“Eso no es necesario”, reclamaron testigos durante intervención policial con taser en Pereira (@horusperegrinus/X)

Guardar

Un video difundido en redes sociales el 16 de noviembre de 2026 mostró repetidas descargas de Taser contra un hombre que permanecía en el suelo, mientras varios policías intervenían dentro de un establecimiento comercial de Pereira. Las imágenes generaron cuestionamientos entre clientes y usuarios que consideraron desproporcionado el uso del dispositivo eléctrico.

La grabación registra al hombre inmovilizado sobre el piso, rodeado por uniformados. En medio de la escena, varias personas les pidieron a los agentes que detuvieran la intervención con el arma de electrochoque y que retiraran al ciudadano del lugar sin aplicarle más descargas.

PUBLICIDAD

“Eso no es necesario”, se escucha decir a una de las personas que presenció el procedimiento. Otra voz advirtió: “Lo vas a matar, oiga. Suéltenlo”, mientras se oyen gritos y pedidos para que los policías calmaran la situación.

El registro no permite establecer qué ocurrió antes de la reducción ni cuál fue el motivo de la actuación policial. Tampoco se conoce, hasta el momento, una versión oficial sobre el estado de salud del hombre, si fue trasladado a una unidad médica o si quedó a disposición de alguna autoridad.

Testigos pidieron detener descargas de táser durante un procedimiento policial en Pereira (@horusperegrinus/X)

Los testigos cuestionaron que el hombre recibiera más descargas en el suelo

En una parte del video, los presentes insisten en que el ciudadano ya estaba controlado. “No es necesario el taser”, repite una voz, mientras otra reclama: “¿Cómo se va a quedar quieto con usted encima, hermano?”.

PUBLICIDAD

También se escucha a una persona pedir que el involucrado fuera retirado por el dueño del negocio. “Que lo saque, que lo saque”, afirma. El ambiente dentro del establecimiento se tornó tenso, con varios asistentes que protestaron por la actuación de los uniformados y otros que pidieron mantener la calma.

La escena fue compartida en plataformas digitales, donde surgieron posturas divididas. Algunos usuarios respaldaron a los policías y señalaron que la intervención pudo responder a la resistencia del hombre. “La pregunta es por qué tuvieron que reducirlo a la fuerza”, escribió una cuenta.

Otros cuestionaron el procedimiento y consideraron que el uso del dispositivo debía limitarse ante una persona que ya estaba en el suelo. “Hay animales a los que hay que darles varias veces porque el elemento no alcanza a hacer contacto”, publicó otro usuario, en un comentario que también recibió respuestas de rechazo.

PUBLICIDAD

Crece el rechazo por video de policías que usaron taser contra un hombre en el suelo (@horusperegrinus/X)

Las imágenes no muestran con claridad cuántas descargas recibió el ciudadano ni permiten confirmar si el taser fue usado por uno o varios integrantes de la Policía.

La Policía Nacional deberá establecer las circunstancias de la intervención, el motivo de la reducción y si los uniformados actuaron conforme a los protocolos para el uso de dispositivos eléctricos.

Policías usaron Taser para reducir a dos hombres que habrían agredido a uniformados en Córdoba

Un procedimiento de la Policía Nacional de Colombia en Córdoba generó reacciones en redes sociales luego de que un agente utilizó un dispositivo Taser para controlar a dos hombres que, según la información conocida, intentaban agredir físicamente a los uniformados el 7 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

La situación quedó registrada en un video que circuló en plataformas digitales. La secuencia mostró una discusión entre dos ciudadanos y dos policías antes de que uno de los funcionarios recurriera al arma de electrochoque.

“Está sangrando”, la advertencia durante un operativo policial con Taser en Córdoba - (@horusperegrinus/X)

En las imágenes, uno de los hombres lanza un puño contra el hombro de un agente. El policía apuntó entonces el dispositivo hacia el ciudadano, quien cayó al suelo tras recibir la descarga.

Pocos segundos después, el uniformado aplicó una segunda descarga contra el otro involucrado, que también terminó tendido en el piso. La intervención permitió que los agentes avanzaran con la inmovilización de ambos hombres.

PUBLICIDAD

Los policías se acercaron a los ciudadanos para sujetarlos y colocarles las esposas. Durante ese momento, una persona que presenciaba el procedimiento alertó sobre una posible lesión de uno de los involucrados.

“Está sangrando”, se escucha decir a la testigo. Uno de los uniformados respondió que el hombre recibiría atención médica: “Ya lo llevamos al hospital, no pasa nada”.