo valorara.

La Alcaldía de Venecia destacó la presencia del Cuerpo de Bomberos, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), la Policía y el Ejército durante la atención de la situación.

La séptima edición del Festival de Globos de Venecia cerró con más de 1.000 globos en Antioquia (Alcaldía Venecia/Facebok)

Las instituciones intervinieron después de que el globo se desprendiera antes de elevarse. La activación de la respuesta permitió atender a las personas que sufrieron quemaduras por la pólvora utilizada en la actividad.

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El reporte de los bomberos precisó que el hospital evaluó a los cinco lesionados. La institución médica concluyó que las heridas no revestían gravedad.

La administración municipal no informó sobre nuevas afectaciones después de la asistencia inicial. Tampoco se reportaron otros lesionados entre las personas que asistieron a la actividad.

Óscar Garcés, asistente y experto en esta tradición, explicó al diario El Colombiano que “se lanzaron dos globos con pirotecnia, uno para la inauguración y otro para la clausura, acompañados, obviamente, por expertos, turmas especializadas en elaborarlos, y acompañados por bomberos, personal de salud, Policía, Ejército para mantener la distancia del público”.

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Las turmas son colectivos que se organizan durante el año para construir los globos. Su trabajo incluye el diseño de las piezas, la preparación de los materiales y la coordinación con los equipos de seguridad que intervienen durante el espectáculo.

Garcés sostuvo que el hecho se originó por una falla puntual en uno de los objetos instalados en la estructura. “Infortunadamente, uno de los elementos que iba en el globo se soltó y eso fue lo que causó el incidente”, afirmó.

El incidente ocurrió debido a que un artefacto cargado con pólvora se soltó antes de elevarse (Alcaldía Venecia/Facebok)

El experto calificó las lesiones como menores y señaló que los afectados recibieron atención inmediata. “Fueron quemaduras muy leves que afectaron a cinco personas que inmediatamente fueron atendidas, inclusive llevadas al hospital, y dadas de alta”, comentó.

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La organización y las autoridades locales mantuvieron activos los protocolos de emergencia durante las jornadas. Según Garcés, esos controles permitieron limitar las consecuencias del desprendimiento ocurrido en medio de la actividad de clausura.

“El espectáculo se hace muy controlado con el fin de evitar cualquier incidente y, afortunadamente, por esos controles fue algo mínimo”, agregó el experto sobre la respuesta de los organismos presentes en el lugar.

Garcés explicó que los dispositivos que permiten la elevación de los globos, conocidos como mechas o buchas, tienen un diseño destinado a reducir el riesgo de incendios. Se elaboran con papel higiénico o servilletas enrolladas e impregnadas en parafina.

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El cálculo busca que el material combustible se consuma por completo mientras el globo permanece en el aire, antes de que la estructura inicie el descenso. “Esta es una de las condiciones del festival para garantizar la seguridad”, señaló.

La técnica utilizada en Venecia se basa en globos fabricados con pliegos de papel. Algunas de las piezas presentadas durante el festival requirieron entre 3.500 y 5.000 pliegos, de acuerdo con el relato del experto.