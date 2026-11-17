Verónica Hernández Gómez sonríe con la corona y la banda de Señorita Colombia 2026, estos son los premios que se llevó la nueva soberana (@reinadocolombia/IG)

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Desde joyería de alta gama hasta becas de posgrado, la reina paisa se lleva un paquete de premios y beneficios que la acompañará durante todo su año de reinado.

Verónica Hernández Gómez no solo se fue del Auditorio Getsemaní con una corona bañada en oro y cristales sobre su cabeza. La modelo de Medellín, coronada el lunes 16 de noviembre como Señorita Colombia 2026-2027, recibió un paquete de premios y beneficios materiales, académicos y logísticos que cubrirá prácticamente todos los frentes de su año como reina nacional.

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El cetro y la joyería son solo el comienzo

Entre los reconocimientos inmediatos, la organización del Concurso Nacional de Belleza entregó a Hernández Gómez el cetro y la corona oficial del certamen a cargo de la Joyería Caribe, además de un anillo de alta joyería y un reloj de lujo.

Antioquia y Buenaventura se toman de las manos en el escenario durante la ceremonia de coronación con la nueva Señorita Colombia. (@reinadocolombia/IG)

A estos se añade una estadía como huésped de honor en la cadena de hoteles Estelar de Cartagena de Indias, ciudad que cada año acoge la velada de elección y coronación, así como de las ciudades que visite donde exista esta franquicia.

La diseñadora Gabi Arenas y telas ilimitadas para su vestuario

En materia de moda, la reina recibirá un ajuar completo de la más reciente colección de la diseñadora Gabi Arenas, junto con todas las telas necesarias para la confección de los vestuarios que lucirá a lo largo de su reinado a cargo de la marca Primatela, patrocinador oficial del certamen.

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La preparación integral y el vestuario para sus desplazamientos por el país y el desarrollo de obras sociales también corren por cuenta de la organización y sus aliados comerciales, entre los que destacan clases de pasarela, preparación en oratoria, entre otros detalles.

Dos becas de posgrado cubren su formación académica

La representante de Antioquia saluda al público con la corona, la banda y el cetro de Señorita Colombia tras su designación en el certamen nacional de belleza. (@reinadocolombia/IG)

En el plano educativo, Hernández —quien tiene formación en Mercadeo y Publicidad— obtuvo una beca del 100% para cursar el primer semestre de posgrado en el Politécnico Grancolombiano, así como una segunda oportunidad de formación de posgrado en la Universidad Minuto de Dios. Ambas becas representan uno de los beneficios de mayor valor sostenido a largo plazo dentro del paquete del certamen.

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Las finalistas también reciben un beneficio

Las cinco candidatas que llegaron a la etapa final del concurso —entre ellas las princesas de Buenaventura, Valle del Cauca, Huila y Cauca— recibirán igualmente un reconocimiento: un año de medicina prepagada para cada una de ellas.

Como parte de los beneficios de representación internacional, Hernández tendrá el derecho de participar en Miss International, certamen de belleza con sede en Japón al que Colombia asiste como soberana nacional desde 2023. Esta será su principal cita en el exterior durante el año de reinado que acaba de comenzar.

La Señorita Colombia posa junto a la virreina y las princesas del certamen con vestidos de gala durante una recepción oficial. (@reinadocolombia/IG)

Cuatro exreinas evaluaron a las candidatas, con el público como quinto jurado

La decisión estuvo en manos de un jurado compuesto íntegramente por exsoberanas del certamen. Lina María Gaviria, que se coronó Señorita Colombia en 1995, Eileen Roca Torralvo, ganadora por el Cesar en 2006-2007. Las completaron Natalia Navarro Galvis, corona 2009-2010 por Bolívar y semifinalista de Miss Universo ese mismo año, y Natalia Ochoa Calle, virreina nacional en 2014 por Antioquia y exrepresentante de Colombia en Miss International.

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En esta edición 92, el público actuó como un quinto jurado a través del voto digital habilitado por la organización, mecanismo que representó el 20% de la puntuación total y permitió que los seguidores de las candidatas incidieran en el resultado durante el desarrollo del certamen.

El CNB gestiona cuatro franquicias de certámenes internacionales

Más allá de Miss International, la corporación Concurso Nacional de Belleza (CNB) administra directamente otras tres franquicias internacionales a las que designa representantes colombianas cada año. La primera es Miss Charm Internacional, Mundial del Banano, Miss International, Reina Hispanoamericana y el año pasado incorporó Miss Grand International.