Fedegán, presidida por José Félix Lafaurie, solicitó revisar las condiciones bajo las cuales se realizará la auditoría al Fondo Nacional del Ganado (@jflafaurie/X |Colprensa)

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La revisión de los recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG) quedó bajo una nueva discusión después de que José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), acudiera a la Contraloría para pedir que examine preventivamente el proceso con el que el Ministerio de Agricultura busca contratar una auditoría forense por $658,8 millones.

El reclamo apunta a que el organismo de control revise las condiciones del concurso de méritos Madr-CM-005-2026 y determine si existen riesgos en la planeación, el alcance y la ejecución del contrato antes de que se comprometan los recursos públicos.

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José Félix Lafaurie advirtió que el plazo previsto para completar la auditoría podría dificultar las visitas regionales, las verificaciones documentales y la entrega de resultados (@jflafaurie/X)

La consultoría busca examinar la gestión contractual, financiera, contable, patrimonial y administrativa del Fondo durante 2024 y 2025. El trabajo incluye análisis de registros, visitas regionales y dictámenes sobre posibles irregularidades. En una carta al contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, pidió vigilancia fiscal preventiva y concomitante.

Las dudas sobre el plazo y las condiciones del concurso

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el calendario. El contrato tendría que terminar el 31 de diciembre de 2026, aunque todavía deben surtirse las etapas de selección, adjudicación y perfeccionamiento. A su juicio, el margen podría ser insuficiente para verificar documentos, visitar regiones y sustentar conclusiones.

En la carta, Lafaurie advirtió: “Esta circunstancia plantea interrogantes razonables sobre la viabilidad material de realizar, dentro del tiempo disponible, una auditoría de semejante complejidad”. Su preocupación es que el Estado destine $658,8 millones a una consultoría cuyos resultados puedan quedar incompletos o no tengan la calidad y utilidad esperadas. Pidió contrastar el cronograma con el principio de economía de la Ley 80 de 1993 y las reglas de planeación.

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Pidió precisar los criterios de auditoría financiera, aseguramiento de información, ética y confiabilidad de las evidencias. La firma deberá acreditar independencia y rigor, sin asumir las funciones de control fiscal propias de la Contraloría.

El Ministerio de Agricultura contempla examinar la gestión financiera, contable, patrimonial y administrativa del Fondo durante 2024 y 2025 (Luisa González/Reuters| @Fedegan/X)

Otro punto tiene que ver con las condiciones de participación. Lafaurie mencionó observaciones presentadas el 10 de noviembre por la Veeduría Ciudadana Somos Antioquia (Vesan) al proyecto de pliego, los estudios previos y el anexo técnico.

Vesan señaló posibles fallas de planeación, restricciones a la pluralidad de oferentes, requisitos de experiencia y dificultades con el plazo. Lafaurie pidió que esos planteamientos se examinen para establecer si las condiciones son proporcionales y permiten escoger adecuadamente al contratista. No los presentó como irregularidades comprobadas.

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Los antecedentes de Fedegán y el alcance de la petición

El presidente de Fedegán recordó que la entidad ha sido sometida a auditorías de la Contraloría y aseguró que sus resultados han sido favorables, de acuerdo con informes oficiales. Pidió considerar esos antecedentes al evaluar la nueva consultoría. En su comunicación sostuvo: “La contratación de una firma privada para auditar recursos públicos no puede traducirse en una disminución de las exigencias de rigor profesional, independencia técnica y sustentación probatoria”.

La solicitud plantea revisar la planeación, el plazo, el gasto, las normas técnicas, los requisitos de selección y las auditorías anteriores. También pidió advertencias si aparecen riesgos para los recursos, antes de comprometerlos o durante la ejecución. Lafaurie insistió en que no busca detener el proceso ni anticipar responsabilidades de funcionarios o particulares.

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La revisión solicitada también busca establecer si el objeto de la consultoría está debidamente justificado y si los productos que se esperan recibir corresponden al tiempo y al dinero previstos. Para Lafaurie, estos elementos deben analizarse antes de que avance el proceso, pues una auditoría de esta naturaleza requiere procedimientos verificables y resultados que puedan respaldar sus conclusiones.

La Contraloría General de la República recibió la petición de vigilancia fiscal preventiva sobre el concurso de méritos para contratar la consultoría (Juan Manuel Cantillo/Colprensa)

La petición, según expuso, se concentra en prevenir eventuales problemas de ejecución y en asegurar que la contratación cumpla sus objetivos. No plantea que las observaciones de la veeduría constituyan pruebas de una actuación irregular ni atribuye responsabilidades anticipadas a quienes participan en el concurso.

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El propósito, según explicó, es que el gasto se traduzca en entregables completos, confiables y verificables. Al cerrar su solicitud, afirmó: “Sus observaciones ameritan una evaluación preventiva, especialmente en lo relacionado con la adecuada justificación del gasto, la proporcionalidad de los requisitos exigidos y la posibilidad real de recibir los productos contratados”.