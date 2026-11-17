Álvaro Montero está dando los pasos de Óscar Córdoba en Boca Juniors, al ser un portero colombiano que quiere volverse leyenda (Boca Juniors)

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Faltan pocos días para la final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el Atlético Mineiro y Boca Juniors pelearán por el título ante más de 60.000 espectadores en la capital del Atlántico, y el favorito para muchos sería el conjunto argentino.

De hecho, una de las figuras en el cuadro Xeneize es Álvaro Montero, portero que fue campeón con Tolima, Millonarios y Vélez Sarsfield, y ahora espera entrar en la historia de la institución “Azul y Oro” con el trofeo del certamen de la Conmebol, el cual no consigue desde la edición 2005.

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Además de eso, el guajiro empezaría a hacer el mismo camino que su compatriota Óscar Córdoba, considerado por muchos como uno de los mejores arqueros en el club y le dio su respaldo al actual guardameta, así como al otro colombiano, Sebastián Villa, para ir por la Sudamericana.

“Al principio se le pegó muy duro a Álvaro Montero”

El exguardameta de los Xeneizes entre 1997 y 2002, ganador de dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental, afirmó que el guajiro superó todo en el el club porque vivió un mal inicio por la cantidad de goles que le anotaban, las críticas y, con el paso de los partidos, se consolidó en la portería.

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“En lo personal, estoy muy motivado con la final de la Copa Sudamericana. Al principio se le pegó muy duro a Álvaro Montero, pero yo siempre supe que se iba a adaptar a Boca”, dijo Óscar Córdoba, durante una charla en el canal deportivo Espn, sobre sus expectativas para la final de la Copa Sudamericana.

Óscar Córdoba respaldó a Álvaro Montero y recordó que el guardameta superó las dudas de sus primeros compromisos en el club. (crédito Boca)

Córdoba también se refirió al caso de Sebastián Villa, el cual le preocupaba porque, pese a su velocidad por las bandas, “no era tan desequilibrante. Y hoy es un jugador fundamental, se ha ganado la confianza y es importante”, incluso por encima de sus antecedentes por su condena por violencia de género.

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“Yo veo las probabilidades para final de un Boca con un 70 por ciento y a Atlético Mineiro al 30”, dijo el exportero colombiano, al inclinarse más por el lado del club en el que se volvió leyenda en el continente, su plantilla y el gran momento que vive en Argentina porque ganó el trofeo de Liga y es finalista de la Copa Argentina.

Álvaro Montero pretende sumar un título continental tras sus consagraciones previas con Tolima, Millonarios y Vélez Sarsfield. (Alejandro PAGNI / AFP)

“La presión la tiene Boca para la final de la Copa Sudamericana, como ustedes dicen acá, y es que para jugar en Boca hay que tener unas charreteras. Llegan jugadores en buen momento como Paredes, también Villa (Sebastián) y otros más. Los jugadores tienen claro que la de ahora es una oportunidad de posicionar al equipo a nivel internacional. Al ‘Vasco’ Arruabarrena se le ve relajado y tranquilo con el equipo. Boca sabe que la responsabilidad es de ellos”, finalizó.

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“Es jerarquía”

Rodolfo Arruabarrena, técnico de Boca, también mostró su respaldo y confianza sobre Montero por sus actuaciones, ya que le dio el título de liga, clasificación a la Copa Argentina y a la Copa Libertadores 2027, y ahora quiere conseguir los trofeos de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura con el guajiro.

Rodolfo Arruabarrena elogió la jerarquía de Álvaro Montero luego de asegurar el paso a la final de la Copa Argentina. (Boca)

“Álvaro viene a un club muy importante, lleva una adaptación, pero lo ha hecho bien desde el principio. Es jerarquía, es un arquero de selección, nos transmite esa seguridad. Está bien y el grupo se siente respaldado en cuanto a sus rendimientos”, fueron las palabras del “Vasco” en rueda de prensa, después de la goleada a Banfield por 3-0 en las semis de copa.

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Arruabarrena también destacó el trabajo de Montero con sus compañeros Javier García y Leandro Brey debajo de los tres palos para pelear la titularidad: “Es una linda competencia y creo que esa competencia genera que los rendimientos tengan que ser altos y Álvaro lo está demostrando”.