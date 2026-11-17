La famosa actriz se despachó en sus redes sociales en contra del senador y la comunicadora social (@giraldomariamargarita/Instagram - Iván Cepeda/X - Ana Cristina Restrepo/X)

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La actriz María Margarita Giraldo volvió a arremeter contra la izquierda colombiana con fuertes palabras durante el 17 de noviembre de 2026. La famosa intervino en una discusión política en X con un mensaje dirigido al senador Iván Cepeda y a la periodista Ana Cristina Restrepo.

La publicación de la actriz cuestionó los títulos profesionales de ambos y los calificó con expresiones despectivas, lo que abrió una disputa entre usuarios de la plataforma, pues aunque muchos de sus seguidores se mostraron a favor, hubo quienes le pidieron cuidar las palabras elegidas.

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Giraldo, reconocida por su participación en producciones como Pasión de Gavilanes y Vecinos, reaccionó a un contenido difundido por otro usuario de la red social.

La publicación a la que respondió la actriz reunía dos fotografías. En una aparecía Cepeda, integrante del Pacto Histórico y excandidato a la Presidencia de Colombia que fue derrotado por Abelardo de la Espriella, junto a una frase que lo describía como “senador de las Farc”. La otra mostraba a Restrepo y la identificaba como “periodista de las Farc”. Esas denominaciones son del autor del montaje que se viralizó entre usuarios de X antes de recibir la respuesta de la actriz, que decidió sumarse al debate con un mensaje breve.

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Giraldo publicó dos mensajes contra Cepeda y Restrepo

En su primera intervención, la intérprete escribió: “Les queda grande a ambos el título: ni senador, ni periodista. Ambos lacras y vergüenza de nuestra patria”. El mensaje estuvo dirigido a las dos personas retratadas en el contenido que motivó la controversia.

María Margarita Giraldo respondió a una publicación con mensajes críticos dirigidos al senador colombiano Iván Cepeda y a la periodista Ana Cristina Restrepo (María Margarita Giraldo/X)

Más adelante, Giraldo compartió otro texto en el que extendió su crítica a personas identificadas con la izquierda: “Como les gusta a los de izquierda victimizarse por opiniones contrarias a su ideología. Pero claro que eso sí, acusan llenos odio al gobierno y hasta inventan faltas inexistentes, con tal de criticar. Siempre incoherentes y sectarios”.

María Margarita Giraldo cuestionó en un mensaje de la red social X las posturas y críticas de sectores vinculados a la izquierda hacia el gobierno (María Margarita Giraldo/X)

Los dos mensajes fueron difundidos desde su cuenta oficial y generaron respuestas de usuarios que interpretaron sus palabras desde posiciones opuestas. La discusión se concentró tanto en los calificativos empleados como en el contenido inicial que vinculaba a Cepeda y Restrepo con una organización armada.

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Los post dividieron las reacciones en X

Parte de las personas que respondieron a la actriz defendieron su posibilidad de expresar opiniones sobre la coyuntura política y sobre el cubrimiento de asuntos públicos. Algunos usuarios replicaron sus publicaciones y respaldaron la crítica dirigida al congresista y a la comunicadora.

Otros cuestionaron el tono de los mensajes y rechazaron que se usaran descalificaciones personales contra el senador y la columnista. Las respuestas también señalaron que las afirmaciones contenidas en el montaje debían diferenciarse de información verificada.

Ni el senador Iván Cepeda ni la comunicadora Ana Cristina Restrepo emitieron pronunciamientos públicos sobre los señalamientos de la actriz (Suministrada a Infobae Colombia)

No hay pronunciamientos de los involucrados

Hasta el momento, ni Cepeda ni Restrepo han divulgado una respuesta pública a los comentarios de Giraldo. Tampoco se reportó una aclaración de la actriz después de que sus mensajes comenzaron a circular entre cuentas con posturas enfrentadas.

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Cabe mencionar que el episodio quedó marcado por varias publicaciones, réplicas y cuestionamientos en la red social, teniendo en cuenta que no es la primera vez que la famosa se pronuncia al respecto y se muestra abiertamente de derecha.

Una de las disputas más recordadas que presentó en la plataforma fue cuando le respondió a la periodista Diana Sánchez Lara que le reclamó a Abelardo de la Espriella por no acudir a un encuentro con Naciones Unidas. En ese momento, la actriz dijo: “No bestialice. @ABDELAESPRIELLA desde un principio sostuvo que no iba a viajar al exterior y que su representante sería el vicepresidente. Lo hace para no descuidar el país que lo eligió y solucionar el desorden que dejó Petro”.

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