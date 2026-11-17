Nuevo punto físico de Juan Valdez en Brasil - crédito Juan Valdez

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La reconocida marca colombiana Juan Valdez alcanzó las 700 tiendas alrededor del mundo con la apertura de un nuevo local en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, Brasil, que es una de las principales terminales aéreas del gigante país sudamericano.

La tienda está ubicada en la Terminal 2 del mencionado puerto aéreo, que recibió 47,1 millones de pasajeros durante 2025, según datos del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe.

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La tienda número 700 de Juan Valdez abrió en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo (juanvaldezcafe/Instagram)

La ubicación apunta a captar tanto al mercado brasileño como a los viajeros internacionales que pasan por uno de los principales centros de conexión aérea de la región.

A través de sus redes sociales, la empresa colombiana preguntó a su público cómo recibirían esta noticia. Numerosos comentarios de usuarios brasileños se pronunciaron con emojis de felicidad y mensajes de felicitaciones a la empresa colombiana.

Por su lado, Luis Guillermo Quintero, gerente general de Juan Valdez, sostuvo que la cifra refleja la estrategia de internacionalización de la empresa y su búsqueda de posicionarse en mercados con distintos hábitos de consumo.

La expansión de la marca busca fortalecer la comercialización del café producido por más de 550 mil familias caficultoras colombianas (capturas de pantalla juanvaldezcafe/Instagram)

“Celebrar 700 tiendas en el mundo es un hito que refleja la evolución de Juan Valdez y la solidez de nuestra estrategia de internacionalización”, afirmó el directivo. También señaló que la compañía busca mantener el vínculo con el café producido por las más de 550 mil familias caficultoras colombianas.

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A través de un comunicado, la compañía cafetera aseguró la apertura en Guarulhos forma parte del plan de crecimiento de la marca en Brasil, donde Juan Valdez prevé habilitar otros dos establecimientos durante este año. La empresa también analiza nuevas ubicaciones en otras ciudades brasileñas.

Eduardo Fonseca, responsable comercial de la compañía para América Latina, afirmó que Brasil es un mercado prioritario para la expansión regional.

La compañía también informó avances en México, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Turquía y España. En territorio turco, por ejemplo, la red alcanzó las 29 tiendas, mientras que en España la proyección es cerrar 2026 con cerca de 15 establecimientos.

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Juan Valdez busca ampliar su presencia internacional con nuevas aperturas en América Latina, Europa, Norteamérica y Medio Oriente (juanvaldezcafe/Instagram)

Fuera de Colombia, Juan Valdez espera finalizar 2026 con 250 establecimientos en América Latina. Para 2027, la meta incluye llegar a 100 tiendas en Ecuador y analizar oportunidades de crecimiento en Norteamérica, Europa y Medio Oriente.

El plan combina la apertura de locales con la comercialización de café empacado en supermercados y plataformas de comercio electrónico.

Colombia cerró el año cafetero con una caída de 15% en la producción

La producción de café de Colombia cayó 15% en el año cafetero 2025-2026 y terminó en 12,65 millones de sacos de 60 kilos, según cifras de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC).

El resultado, correspondiente al período comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, quedó por debajo de los 14,87 millones de sacos registrados durante el ciclo anterior. La diferencia equivale a una reducción de 2,217 millones de sacos.

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La baja también se reflejó en el acumulado entre enero y septiembre de 2026. En esos nueve meses, el país produjo 8,95 millones de sacos, frente a los 9,97 millones de igual período de 2025, una disminución de 10%.

La producción nacional de café alcanzó 12,65 millones de sacos de 60 kilogramos en los últimos doce meses (@GermanBahamon/X)

Las exportaciones de café colombiano retrocedieron 12%

En cuanto a las exportaciones de café colombiano, estas sumaron 11,78 millones de sacos durante el año cafetero 2025-2026, una caída de 12% frente al período previo.

En septiembre, los envíos al exterior llegaron a 1,172 millones de sacos, 9% más que en el mismo mes de 2025. La FNC, administradora del Fondo Nacional del Café, exportó 2,54 millones de sacos durante los últimos 12 meses y elevó su participación en las ventas externas nacionales a 21,5%, frente al 19,8% del ciclo anterior.

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Las importaciones de café alcanzaron 1,61 millones de sacos en el último año cafetero, mientras que el consumo interno se ubicó en 2,32 millones de sacos anuales.