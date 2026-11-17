Norberto Peluffo, recordado por su paso por diferentes clubes del fútbol colombiano, estaría afrontando una recaída en su estado de salud. (Colprensa)

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El fútbol colombiano recibió en la mañana del martes 17 de noviembre una nueva señal de alarma por la salud del exjugador y extécnico santandereano Norberto Peluffo, al compartirse una petición para conseguir donantes de sangre tipo O positivo (O+) con extrema urgencia, debido a la situación médica que enfrenta en Bucaramanga.

La petición comenzó a circular en redes sociales y está dirigida a los que puedan acercarse a los Laboratorios Higuera Escalante, en el área metropolitana de la capital santandereana. Este llamado causó preocupación entre seguidores de Atlético Bucaramanga y aficionados de otros clubes que acompañaron la carrera de Peluffo.

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A través de las redes sociales circuló la imagen en la que piden donaciones de sangre para el exfutbolista y extécnico santandereano Norberto Peluffo. (Suministrada a Infobae Colombia)

Hasta el momento no se divulgó un parte médico que detalle las causas de la necesidad de transfusiones ni que precise la evolución clínica del exintegrante de la Selección Colombia y que actualmente es panelista de uno de los espacios digitales de Caracol TV. Tampoco se conocieron informes oficiales sobre la gravedad de su cuadro actual.

Entre los que se sumaron al llamado se destacó el periodista Andrés Marocco, de Espn, que pidió apoyo a los habitantes de Bucaramanga para donar sangre en favor de esta vieja gloria del balompié nacional. “¡Ayudemos a Peluffo, Bucaramanga por favor!”, escribió en sus redes sociales el comunicador, reconocido hincha del club santandereano.

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Norberto Peluffo afronta un tratamiento contra el cáncer de colon

La solicitud de sangre para el exjugador, extécnico y comentarista se conoció meses después de que Peluffo confirmara que padece cáncer de colon, diagnóstico que recibió durante los primeros meses de 2026 tras una serie de estudios médicos a los que se sometió para analizar su estado de salud, que había registrado complicaciones.

El santandereano Norberto Peluffo tuvo paso como técnico por clubes como Millonarios, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, entre otros. (Colprensa)

El exfutbolista comenzó un tratamiento de quimioterapia en Bucaramanga en abril. En ese momento contó que había terminado la primera sesión con cansancio, aunque mantuvo una postura optimista frente al proceso médico; mientras que a finales de septiembre confirmó a El Colombiano que la respuesta a las terapias era favorable.

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“Vamos camino a la sanación, muy cerca del milagro”, afirmó en la citada entrevista. En esa conversación, el exentrenador explicó que debía mantener paciencia ante un tratamiento cuya duración no podía establecerse con precisión y señaló que continuaba bajo las indicaciones de sus médicos y hacía caminatas y ejercicios para su recuperación.

Una trayectoria ligada al Atlético Nacional, Millonarios y la Selección Colombia

Peluffo nació en Bucaramanga el 26 de junio de 1958. Durante su carrera como mediocampista pasó por Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Deportes Quindío y Once Caldas y también integró la Selección Colombia, con la que participó en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y, de la misma manera, en la Copa América 1983.

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A inicios de la década del 80, Norberto Peluffo inició su carrera en Atlético Nacional. (@peluffo_08/Instagram)

Su recorrido como jugador lo convirtió en una de las voces con experiencia propia dentro del análisis del fútbol colombiano y tras su retiro de las canchas, inició una extensa carrera como técnico. Dirigió a Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali, Junior, Deportivo Pereira, Envigado, Alianza Petrolera y otros clubes.

Además, estuvo al frente de la Selección Colombia Sub-23, que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y cumplió funciones directivas en Nacional y Millonarios. En los últimos años, se mantuvo vinculado a los medios de comunicación, con las transmisiones en Gol Caracol y Jugada Maestra.

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En uno de sus últimos cargos en el FPC, Norberto Peluffo fue director deportivo de Millonarios. (Colprensa)

¿Cómo pueden colaborar quienes estén en Bucaramanga?

Como se precisó en la solicitud difundida por allegados de Peluffo, la misma está dirigida a donantes de sangre O+. Las personas interesadas deben confirmar con el banco de sangre los requisitos médicos, los horarios de atención y el procedimiento para que la donación pueda ser asignada al exjugador, que a sus 68 años lucha por su vida.

Los donantes deben acercarse a los Laboratorios Higuera Escalante en el área metropolitana de Bucaramanga y la recomendación es comunicarse antes con la institución para verificar la disponibilidad de jornadas y las condiciones necesarias para donar; en una cadena que espera surta efecto para el hombre de fútbol.

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