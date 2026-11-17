El Departamento de Estado de los Estados Unidos se comprometió con el Gobierno de Abelardo de la Espriella en apoyar las labores para la liberación de la subteniente María Camila Pantoja (AP - suministrada a Infobae Colombia)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó en la mañana del martes 17 de noviembre que la amenaza de organizaciones dedicadas al narcotráfico, el crimen y el terrorismo que operan desde el territorio de otro país “no puede continuar”, al referirse al secuestro de la subintendente del Ejército María Camila Pantoja, perpetrado por el ELN.

El pronunciamiento de la dependencia al mando de Marco Rubio se dio en su respuesta a las inquietudes de Noticias RCN, que consultó sobre la solicitud de apoyo de inteligencia elevada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para ubicar a Pantoja Hernández, que fue privada de su libertad el 4 de noviembre de en Saravena, Arauca.

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En efecto, la dependencia estadounidense se pronunció después de que autoridades colombianas solicitaron de forma directa el respaldo de Washington para avanzar en la búsqueda de la oficial y ante las inquietudes sobre posibles acciones contra el ELN y las disidencias de las Farc que registran presencia en territorio venezolano.

“Como señaló el secretario de Estado durante su visita a Colombia en septiembre, no es sostenible que organizaciones dedicadas al narcotráfico, al crimen y al terrorismo operen dentro del territorio nacional de otro país y amenacen a otros dentro de dicho país”, expresó el Departamento de Estado en la misiva enviada al citado medio.

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La declaración también hizo énfasis en la situación de los grupos armados que mantienen actividad en la frontera entre Colombia y Venezuela, una zona en la que las autoridades temen que la militar haya podido ser trasladada tras su secuestro. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial de que Pantoja Hernández esté en Venezuela.

La militar le pidió al presidente Abelardo de la Espriella no realizar un operativo de rescate (Frente de Guerra Nororiental-ELN)

Departamento de Estado reforzó su intención de cooperación con Colombia frente a las estructuras narcoterroristas

En su comunicación, el Departamento de Estado sostuvo que la respuesta debe apoyarse en la cooperación entre los países de la región. “Debemos hacerle frente, queremos hacerlo mediante la cooperación”, señaló la entidad estadounidense, a través de su portavoz, en un mensaje que reforzó la intención de combatir el crimen trasnacional.

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La cartera norteamericana añadió que resolver la situación requerirá tiempo, aunque planteó que se debe actuar ante las estructuras que cruzan o usan las fronteras para cometer delitos. “Resolver esta situación llevará tiempo, pero sin duda alguna debemos enfrentar esta amenaza. Tal como existe hoy, esta amenaza no puede continuar”, indicó.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, había pedido al Gobierno de Donald Trump mediar con la titular venezolana, Delcy Rodríguez para apoyar la búsqueda de la subteniente. Y del mismo modo, pudiera facilitar contactos con el país vecino y reforzar las labores de inteligencia en la frontera, en la que operan y transitan estos grupos.

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El Frente de Guerra del ELN confirmó que secuestró a la uniformada María Camila Pantoja el 4 de noviembre de 2026 en Saravena (AFP - @ABDELAESPRIELLA/X)

Con ello, el Departamento de Estado también reiteró el respaldo de Estados Unidos a los países que integran el llamado escudo de las Américas para limitar el alcance de las redes narcoterroristas. “Es necesario encontrar una solución y debe ser pronto”, concluyó la dependencia frente a la petición elevada por la administración De la Espriella.

Así fue el secuestro de la subteniente Pantoja en Saravena

La oficial, integrante del Grupo de Caballería Mediano N.° 18 y adscrita al arma de inteligencia del Ejército Nacional, fue secuestrada el 4 de noviembre en el casco urbano de Saravena. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, la oficial vestía de civil al momento de su rapto, que se dio a plena luz del día.

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En el hecho, dos hombres armados, que se movilizaban en una motocicleta, la interceptaron y se la llevaron con rumbo desconocido. Luego de cometido el secuestro, el Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó el hecho un día después y aseguró que había seguido sus movimientos antes de someterla a este flagelo.

El exoficial Bernardo Pantoja, padre de la joven, afirmó que la guerrilla no debe utilizar a su hija como instrumento de negociación política. (Obispado Castrense de Colombia)

Tras conocerse del suceso, las Fuerzas Militares desplegaron operativos terrestres, aéreos y fluviales para establecer su paradero y evitar un posible traslado hacia Venezuela. La Gobernación de Arauca, a su vez, ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar a la subteniente, que clamó por su liberación.

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El pasado 12 de noviembre, el ELN entregó a una comisión humanitaria una carta y un video como prueba de supervivencia. El material se hizo público al día siguiente y en la grabación referida, la militar afirmó que se encontraba bien de salud y pidió que las autoridades evitaran una operación de rescate que pudiera poner en riesgo su vida.

“Por mi familia, por favor, no hagan un rescate militar, sino todo por ayuda humanitaria”, indicó Pantoja Hernández en el video divulgado, en el que también envió mensajes a sus padres y hermanos frente a un acontecimiento en el que se ha expresado el presidente de la Espriella, al confirmar que adelanta gestiones para su regreso a casa.

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El padre de la militar ofreció ocupar el lugar de su hija

El domingo 15 de noviembre, el coronel en retiro Bernardo Pantoja, padre de la subteniente, participó en una eucaristía en la Catedral Castrense Jesucristo Redentor, en Bogotá, para pedir por la liberación de su hija. Durante la ceremonia, el militar se dirigió a los captores y expresó su disposición a entregarse si ello facilitaba el regreso de la oficial.

“Si es necesario, yo la reemplazo, yo ya viví, y que ella siga con sus sueños”, declaró Pantoja, que insistió en que su hija no debe ser usada como objeto de negociación y exigió que el ELN la libere de forma inmediata e incondicional, respetándole sus derechos y el anhelo de que pueda ejercer su labor como integrante del Ejército Nacional.

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