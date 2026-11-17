Las actividades programadas para el 19 de febrero en Bogotá reúnen manifestaciones, marchas y eventos culturales por la defensa de derechos laborales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) confirmó que mantendrá su participación en la movilización nacional del 19 de noviembre, pese a que el presidente Abelardo De La Espriella anunció que retiraría la propuesta de gravar con IVA algunos alimentos de la canasta familiar incluidos en la Ley de Rescate Económico.

El sindicato de maestros sostuvo que su convocatoria responde también a otras iniciativas que, según advirtió, afectarían la educación pública, el empleo estatal y la estructura de entidades del Estado. La jornada fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, el Pacto Histórico y otras organizaciones sindicales.

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En una publicación en X, Fecode explicó que saldrá a las calles “en defensa de la educación pública como derecho fundamental” y para rechazar los proyectos de ley 074, 079 y 249 de 2026 de Cámara, además de una propuesta de modificación al Decreto 1075 de 2015.

La federación considera que esas iniciativas pueden abrir paso a la privatización de la educación. También cuestionó las propuestas de reducir el personal contratista, recortar la contratación estatal y otorgar facultades para reorganizar, fusionar o suprimir entidades públicas.

(Red social X)

“Hay un tigre buscando quitarte el plato de comida. Que la reforma tributaria del gobierno nacional no se coma tu sueldo. Este 19 de noviembre, todos y todas al Paro Nacional”, señaló Fecode en su cuenta de X.

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Según el sindicato, esas medidas podrían tener efectos sobre el empleo y sobre la prestación de servicios públicos esenciales. La movilización prevista para el próximo jueves se mantiene, a pesar de los ajustes anunciados por el Gobierno al proyecto económico.

El Gobierno plantea excluir alimentos del IVA

Durante una alocución con motivo de los primeros 100 días de su administración, De La Espriella presentó un balance de gestión y se refirió a los cambios que evalúa para la propuesta tributaria.

El mandatario afirmó que busca excluir del IVA a vegetales y otros alimentos de consumo habitual. “No quiero que la comida de los colombianos pague IVA. Mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los ciudadanos”, señaló.

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Además, indicó que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del impuesto, que actualmente es del 19 %, al 18 % o incluso al 17 %. El objetivo, según explicó, es encontrar un equilibrio entre las necesidades fiscales del Estado y el impacto de los impuestos sobre los hogares.

La Ley de Rescate Económico será discutida en el Congreso

(Red social X)

El proyecto de Ley de Rescate Económico deberá ser debatido en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Entre sus medidas contempla una reducción del Estado de hasta el 15 %, cambios al impuesto sobre la renta, devolución del IVA y modificaciones a los gravámenes de distintos productos.

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La iniciativa también recoge apartados promovidos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El Ejecutivo sostiene que la reforma busca obtener recursos para atender el gasto público, aunque la posibilidad de extender el IVA a productos como el café y el tomate generó cuestionamientos entre sectores sociales y sindicales.

Con el anuncio de exclusión de alimentos y el estudio de una menor tarifa general, el Gobierno anticipó cambios a la propuesta antes de su discusión legislativa. Fecode, sin embargo, ratificó que sus reclamos abarcan el contenido tributario y las reformas que, a su juicio, comprometen la educación pública y el empleo estatal.

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El Pacto Histórico también ratificó su convocatoria

El Pacto Histórico también confirmó que mantendrá su llamado a las calles el 19 de noviembre. Su director nacional, Gabriel Becerra, calificó la decisión del Gobierno de excluir a la canasta familiar del IVA como una “primera victoria popular”, aunque sostuvo que persisten cuestionamientos sobre el alcance de la reforma tributaria.

El anunció lo confirmó Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico y director nacional de la colectividad en su cuenta oficial de X (@BecerraGabo/X)

Becerra afirmó que el proyecto todavía plantea una reducción de impuestos para los patrimonios más altos, mientras trasladaría cargas a los trabajadores. Por ello, pidió que la movilización continúe. El dirigente también cuestionó asuntos de seguridad, salud y diálogo político durante los primeros 100 días de la administración de De La Espriella.

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El exfuncionario Gustavo Bolívar respaldó a los congresistas del movimiento que ejercen oposición y convocó a participar en la jornada. En sus declaraciones, cuestionó cualquier gravamen sobre los alimentos y una eventual disminución de impuestos para los sectores de mayores ingresos.