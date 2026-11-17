Jennifer Pedraza cuestionó que se modificaran los requisitos académicos y de experiencia para permitir la designación de un profesional en ingeniería mecánica como jefe de TIC (César Carrión/Presidencia - @JenniferPedraz/X)

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La senadora Jennifer Pedraza denunció presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), al asegurar que en esa entidad se modificaron los requisitos del manual de funciones para habilitar el nombramiento del ingeniero mecánico Mario Fernando Montoya como jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

La denuncia fue presentada por la congresista a través de su cuenta oficial en la red social X, donde expuso los actos administrativos y soportes documentales que evidencian los cambios efectuados antes de la vinculación del funcionario en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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En su pronunciamiento inicial, Jennifer Pedraza señaló que los ajustes reglamentarios permitieron acreditar el perfil de un aspirante que no supuestamente cumplía con las exigencias originales del cargo: “En este Gobierno si usted no cumple el perfil, le hacen el milagro y le ajustan el manual de funciones”.

“Así pasó en el Dafp, la entidad encargada de defender el mérito para asignar puestos en el Estado, donde modificaron los requisitos, incluyendo nuevas carreras y rebajando el requisito de posgrado para nombrar a Mario Fernando Montoya”, se lee en su post.

Jennifer Pedraza denunció presuntas irregularidades en Función Pública por modificaciones al manual de funciones que precedieron al nombramiento del jefe de la Oficina de TIC (@JenniferPedraz/X)

Al dirigir sus cuestionamientos hacia la Casa de Nariño, la parlamentaria interrogó al jefe de Estado sobre los criterios aplicados en esta designación: “Presidente Abelardo de la Espriella, usted que ‘ha hecho 6.000 entrevistas’, ¿le suena coherente nombrar a un ingeniero mecánico como jefe de TIC de Función Pública? ¿Dónde está la experiencia relacionada para el cargo? ¿Se le olvidó entrevistarlo?”.

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Los cambios al manual que precedieron al nombramiento

De acuerdo con los documentos divulgados por la senadora, la Resolución número 665 del 18 de noviembre de 2025, mediante la cual se había ajustado previamente el manual específico de funciones, exigía para el empleo de Jefe de Oficina Código 137 Grado 20 títulos profesionales en ingeniería de sistemas, telemática y afines, ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, ingeniería industrial y afines, ingeniería eléctrica y afines, otras ingenierías y administración, además de un título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo y 64 meses de experiencia profesional relacionada.

Sin embargo, el 5 de octubre de 2026, el director general de la Función Pública, Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, expidió la Resolución número 572, acto administrativo que modificó nuevamente el manual de funciones e incorporó de manera expresa la ingeniería mecánica y afines dentro de los núcleos básicos del conocimiento habilitados.

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Mario Fernando Montoya fue nombrado jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Función Pública mediante la Resolución 612 del 23 de octubre de 2026 (@JenniferPedraz/X)

Asimismo, el nuevo texto reglamentario eliminó la exigencia de que el título de posgrado en especialización guardara relación directa con las funciones del cargo tecnológico e incluyó una alternativa que permite suplir dicho posgrado acreditando 88 meses de experiencia profesional relacionada.

18 días después de la expedición de ese ajuste normativo, el 23 de octubre de 2026, el director Leonardo Huerta firmó la Resolución número 612, mediante la cual efectuó el nombramiento ordinario de Mario Fernando Montoya en el empleo de libre nombramiento y remoción de jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tras certificarse por el Grupo de Gestión Humana el cumplimiento de los requisitos modificados.

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La experiencia de Montoya provocó los cuestionamientos de Pedraza

La hoja de vida publicada en el portal oficial entre el 19 y el 22 de octubre de 2026 muestra que Montoya desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en los sectores bursátil y financiero, donde se desempeñó como corredor de bolsa, asesor sénior de inversión y gerente de inversiones y portafolio.

La hoja de vida de Mario Fernando Montoya registra experiencia principalmente en entidades del sector bursátil y financiero, además de un cargo como ingeniero mecánico evaluador en el Grupo Bolívar (@JenniferPedraz/X)

Su experiencia incluye entidades como Credicorp Securities Corp, Canal Securities Corp, Geneva Asset Management, Adcap Colombia, Banco de Bogotá Panamá, Helm Comisionista de Bolsa y Casa de Bolsa del Grupo Aval. También registra un paso por el Grupo Bolívar como ingeniero mecánico evaluador entre 2003 y 2005.

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Al analizar esta secuencia documental, Jennifer Pedraza cuestionó los vínculos entre el nominador y el funcionario nombrado, al afirmar que “el 5 de octubre de 2026, el señor Leonardo Huerta firmó la Resolución 572 que agregó esta carrera y quitó que el posgrado fuera afín al cargo. 18 días después nombró a un ingeniero mecánico sin experiencia relacionada con este cargo”, al añadir que resulta “muy raro que el director, que es de Pereira, nombre a alguien con cero experiencia en TIC que también es de Pereira”.

En el cierre de su publicación, la senadora extendió sus críticas hacia la permanencia de otros miembros del gabinete ministerial frente a cuestionamientos sobre sus soportes académicos: “El presidente hace show y posa de valiente sacando funcionarios medios, puede que en este caso vuelva a sacarlo. Pero me pregunto: ¿por qué mantiene al canciller Omar Bula y a la ministra Paola Holguín, quienes mintieron inflando sus estudios universitarios?”.

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Jennifer Pedraza cuestionó que se modificaran los requisitos académicos y de experiencia para permitir la designación de un profesional en ingeniería mecánica como jefe de TIC (@JenniferPedraz/X)

Los señalamientos de la congresista ocurren días después de que el presidente Abelardo De la Espriella ordenara, el 10 de noviembre, la salida de Camilo Noguera Pardo y Javier Estrada del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) tras conocerse cambios en el manual de funciones de esa entidad, ocasión en la que el mandatario afirmó que en su administración no se modifican manuales para favorecer personas o acomodar cargos.