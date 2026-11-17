El jurado del programa de cocina se mostró exigente con las preparaciones de los participantes, pero con el actor fue aún más contundente (@canalrcn/IG)

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En el episodio del lunes 16 de noviembre, Nicolás de Zubiría le advirtió a Sebastián Vega que “va a salir rapidito” de MasterChef Celebrity Colombia 2026 si no aprende a ser más estratégico dentro de la competencia.

El chef fue el más directo de los tres jueces al evaluar el plato del actor y creador de contenido, quien nuevamente se autosaboteó al querer ir más allá de lo que el reto exigía.

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La prueba del episodio festivo consistía en elaborar un pastel por capas: los participantes debían presentar un postre en el que las capas fueran claramente visibles, tanto en estética como en construcción.

Para Vega, ese detalle fue precisamente su talón de Aquiles. El actor, que lleva toda la temporada luchando contra su tendencia a complicarse, entregó un resultado que él mismo reconoció como insatisfactorio.

Nicolás de Zubiría fue el jurado más rudo de la noche de delantales negros en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

Nicolás de Zubiría le dio una advertencia directa a Sebastián Vega

El chef Jorge Rausch fue el primero en señalar el problema técnico del plato: “La vaina es que no se ven las capas. Entonces no cumple el reto”, sentenció. Vega asumió la crítica de inmediato: “Va. Oído, chef. Si está mal, está mal y está muy mal”.

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Fue De Zubiría quien fue más allá del análisis técnico y apeló a la estrategia. “No seas tu propio enemigo. Aprende a jugar MasterChef. Es muy distinto a cocinar en la casa hasta las tres de la mañana”, le dijo el juez. Ante el asentimiento del participante, De Zubiría cerró con una advertencia sin rodeos: “¿Listo? Porque si no, vas a salir rapidito, de verdad”.

Los comentarios generaron reacciones inmediatas entre los compañeros de Vega. Sebas Villalobos lo describió como “un golpe bajísimo”, mientras que Emmanuel Restrepo apeló a una expresión popular para definir el momento.

La advertencia que recibió Sebas Vega de parte de Nicolás de Zubiría en 'MasterChef Celebrity' que podría dejarlo fuera de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

El propio Vega reconoció ante las cámaras que su nivel de autoexigencia le termina jugando en contra: “Soy muy exigente conmigo mismo y para nada me siento a gusto con el reto que tuve hoy”. Emiro Navarro apuntó en la misma dirección: “Él siempre quiere complicarse. Será para sobresalir, para decir: ‘Lo logró’”.

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Marcela Carvajal y Verónica Orozco también recibieron delantal negro

Vega no fue el único en recibir una evaluación negativa esa noche. Marcela Carvajal presentó un pastel que De Zubiría calificó de incompleto: “Tristemente, no está bien concluido el reto. Está rica, pero tampoco tienes mucha acidez en esa mermelada, no está balanceada”, dijo el chef, quien también señaló el descontrol que la participante tuvo durante la elaboración.

Pautips resumió el resultado con una comparación gráfica: “Marce, eso parecía un pancake quemadito. Hoy no fue el día de Marce”.

Marcela Carvajal recibió delantal negro en 'MasterChef Celebrity' por una mala preparación - crédito cortesía Canal RCN

La tercera delantal negro de la noche fue para Verónica Orozco, la única de las tres que sí cumplió con la condición de mostrar las capas. Sin embargo, los jueces encontraron errores técnicos que pesaron más que la presentación: la torta estaba cruda y el merengue, según Rausch, “está rarísimo” y lucía “como una natilla de Navidad”.

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Orozco recibió el delantal con resignación: “Paso con mala cara a recibirlo. No quiero tener delantal negro. Obvio que no. Pero bueno, es un reto más”. Cabe mencionar que, durante la entrega de delantales negros, el chef Jorge Rausch bromeó con un traspié que sufrió Marcela Carvajal con el hecho de que es la manera más fácil de pasar al top 5, recordando el accidente de Tuto Patiño.

Los tres irán al reto de eliminación en el top 10

Con la entrega de los tres delantales negros, la jornada cerró con Vega, Carvajal y Orozco como los participantes que deberán enfrentarse al próximo reto de eliminación. La competencia se encuentra en su etapa más exigente: solo quedan 10 cocineros en pie en esta edición 2026 del formato.

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