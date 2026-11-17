La Tasa Representativa del Mercado en Colombia subió a $3.316,70 este martes 17 de noviembre de 2026. (Esam Omran Al-Fetori/Reuters)

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El dólar en Colombia inició este martes 17 de noviembre de 2026 con una TRM de $3.312,49, una reducción de $4,21 frente a la certificación anterior, mientras el mercado espera el dato del producto interno bruto del tercer trimestre y absorbe los movimientos internacionales ocurridos durante el lunes festivo.

La referencia oficial, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, equivale a una variación de 0,45% respecto de los $3.301,91 vigentes antes del puente festivo. La tasa regirá entre el sábado 14 y el cierre de las operaciones de este martes.

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En las primeras transacciones, la divisa abrió en $3.307,85, $8,85 por debajo de la TRM. Alcanzó un mínimo de $3.302 y un máximo de $3.315, con operaciones por USD 162,385 millones.

Otro registro de la apertura ubicó la primera cotización en $3.315. A las 9:01 a. m., el dólar se negociaba en $3.305,50 y el promedio del mercado era de $3.312,14m según publicó el Banco de la República en su informe intradía.

El mercado espera un rango entre $3.295 y $3.365

La analista Sajamaya Vallejo estimó un rango de negociación para la divisa entre los $3.295 y los $3.365. (Rick Wilking/Reuters)

La analista de mercados de Eqqual Planeación Financiera, Sajamaya Vallejo, señaló a Infobae Colombia que la apertura local deberá incorporar las variaciones que registraron los mercados internacionales durante el lunes festivo.

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“Para hoy estimamos un rango de negociación entre $3.295 y $3.365. La apertura será clave: ayer fue festivo en Colombia, pero los mercados internacionales operaron con normalidad, y el peso debe incorporar de una vez esos movimientos”, dijo Vallejo.

La experta indicó que el fortalecimiento global del dólar y el retroceso del petróleo pueden presionar la tasa de cambio. El índice DXY avanzó el lunes hacia los 103,50 puntos ante las expectativas de una política monetaria restrictiva de la Reserva Federal, aunque este martes mostraba una corrección antes de la publicación de las ventas minoristas y la producción industrial de Estados Unidos.

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Vallejo también advirtió sobre el comportamiento del crudo Brent, que cayó cerca de 3,6% el lunes hasta USD 92,44 por barril. “Para Colombia, un crudo más barato reduce los ingresos esperados por exportaciones y recaudo fiscal”, explicó.

El PIB y la Ley de Rescate Económico entran en la agenda cambiaria

El Dane presentará el resultado del producto interno bruto del tercer trimestre con previsiones de crecimiento entre 1% y 2,2%. (Álvaro Tavera/Colprensa)

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) divulgará este martes el resultado del PIB del tercer trimestre, con previsiones de crecimiento anual entre 1% y 2,2%. Para Vallejo, una cifra cercana al extremo inferior de ese intervalo podría aumentar la presión sobre el peso colombiano.

“Un resultado en la parte baja confirmaría el enfriamiento de la economía y sumaría presión sobre el peso”, afirmó la analista.

El mercado también seguirá la primera reunión entre los coordinadores y ponentes de la Ley de Rescate Económico, prevista para las 2:00 p. m. en el Ministerio de Hacienda. La discusión sobre el impuesto al valor agregado (IVA) de la canasta familiar y las señales sobre un posible acuerdo político serán observadas como indicadores del riesgo fiscal del país.

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Entre los factores locales, Vallejo mencionó los anuncios de inversión y financiación presentados durante la Milagro Week en Nueva York, así como la emisión de USD 5.200 millones en bonos globales realizada por Colombia el 27 de octubre. Aclaró que el efecto de estas operaciones sobre el mercado cambiario dependerá de la entrada efectiva de recursos y de su conversión a pesos.

El dólar internacional sigue cerca de máximos de 19 meses

Colombia completó la financiación externa de su presupuesto de 2026 con una emisión de bonos globales por USD 5.200 millones. (Mohamed Abd El Ghany/Reuters)

El presidente de Asoblockchain, Camilo Suárez, sostuvo que la cotización retoma operaciones en un nivel alto después del puente festivo, aunque planteó que el mercado puede moderar su impulso durante la sesión.

“El dólar arranca este martes 17 de noviembre con una referencia alta después del puente festivo. La TRM vigente es de $3.316,70, $14,79 más que la anterior”, dijo Suárez a Infobae Colombia.

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El dirigente estimó que una apertura entre $3.310 y $3.330 era consistente con las condiciones del mercado y proyectó un movimiento intradía entre $3.295 y $3.345. Según su análisis, la zona de $3.300 será el primer nivel que observarán los inversionistas.

“Mantenerse por encima mostraría que la presión continúa; caer debajo de $3.295 le daría algo de aire al peso”, señaló.

Suárez apuntó que el dólar estadounidense permanece cerca de máximos de 19 meses, aunque las expectativas de un alza de medio punto porcentual en la tasa de interés de la Reserva Federal para diciembre se redujeron a 2,6%, desde 14,5% el jueves anterior.

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El petróleo y las tasas de interés inciden sobre el peso colombiano

El precio del barril de petróleo Brent cayó a USD 92,44 y redujo las expectativas de ingresos fiscales para Colombia. (Hommedal Marit/EFE)

El Brent rondaba los USD 92,76 por barril, con una recuperación moderada, aunque acumulaba una caída cercana al 21% durante noviembre, según Suárez. Para Colombia, la baja del crudo puede restar respaldo a la moneda local por el peso de las exportaciones petroleras en el ingreso de divisas.

El analista añadió que el Banco de la República mantiene la tasa de interés en 12,25%, mientras que la inflación anual de octubre se ubicó en 6,30%. Ese diferencial de tasas puede sostener el interés por algunos activos denominados en pesos, aunque implica mayores costos financieros para familias y empresas.

“Con ese tablero, un cierre entre $3.305 y $3.335 parece hoy el escenario base. Superar $3.345 reforzaría la presión alcista; terminar debajo de $3.295 cambiaría el tono”, indicó Suárez.

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La TRM se encuentra $133,71 por encima del valor de $3.182,99 registrado el 3 de noviembre. Con la referencia oficial, comprar USD 1.000 cuesta cerca de $133.710 más que al inicio del mes.