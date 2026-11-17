La final de la Copa Sudamericana abrirá la nueva etapa del estadio Metropolitano de Barranquilla (Alcaldía de Barranquilla-EFE)

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El 21 de noviembre de 2026, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla vivirá una nueva etapa con la inauguración del “Supermetro” (apodo que se le denominó al escenario deportivo) cuando Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina disputen la final de la Copa Sudamericana.

Pero además de los espectáculos deportivos que tendrá el escenario, también la música es una de las prioridades que tiene la Alcaldía de Barranquilla bajo el mando de Álex Char sobre el sueño que tiene para llevar a Shakira como la primera cantante que abra la parte músical en el estadio de los barranquilleros.

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AME7995. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 21/10/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 cedida por la Alcaldía de Barranquilla que muestra al alcalde Alejandro Char (d) observando las obras en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla (Colombia). "¡Se enciende la piel del Supermetro! Avanzan las pruebas de iluminación de la fachada del sector oriental, donde un moderno sistema led permitirá crear juegos de luces y animaciones que llenarán de vida y color al coloso de la Ciudadela. ¡El Supermetro se prepara para lucir una imagen espectacular!", expresó Char. EFE/ Alcaldía de Barranquilla /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El alcalde de Barranquilla, Álex Char, afirmó que sueña con llevar a Shakira al nuevo Supermetro para inaugurar la programación de conciertos del estadio remodelado. La declaración la hizo el 16 de noviembre de 2026, durante un recorrido con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en el que mostró las obras y planteó la actividad que espera para el recinto en los próximos años.

“Soñamos con Shakira”, respondió Char cuando Acevedo le preguntó por el primer gran artista que debería presentarse en el estadio. El alcalde agregó: “Queremos que sea ella quien pueda inaugurar la parte musical de este estadio”.

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El mandatario no anunció conversaciones, contratos ni una fecha para un posible concierto de la artista barranquillera. Su referencia se presentó como una aspiración para la nueva etapa del escenario, que abrirá el 21 de noviembre con la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Char proyecta un estadio activo con fútbol y espectáculos musicales

La capacidad del estadio Metropolitano se amplió con la nueva remodelación (Alcaldía de Barranquilla-EFE)

Durante la entrevista, Char explicó que el proyecto fue diseñado para que el estadio tenga actividad más allá del calendario deportivo. El objetivo, según dijo, es que los conciertos y otros eventos aporten recursos para el mantenimiento de la infraestructura.

“Estos estadios tienen que de alguna manera sostenerse, tienen que tener ingresos, pagar esta infraestructura que hay que mantenerla bien”, afirmó. “No hay nada mejor que tener el estadio activo permanentemente, con no solo fútbol, sino también espectáculos musicales”.

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El alcalde sostuvo que el recinto podrá recibir artistas que requieran aforos de entre 75.000 y 100.000 asistentes. El estadio tendrá capacidad para 65.000 espectadores en su configuración para fútbol.

Char explicó que una de las zonas contará con graderías retráctiles. El sistema permitirá recogerlas para instalar una tarima de hasta 70 metros de ancho, sin intervenir el campo de juego. “Cuando venga Shakira, esas graderías se recogen automáticamente”, dijo al describir la adaptación prevista para recitales.

Aunque Char expuso ese modelo de operación como parte de la proyección del Supermetro, en la entrevista no presentó un calendario específico de conciertos o eventos para 2027.

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La cancha quedó a siete metros de las tribunas

Una animación tridimensional de Alejandro Char anuncia la llegada de nuevas luminarias para el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remodelación demandó nueve meses y medio de trabajo, según Char, y superó los $ 250.000 millones de pesos colombianos. El alcalde señaló que participaron 1.500 personas por día en turnos de mañana, tarde y noche.

La principal modificación arquitectónica fue el descenso de cuatro metros del terreno de juego. Con esa obra, la distancia entre las tribunas y la cancha pasó de 27 a siete metros.

“Queríamos mejorar la experiencia. Y no hay una mejor experiencia que estar cerca de ella”, afirmó Char. El alcalde explicó que descartó levantar un nuevo anillo de tribunas porque habría alejado al público del espectáculo.

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Los sectores norte y sur, en el nivel de cancha, tendrán graderías sin sillas destinadas a los aficionados que prefieren permanecer de pie. Los dos niveles superiores conservarán las sillas.

El estadio tendrá grama híbrida, ventilación y sala para 170 periodistas

El estadio de Barranquilla al igual que el estadio de Bogotá y el estadio de Cali pasará a tener grama híbrida para dar mayor resistencia - crédito Alcaldía de Barranquilla

El Supermetro contará con una cancha de grama híbrida, compuesta, de acuerdo con Char, por entre 8% y 9% de material sintético y 92% de césped natural. El alcalde comparó la superficie con la del estadio Santiago Bernabéu.

El proyecto también incluyó túneles canadienses para mejorar las condiciones térmicas dentro del recinto.

“Se encienden y van a lograr bajar la temperatura entre cuatro y seis grados centígrados”, afirmó Char, quien señaló que el mecanismo funcionará con ventiladores que tomarán aire del exterior.

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La remodelación sumó una sala de prensa con capacidad para 170 periodistas, cuatro cabinas insonorizadas para traducción simultánea y puntos de carga para computadoras y teléfonos.

Char vinculó el funcionamiento del estadio con la ocupación hotelera, el transporte, los restaurantes y otros servicios de la ciudad previo a lo que será la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro.

“Los hoteles están llenos, el aeropuerto está lleno”, afirmó al defender la inversión en una infraestructura que, según planteó, busca impulsar el turismo y el empleo.

El alcalde también expresó su deseo de que Barranquilla pueda recibir en el futuro una final de la Copa Libertadores, una Copa América o un Mundial. “Que Colombia se sueñe en grande”, dijo.

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