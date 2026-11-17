Guardar

En medio de críticas, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas sobre el sector agropecuario. Esa directriz surgió ante los cuestionamientos y advertencias relacionadas con el contenido de la Ley de Rescate Económico que presentó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que busca recaudar $40 billones, aproximadamente, para hacer frente a la crisis fiscal de Colombia.

El mandatario confirmó que la cartera también está analizando reducir la tarifa general del IVA del 19% al 18% o al 17%. “Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA. Mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los ciudadanos”, indicó el presidente.

PUBLICIDAD

De la Espriella aseguró que la instrucción que dio a su equipo económico desde el inicio fue no imponer IVA a los productos de la canasta familiar, pero los técnicos de Hacienda advirtieron que esa petición era inviable. Sin embargo, tras varios análisis, “ajustaron la propuesta” para proteger la canasta básica, sin que eso implicara una reducción en el recaudo esperado.

El presidente De la Espriella dijo que no impondrá IVA al sector agropecuario, pero preocupa el impuesto que se podría aplicar al concentrado de los animales (Luisa González/Reuters)

Aunque el anuncio del jefe de Estado generó cierta tranquilidad, algunos políticos advirtieron sobre medidas que todavía figuran en el proyecto y que igualmente afectarán algunos productos que integran la canasta familiar.

La excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro se refirió específicamente a tres alimentos que hacen parte de la canasta básica de los ciudadanos: el pollo, la carne y los huevos. Según precisó, el IVA al concentrado para los animales, por el momento, se mantendría —aunque el jefe de Estado indicó que no aplicaría impuestos al sector agropecuario, sin especificar qué partidas quedarían exentas—, lo que quiere decir que los productos alimenticios derivados de ellos se encarecerían. De igual manera, advirtió sobre afectaciones para las personas de clase media, debido al incremento de otras partidas.

PUBLICIDAD

“No bajen la guardia, mantienen el IVA a los concentrados de animales, eso se traduce en aumento de precios en carne, pollo y huevos. Se mantienen el aumento del 5,5 aporte en salud y pago en la renta el 9% para quienes ganan más de $3.500.000. Golpe a las clases medias”, señaló la exlegisladora en una publicación en su cuenta de X.

La excongresista María José Pizarro Rodríguez advirtió sobre el encarecimiento de productos de la canasta familiar por IVA que se mantiene (@PizarroMariaJo/X)

Pizarro no fue la única persona que advirtió sobre medidas que persisten en la iniciativa oficialista y que podrían impactar negativamente a la ciudadanía. La senadora del Centro Democrático María Clara Posada, por ejemplo, se centró en otros puntos que, a su juicio, deben ser eliminados de la ley de rescate:

PUBLICIDAD

El IVA a la medicina prepagada.

Los incrementos en los aportes a seguridad social de los trabajadores (del 4% al 8% progresivamente) e independientes (12,5% a 15,5% progresivamente).

Según la legisladora, el impuesto indirecto y el aumento en los aportes a la seguridad social afectan las finanzas de las familias. Y, aunque reconoció la importancia de recaudar más recursos para el sistema de salud a través de la seguridad social, indicó que ese ajuste no puede estar basado en afectaciones para la clase media del país.

“Salvar la salud de los colombianos es una prioridad, pero no puede ser a costa de más impuestos para la clase media. Primero se debe pensar en la titularización de la deuda del sistema. Curiosamente, la Tributaria contempla este mecanismo para financiar las entidades territoriales, pero nada dice sobre el sistema de salud”, precisó la congresista en la red social.

PUBLICIDAD

María Clara Posada, senadora por el Centro Democrático, rechazó más impuestos a la clase media (@MaClaPosada/X)

En consecuencia, informó que no respaldará la propuesta en el Legislativo si esta contiene todavía medidas que implican el incremento de la carga tributaria para la clase media. “No cuenten conmigo para más impuestos a la clase media”, aseveró.

La cuestionada iniciativa contempla también un recorte permanente del Estado de más de $23 billones.