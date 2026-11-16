Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en 2026, por la fecha FIFA

El partido entre Colombia y Chile iniciará a las 6:00 p. m., hora Colombia (Bernardo Peña/Colprensa)

Guardar

La selección Colombia disputará su último partido de 2026 ante Chile el martes 17 de noviembre, durante la última fecha FIFA del año, rival al que ya venció por 1 a 0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali el viernes 13 de noviembre.

El encuentro entre ambos equipos se disputará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, a las 6:00 p. m., hora de Colombia.

PUBLICIDAD

El partido se podrá ver a través del Gol Caracol y de Fútbol RCN, así como en sus canales oficiales de YouTube y en la aplicación Ditu y Canal RCN.

El partido entre Colombia y Chile se disputará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, a las 6:00 p. m (Bernardo Peña/Colprensa)

El árbitro del juego será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará estará Juan Soto, también de Venezuela.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegarán al encuentro ante Chile tras vencerlo por la mínima diferencia en el estadio de la capital vallecaucana. El entrenador argentino aseguró que el partido tuvo características propias de las Eliminatorias, que comenzarán en 2027.

“Se dio un partido casi como de Eliminatorias, en cuanto a la intensidad y a la disputa, los duelos que se generaron dentro del campo. Por supuesto que a todos nos gusta ganar, pero hubo muchas imprecisiones”, afirmó Lorenzo.

PUBLICIDAD

En su análisis, el técnico de Colombia destacó el aporte de los nuevos jugadores y expresó su satisfacción por ese desempeño. También valoró el juego que Chile mostró en el estadio Pascual Guerrero.

“Es el precio que hay que pagar, yo estoy feliz de ver a Orozco, de ver a Rengifo, a Perea, chicos que tienen mucho futuro, pero que tienen que pagar este precio del debut, de los nervios. El marco también fue un marco que le genera más presión al local que al visitante. Un equipo visitante que está bien trabajado, que nos presionó bien, que tiró centros muy peligrosos”, afirmó Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo destacó el aporte de los nuevos jugadores de la selección Colombia y expresó su satisfacción por ese desempeño (Bernardo Peña/Colprensa)

Últimos juegos de Colombia y Chile

13 de noviembre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-0 Chile

6 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Perú

2 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 0-1 Paraguay

26 de septiembre de 2026 - Amistosos internacionales: México 1-1 Colombia

7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia (perdió Colombia desde los tiros del punto penal por 4-3)

3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-.0 Ghana

La selección Colombia derrotó por la mínima diferencia a Ghana en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá (Jay Biggerstaff/Reuters)

13 de noviembre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-0 Chile

6 de octubre de 2026 - Amistoso internacional: México 0-2 Chile

29 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: Estados Unidos 4-2 Chile

26 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: Canadá 1-0 Chile

9 de junio de 2026 - Amistoso internacional: RD Congo 1-2 Chile

6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Portugal 2-1 Chile

Jugadores convocados de la selección Colombia

Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador) Camilo Vargas – Club Atlas (México) Devis Vásquez – AS Roma (Italia) Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia) Juan Arizala – Udinese Calcio (Italia) Daniel Arcila – Club León (México) Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía) Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá) Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia) Óscar Cortés - Huracán (Argentina) Jhon Arias – Palmeiras (Brasil) Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia) Juan Cabal – Juventus FC (Italia) Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia) Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia) Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra) Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (Inglaterra) Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España) Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal) Matías Orozco – C.D. Castellón (España) Óscar Perea – Club América (México) Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia) Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia) Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia) Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)