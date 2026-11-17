El goleador del Brasileirao y la selección Colombia se vio envuelto en una fuerte polémica por un pisotón a Cuiabano-crédito Caze TV

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El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil STJD elevó el 16 de noviembre de 2026 a tres partidos la suspensión del delantero Kevin Viveros por pisar a Cuiabano durante el encuentro entre Athletico Paranaense y Vasco, por la fecha 34 del Brasileirão.

La resolución le impedirá jugar contra Flamengo, Remo y Mirassol, por lo que solo podrá regresar en la última jornada, ante São Paulo, el 2 de diciembre, según informó Globo Esporte.

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El pleno del Superior Tribunal de Justicia Deportiva acogió el recurso presentado por la Procuraduría contra la pena inicial. La decisión no admite apelaciones ni puede quedar suspendida mientras se ejecuta.

Tres partidos de suspensión por el pisotón a Cuiabano

Cuiabano recibió un pisotón de Viveros (Thiago Ribeiro-REUTERS)

El exdelantero de América de Cali y Atlético Nacional en principio recibió una sanción de dos partidos por parte de la 5ª Comisión Disciplinaria, que descartó calificar su acción como agresión y la encuadró como un acto hostil bajo el artículo 250 del Código Brasileño de Justicia Deportiva.

La clasificación de la infracción se mantuvo durante la revisión, pero los integrantes del pleno consideraron que el castigo anterior había sido leve. Por eso, añadieron una fecha a la sanción del atacante colombiano.

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Kevin Viveros recibió la tarjeta roja directa en el minuto 77 tras pisar en el estómago a Cuiabano-crédito @AthleticoPR/X

La jugada ocurrió con el balón fuera de disputa. Cuiabano recibió un pisotón en el abdomen y Viveros fue expulsado de forma directa durante el partido ante Vasco.

El árbitro Ramon Abatti Abel describió la acción como conducta violenta en su informe disciplinario: “Pisó con los tapones de los botines el abdomen de su adversario, empleando brutalidad con el balón fuera de juego”.

A continuación, estos son lo partidos que se perderá:

18 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Athletico Paranaense

22 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil: Athletico Paranaense vs. Remo

29 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil: Mirassol vs. Athletico Paranaense

Así fue el pisotón que metió Kevin Viveros a Cuiabano

El colombiano dejó al Athletico Paranaense con 10 jugadores en la derrota como local en el Arena do Baixada ante Vasco da Gama-crédito @geglobo/X

El delantero colombiano Kevin Viveros fue expulsado el 4 de noviembre durante la derrota de Athletico Paranaense por 3-1 ante Vasco da Gama, tras una agresión sobre el defensor Cuiabano. La tarjeta roja le impedirá jugar el 18 de noviembre de 2026 contra Flamengo, líder del Brasileirão, en el Maracaná.

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El atacante encabeza la tabla de goleadores del torneo brasileño con 21 goles, aunque acumula cuatro partidos consecutivos sin convertir. Pedro, delantero de Flamengo, se acercó a un tanto de distancia después de marcar dos veces frente a Grêmio.

Athletico Paranaense quedó en el quinto puesto con 54 puntos y perdió la posibilidad de aproximarse a los primeros lugares. Vasco da Gama, en cambio, consiguió una victoria que le permitió alejarse de la zona de descenso.

La jugada ocurrió en el minuto 77, durante una disputa por el balón con Cuiabano, que estaba tendido sobre el césped. Viveros pisó el abdomen del lateral de Vasco da Gama y el árbitro Ramon Abatti Abel le mostró la roja directa, según ge.

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El delantero intentó discutir la decisión, pero el juez mantuvo la sanción. La expulsión fue la primera de Viveros desde su llegada al club paranaense y la segunda de Athletico en el campeonato, después de la recibida por Zapelli ante Fluminense en la segunda fecha.

El equipo local había abierto el marcador a los 22 minutos con un remate de media distancia del colombiano Steven Mendoza. La igualdad llegó por un desvío de Juan Felipe Aguirre hacia su propia portería, antes de los goles de Bruno Duarte da Silva y Gabriel Pereira.

Viveros fue titular junto con Aguirre y Kerwin Vargas, mientras que Carlos Andrés Gómez comenzó el encuentro para Vasco da Gama.