“Gracias, Benito”, Carolina Picorios reaccionó tras el breve seguimiento de Bad Bunny (@carolinapicorios / Instagram)

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La modelo e influenciadora colombiana Carolina Picorios reaccionó con sorpresa al descubrir que Bad Bunny la seguía en Instagram y que, durante ese momento, aparecía como la única cuenta seguida por el cantante puertorriqueño.

La situación provocó comentarios en redes sociales, pero el gesto duró cerca de dos horas: luego, el artista dejó de seguirla y abrió una discusión entre usuarios sobre lo ocurrido.

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Picorios compartió un video en sus historias de Instagram apenas advirtió la notificación. La creadora de contenido contó que inicialmente creyó que se trataba de una cuenta de fans, hasta que buscó el perfil y comprobó que correspondía al artista.

“Yo no entiendo qué está pasando. Yo creo que es un chiste. ¿Dónde están las cámaras?”, dijo la modelo entre risas. También mostró la notificación en pantalla y precisó que no la había visto al instante: “Hace 21 minutos Bad Bunny me había seguido. Yo creía que era una cuenta de fans. Me metí, chicos, lo busqué y sí”.

La sorpresa aumentó cuando una persona que estaba junto a ella le señaló que era la única seguida por el cantante. Ante ese comentario, Picorios reaccionó con un grito y pidió a sus seguidores que revisaran el perfil del intérprete. “Búsquenlo ustedes, a ver si yo estoy mal, si mi celular se enloqueció”, expresó.

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La modelo compartió una captura de pantalla que mostraba que la cuenta de Bad Bunny había comenzado a seguirla. Después publicó un mensaje de agradecimiento, en el que relacionó el episodio con la exposición que recibió tras su participación en Stream Fighters 5.

Carolina Picorios fue una de las modelos oficiales del ring durante el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Westcol. La colombiana consideró que su presencia en esa jornada pudo llevar su perfil a una audiencia más amplia y, eventualmente, al radar del artista puertorriqueño.

Durante ese lapso, el dato de que Picorios aparecía como la única cuenta seguida por Bad Bunny impulsó una serie de publicaciones, capturas y videos en distintas plataformas. Algunos usuarios revisaron por cuenta propia el perfil del cantante y compartieron su sorpresa por la breve interacción.

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Mientras unos interpretaron el seguimiento como un gesto de interés, otros plantearon que podía responder a una estrategia de promoción o a una acción de su equipo. No hubo un anuncio que vinculara a los dos con una producción musical, audiovisual o comercial.

Bad Bunny dejó de seguirla y las redes se dividieron

Cerca de dos horas después de que la modelo hiciera públicas sus historias, usuarios advirtieron que el perfil de Bad Bunny ya no seguía a Carolina Picorios. El cambio dio lugar a una segunda ronda de comentarios en redes sociales.

Parte de los internautas lamentó que el cantante hubiera dejado de seguir a la colombiana poco después de convertirla en el único perfil presente en su lista de seguidos. Otros usuarios se burlaron de la reacción inicial de la creadora de contenido y la calificaron de “showsera”.

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“Eso le pasa por bocona”, “Ya la dejaron de seguir por querer llamar la atención”, “La gente no sabe comer callada”, “Se hubiera quedado callada”, “Igual puede decir que la siguió”, “Siguió a la más showsera”, (Sic) dicen las reacciones en redes sociales.

Ante las críticas, Picorios publicó un mensaje más amplio para responder a quienes cuestionaron su reacción. La modelo agradeció al artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, y sostuvo que el episodio tuvo un significado especial para ella.

“Gracias, Benito, en verdad no sé por qué lo hiciste, pero él sabe la bendición que es y estoy agradecida”, escribió. Además, señaló que se alegraba de haber compartido lo ocurrido en el momento, antes de que el cantante dejara de seguirla: “Gracias a Dios lo dije, si no me hubiera sentido loca por dos horas”.

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Carolina Picorios respondió a quienes la llamaron “showsera”

La influenciadora rechazó los mensajes que atribuyeron su entusiasmo a una búsqueda de atención. “No hay publicidad mala, aunque todo lo aprovechan para tirarme, que por showsera, que por lo uno o lo otro. Ya, sean felices”, manifestó.

Picorios también dijo que había recibido críticas en las últimas semanas y cuestionó a quienes reaccionaron negativamente ante su alegría. “Es impresionante que les arda la felicidad de los demás”, expresó en sus historias.

Sobre la decisión de Bad Bunny de dejar de seguirla, la modelo sostuvo que era una posibilidad previsible por el alcance que tuvo el episodio. “Él sabe muy bien lo que hace. Seguro igual hasta fue su equipo de marketing”, escribió.

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Luego agregó que entendía que el seguimiento no sería permanente. “En música sí significa mucho y obvio me iba a dejar de seguir. El punto iba a ser en cuánto tiempo. Es Bad Bunny, el número uno en música global”, concluyó.

Hasta ahora, el cantante no se pronunció sobre el seguimiento, la posterior decisión de dejar de seguir a Picorios ni las reacciones que surgieron en redes sociales.