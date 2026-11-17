Un estudio de Simon-Kucher indicó que el 44% de millennials y centennials en Colombia considera las recomendaciones de influencers al comprar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En vista de que los jóvenes colombianos sí hacen caso a los numerosos creadores de contenido digital que cooperan con las grandes marcas para crear estrategias de venta efectivas para Black Friday, ya se están dando a conocer los formatos que más se verán en las redes sociales.

Las campañas de marketing de influencers para Black Friday y la temporada de fin de año apuntarán a formatos como unboxings, comparativos, guías de regalos y contenidos sobre experiencias.

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Esto, en vista de que, de acuerdo con un estudio de Simon-Kucher, indicó que el 44% de los millennials y centennials en Colombia reconoce que las recomendaciones de creadores de contenido inciden en sus decisiones de compra.

A su vez, datos de HubSpot señalan que las empresas pueden concentrar hasta el 30% de sus ingresos anuales durante esta temporada comercial.

Las guías de regalos se perfilan como uno de los contenidos centrales de las campañas de Navidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de las marcas deberá diferenciar los momentos de consumo de los últimos meses del año, que incluyen jornadas de descuentos, Navidad, las novenas, las compras de última hora y las celebraciones de Año Nuevo.

Para Black Friday: contenidos que muestren precios y productos

Para Karen Carreño, CEO de Match Agency, el volumen de publicaciones no garantiza por sí mismo una campaña eficaz. Lo que los creadores de contenido colombianos están preparando implica una directiva: y es que las empresas deben establecer objetivos, identificar cada momento de consumo y asignar una función a las colaboraciones dentro del proceso de compra.

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“Diciembre reúne diferentes motivaciones de compra y, por ello, las marcas deben adaptar sus contenidos a cada momento de la temporada”, afirmó Carreño.

La CEO explicó que Black Friday y otras jornadas de descuentos suelen estar vinculados con la búsqueda de precios, la comparación entre productos y las compras inmediatas. Por esa razón, planteó que los contenidos más adecuados para los usuarios en redes sociales incluirán información de precios, por ejemplo.

“Se recomiendan formatos como hauls, reseñas y videos de ofertas, que permiten mostrar los beneficios de los productos y facilitar las decisiones de compra”, señaló.

Una representación visual muestra cómo las redes sociales impulsan el consumo no regulado de medicamentos para perder peso, con una mano usando una tarjeta de crédito para comprar pastillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de Upfluence sobre publicaciones de Black Friday en 2025, citado por Match Agency, concluyó que los videos de influenciadores que destapan productos registraron niveles de interacción superiores al promedio de los contenidos comerciales en TikTok, Instagram y YouTube.

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Navidad y Año Nuevo abren espacio para guías de regalos y contenidos de experiencias

En Navidad, por ejemplo, las campañas pueden concentrarse en guías de regalos, listas de opciones y contenidos de estilo de vida vinculados con tradiciones y encuentros familiares. Este tipo de publicaciones permite presentar productos dentro de situaciones cotidianas y relatos personales.

En cambio, para Año Nuevo, la agencia identifica oportunidades en contenidos relacionados con propósitos, balances, bienestar, viajes, organización y cambios de hábitos. Los videos cortos en TikTok y Reels mantendrán protagonismo por su capacidad de reunir entretenimiento, descubrimiento y demostración de productos, según la directiva.

También aparecen como alternativas las transmisiones en vivo, las colaboraciones entre creadores y la amplificación de publicaciones mediante pauta digital para extender su alcance.

Por ende, Carreño indicó que los macroinfluencers conservan utilidad para ampliar rápidamente el alcance y aumentar el reconocimiento de una campaña. Sin embargo, los micro y nanoinfluencers pueden facilitar el acceso a comunidades específicas y promover intercambios más cercanos.

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Las transmisiones en vivo y las colaboraciones entre creadores pueden ampliar el alcance de las campañas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La decisión no debe depender exclusivamente del número de seguidores, sino de la afinidad con la marca, los intereses de su audiencia, la calidad de sus interacciones y su capacidad para comunicar de manera creíble”, añadió la corporativa.

La recomendación apunta a que las marcas ajusten la elección de formatos y creadores al objetivo de cada fecha comercial, desde la comparación de precios durante Black Friday hasta las decisiones de regalo y las experiencias de cierre de año.