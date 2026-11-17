La nueva presidenta del Grupo Bicentenario fue ministra de Transporte y embajadora de Colombia ante la República Oriental del Uruguay (@NataliaAbello1/X)

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Natalia Abello Vives fue designada como nueva presidenta del Grupo Bicentenario, el holding financiero del Estado colombiano que reúne a 13 entidades del sector. Su nombramiento llega después de ocupar cargos de alto nivel en el Gobierno nacional, la diplomacia y compañías privadas, en una trayectoria profesional que supera las tres décadas.

La decisión fue aprobada por la junta directiva de la sociedad durante una sesión presidida por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez. on esta determinación, Abello Vives asumirá la dirección de un conglomerado que tiene entre sus propósitos consolidar la participación de la banca pública en el sistema financiero colombiano.

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Natalia Abello Vives cuenta con formación ejecutiva internacional en liderazgo, gerencia y estrategia en las universidades de Harvard, Yale y Pittsburgh (grupobicentenario_co/Instagram)

Su experiencia profesional comprende áreas como liderazgo empresarial, gobierno corporativo, gestión estratégica, relacionamiento institucional y formulación de políticas públicas. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de responsabilidad tanto en entidades estatales como en compañías privadas, especialmente en sectores relacionados con infraestructura, energía y servicios públicos.

La trayectoria de Natalia Abello en el sector público y empresarial

Entre los cargos más destacados que ha ocupado Abello Vives se encuentra el Ministerio de Transporte de Colombia, responsabilidad que ejerció antes de asumir funciones diplomáticas como embajadora del país ante la República Oriental del Uruguay.

Su recorrido por el sector público también incluye su paso por la Secretaría General del Distrito de Barranquilla, donde tuvo responsabilidades administrativas dentro de la estructura de la Alcaldía. Estas experiencias le permitieron desempeñarse en escenarios institucionales distintos y asumir funciones relacionadas con la gestión pública.

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En el ámbito empresarial ha ocupado varios puestos directivos. Fue gerente general de Ruta Costera, empresa de ISA Vías, y vicepresidenta corporativa de Promigas. También estuvo vinculada a Transelca como secretaria general y a Triple A de Barranquilla como directora jurídica.

Antes de llegar a la dirección del holding estatal, Abello se desempeñó como vicepresidenta corporativa de Promigas y gerente general de Ruta Costera (@NataliaAbello1/X)

Estos cargos hacen parte de una trayectoria de más de 30 años en posiciones de alta dirección. Durante ese tiempo ha trabajado en organizaciones de diferentes sectores y ha desarrollado experiencia en asuntos jurídicos, administrativos y estratégicos.

De acuerdo con la información divulgada por el Grupo Bicentenario, su gestión profesional se ha caracterizado por la orientación a resultados, la eficiencia operacional y la disciplina financiera. La entidad también resaltó su experiencia en gestión de riesgos y fortalecimiento institucional, además de su capacidad para liderar equipos y organizaciones en entornos de alta complejidad.

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Su preparación académica incluye el título de abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuatro especializaciones. A esto se suma formación ejecutiva internacional en liderazgo, gerencia y estrategia, realizada en tres instituciones estadounidenses: las universidades de Harvard, Yale y Pittsburgh.

Los retos que tendrá al frente del holding financiero estatal

Con su llegada a la presidencia, Abello Vives tendrá como prioridad continuar el fortalecimiento del Grupo Bicentenario y avanzar en una estrategia que permita articular el trabajo de las compañías que hacen parte del conglomerado.

Según el anuncio de la sociedad, uno de los propósitos será promover una visión estratégica compartida entre sus empresas. La intención es orientar sus capacidades hacia la generación de valor económico y social, mantener la solidez institucional y fortalecer la contribución de la banca pública al desarrollo del país.

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El Grupo Bicentenario fue creado mediante el Decreto Ley 2111 de 2019. Su naturaleza jurídica corresponde a una sociedad de economía mixta de régimen especial, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado.

El Grupo Bicentenario es el holding financiero estatal que agrupa a 13 entidades, incluyendo el Fondo Nacional de Garantías (Grupo Bicentenario)

La organización tiene como objetivo convertirse en el tercer grupo financiero más grande de Colombia por nivel de activos. Para avanzar en esa meta, reúne a 13 entidades financieras que ofrecen una amplia variedad de productos y servicios.

Su estructura busca integrar diferentes capacidades del sector financiero estatal bajo una dirección común. Por eso, uno de los desafíos de la nueva presidenta será mantener la coordinación entre las empresas que conforman el holding y avanzar en los objetivos institucionales definidos para el conglomerado.

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