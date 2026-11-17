Diversas dependencias distritales, la Policía de Turismo y Migración Colombia coordinan inspecciones en el sector hotelero (Alclaldía Barranquilla)

Guardar

La Alcaldía de Barranquilla reforzó los controles en hoteles y otros establecimientos turísticos ante la final de la Copa Sudamericana, programada para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Las autoridades buscan prevenir delitos y proteger a quienes llegarán a la ciudad por el encuentro deportivo.

PUBLICIDAD

El Distrito activó visitas de inspección, vigilancia y control en el sector hotelero. Las jornadas reúnen a las secretarías distritales de Gobierno y Desarrollo Económico, la Policía de Turismo y Migración Colombia.

La estrategia se concentra en evitar que el aumento de viajeros durante la final sea aprovechado para vulnerar los derechos de turistas o residentes. También contempla acciones de sensibilización para que los alojamientos identifiquen y prevengan riesgos vinculados con la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

La Alcaldía de Barranquilla intensificó los controles de seguridad en hoteles ante la final de la Copa Sudamericana.(Policía de Barranquilla)

Los hoteles reciben controles antes de la llegada masiva de visitantes

Los operativos hacen parte del Plan de Acción Territorial para enfrentar la trata de personas y la explotación sexual de menores de edad. La intervención apunta a que los establecimientos turísticos mantengan condiciones de seguridad durante los días previos y posteriores al partido.

PUBLICIDAD

Las autoridades enfocan las revisiones en el cumplimiento de las medidas de protección dentro de hoteles y alojamientos. El propósito es reforzar la capacidad de respuesta del sector ante posibles situaciones que afecten a visitantes, trabajadores o habitantes de la ciudad.

Las jornadas incluyen diálogos con los responsables de los establecimientos. Allí se busca fortalecer la prevención de conductas que comprometan los derechos humanos, con especial atención a los casos de explotación sexual de menores.

La preparación de Barranquilla combina la vigilancia institucional con medidas orientadas al turismo. El Distrito espera que la final atraiga a miles de aficionados, periodistas, representantes de los equipos y otros visitantes.

PUBLICIDAD

Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina disputarán la gran final de la Copa Sudamericana, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. (@Sudamericana)

La ocupación hotelera podría alcanzar el 100%

El presidente de la junta directiva de Cotelco Atlántico, Mario Muvdi, estimó que la demanda de alojamiento ya llevó las reservas a niveles cercanos a su máxima capacidad. La llegada de público para la final elevó las solicitudes de habitaciones en distintos puntos de Barranquilla.

“Pienso que estamos al 100%”, manifestó Muvdi. El dirigente explicó que varios hoteles aguardan confirmaciones, aunque las cancelaciones dejan cupos que se venden con rapidez.

Muvdi señaló que el movimiento en las reservas se mantiene por los aficionados que consiguieron entradas y pasajes aéreos a última hora. Esa dinámica redujo las alternativas disponibles para quienes todavía planean viajar a la ciudad.

PUBLICIDAD

El representante gremial indicó que los grupos numerosos podrían buscar hospedaje en Cartagena y Santa Marta ante la escasez de habitaciones en Barranquilla. Esa posibilidad aparece como una opción para quienes no consigan disponibilidad en la capital del Atlántico.

La ocupación hotelera superó el 60% durante el puente festivo gracias al auge del turismo deportivo y cultural (Pinterest)