La Secretaría Distrital de Gobierno desplegó equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos para acompañar las marchas ciudadanas (EFE/ Carlos Ortega)

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Bogotá tendrá manifestaciones y movilizaciones entre el martes 17 y el domingo 22 de noviembre, con concentraciones previstas en Usme, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Fontibón, Santa Fe y La Candelaria que podrían causar desvíos, trancones y cambios en la operación de TransMilenio.

La agenda incluye plantones por la educación, actividades de memoria histórica, marchas vinculadas al paro nacional, encuentros sobre Palestina y movilizaciones por los derechos de las mujeres.

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La Secretaría Distrital de Gobierno desplegará equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos para acompañar las jornadas y mantener contacto con los participantes.

El martes 17, las actividades comenzaron a las 5:00 a. m. con el Gran Plantón Pacífico en el ARA Danubio, en la avenida Caracas con calle 59 sur, en Usme. A las 6:30 a. m. estaba previsto un plantón por el derecho a una educación digna en la calle 158 con carrera Séptima, en Usaquén.