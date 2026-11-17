El coordinador de la agrupación vallenata fue recibido por familiares y amigos en Valledupar tras recibir el alta médica (@Intervallenato/ X)

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Carlos Andrés “Cayo” Manjarrés regresó a su casa en Valledupar después de recibir el alta médica, casi tres semanas después del accidente de tránsito que involucró al bus de la agrupación de Kbeto Zuleta y dejó tres integrantes fallecidos.

El coordinador del equipo había permanecido hospitalizado en la Clínica Erasmo, donde pasó varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por las lesiones que sufrió en el siniestro.

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La llegada de Manjarrés a su vivienda quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales. Familiares, amigos y personas cercanas lo recibieron con aplausos, abrazos, música, globos y pancartas, en una bienvenida que reflejó la preocupación que había acompañado su recuperación desde el accidente del 26 de octubre.

Cayo Manjarrés sufrió un trauma craneoencefálico leve y lesiones en el tórax, de acuerdo con la información conocida sobre su estado médico. Tras permanecer bajo vigilancia especializada y mostrar una evolución favorable, los médicos autorizaron su salida de la clínica para que continúe su recuperación fuera del centro asistencial.

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El coordinador de Kbeto Zuleta recibió el alta tras el accidente que dejó tres muertos (@carlosmanjarresh/ Instagram)

Aunque el coordinador ya está en casa, su proceso médico no ha terminado. Manjarrés deberá mantener controles posteriores para evaluar la evolución de las lesiones que sufrió durante el accidente, ocurrido cuando el equipo regresaba a Valledupar después de cumplir compromisos artísticos.

El recibimiento en Valledupar reunió a familiares y amigos de Cayo Manjarrés

Las imágenes de su regreso a casa mostraron a Manjarrés rodeado de allegados que prepararon una bienvenida tras los días de hospitalización. La celebración tuvo lugar después de una etapa marcada por la incertidumbre para la agrupación y los familiares de los heridos.

El coordinador se había mantenido bajo atención en la Clínica Erasmo de Valledupar. Durante ese periodo, su condición requirió seguimiento constante debido a las afectaciones ocasionadas por el impacto del accidente.

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La salida de Cayo Manjarrés de la clínica representa uno de los avances más visibles entre los sobrevivientes del siniestro. Desde el día del accidente, integrantes del entorno vallenato, seguidores de Kbeto Zuleta y personas cercanas a los músicos han seguido las novedades sobre la salud de quienes viajaban en el vehículo.

Familiares y amigos recibieron a Cayo Manjarrés con aplausos, música, globos y pancartas (@carlosmanjarresh/ Instagram)

La recuperación de Manjarrés se conoció en medio del duelo que aún atraviesa el equipo por la muerte de tres de sus integrantes. El regreso a casa fue recibido como una noticia de alivio para sus compañeros, después de semanas de hospitalizaciones y reportes médicos.

El accidente dejó tres integrantes de la agrupación fallecidos

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 26 de octubre en el puente sobre el río Ariguaní, en el departamento del Magdalena. El bus de la agrupación de Kbeto Zuleta se dirigía hacia Valledupar cuando ocurrió el accidente.

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La emergencia dejó varias personas heridas y provocó la muerte del corista Geovanny Lobo, el guitarrista Harold Santana y el también corista Radamell Uribe Navarro, quien falleció días después mientras recibía atención médica.

La tragedia golpeó a la música vallenata y generó mensajes de apoyo para los familiares de las víctimas, así como para los sobrevivientes. Durante las jornadas posteriores se conocieron detalles sobre la atención médica de los miembros de la agrupación que resultaron afectados.

El bus de la agrupación sufrió el accidente el 26 de octubre en el puente sobre el río Ariguaní ( Colprensa)

Las autoridades no han presentado conclusiones públicas sobre las causas del accidente. En los días posteriores al hecho, Esteban Bolaños, mánager del grupo, señaló que era prematuro atribuir lo ocurrido a un microsueño del conductor o a otra hipótesis, mientras avanza el proceso para determinar las circunstancias del siniestro.

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Kbeto Zuleta continúa su recuperación bajo atención especializada

El cantante Carlos Alberto Zuleta, conocido artísticamente como Kbeto Zuleta, también resultó herido en el accidente y fue trasladado a Barranquilla para recibir atención especializada. El artista permanece en proceso de recuperación por lesiones en el tórax y las piernas.

De acuerdo con información divulgada por personas de su entorno, el intérprete presentó avances luego de haber requerido ventilación mecánica en los primeros días de hospitalización. El dispositivo fue retirado después de que despertó de manera espontánea el 31 de octubre, según los reportes que circularon sobre su evolución.

Kbeto Zuleta también resultó herido y permanece bajo atención médica especializada en Barranquilla (@kbetozuleta/ Instagram)

El proceso de recuperación de Kbeto ha requerido procedimientos médicos y seguimiento especializado. Hasta el momento, no se ha informado una fecha oficial para su salida de la clínica ni para un eventual regreso a los escenarios.

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Mientras Cayo Manjarrés inicia una nueva etapa de recuperación desde su hogar, la agrupación permanece atenta a la evolución del cantante y de los demás integrantes heridos.