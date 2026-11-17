El entrenador apuntó a mejorar la circulación ofensiva y a superar la presión rival para el segundo compromiso de la fecha FIFA (Carlos Parra/EFE)

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Colombia cerrará su calendario de 2026 frente a Chile este martes 17 de noviembre de 2026, en la última fecha FIFA del año.

El equipo ya superó al mismo rival por 1 a 0 el viernes 13 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

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En esta ocasión, el encuentro se disputará en Chile, en el estadio Monumental David Arellano, donde Colo-Colo juega como local. Por ese motivo, el técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, analizó el partido en rueda de prensa.

Colombia cerrará su calendario de 2026 frente a Chile este martes 17 de noviembre de 2026, en la última fecha FIFA del año (Bernardo Peña/Colprensa)

Córdova analizó las características del conjunto dirigido por Colombia y destacó el funcionamiento que mostró en el primer partido. También se refirió a la dificultad que supone sostener el ritmo de un rival con jugadores de experiencia y velocidad.

“Colombia ha nominado a algunos jugadores nuevos, el otro día jugó con algunos, es un equipo potente y muy fuerte. Tratan muy bien el balón y tienen mucho tiempo jugando juntos”, explicó el entrenador.

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El técnico chileno destacó la exigencia física y emocional del rival

El seleccionador interino sostuvo que la selección colombiana obliga a sus oponentes a mantener un nivel alto durante los 90 minutos. A su juicio, el desafío no se limita al aspecto táctico, porque también exige respuestas en el plano físico y mental.

“Te llevan al límite emocional y físico y para poder enfrentarlos tienes que hacer las cosas muy bien, muy justas”, señaló Córdova en la previa del segundo compromiso.

El entrenador indicó que el partido en Santiago será una oportunidad para que Chile mida su evolución. La Roja atraviesa un proceso de renovación después de quedar fuera de la última Copa del Mundo, por tercera vez consecutiva.

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Córdova señaló que el objetivo de esta etapa apunta a ampliar las alternativas disponibles para las próximas competencias oficiales. La Copa América de 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030 forman parte de ese horizonte.

“Es una linda oportunidad para seguir creciendo”, expresó el técnico, quien también está al frente de la selección chilena Sub-20.

Nicolás Córdova señaló que el objetivo de esta etapa apunta a ampliar las alternativas disponibles para las próximas competencias oficiales (Julio Estrella/EFE)

Chile busca mejorar su presencia en campo contrario

Después de la caída por 1 a 0 en Cali, Córdova identificó uno de los puntos que su equipo deberá corregir. El entrenador espera que Chile tenga mayores recursos para superar la presión rival y llegar con más frecuencia a los sectores cercanos al área.

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“Nos costó mucho pasar la segunda línea de Colombia. Son jugadores muy rápidos y cubren muy rápido la cancha”, explicó sobre las dificultades que encontró su plantel en el primer amistoso.

El técnico valoró el trabajo defensivo que realizó Chile el viernes, aunque planteó la necesidad de dar un paso adelante cuando el equipo tenga la posesión. Para el entrenador, esa será una de las claves de la presentación en Santiago.

“Defensivamente se hizo muy bien y es un punto a mantener”, dijo Córdova. Luego añadió que el plantel debe mostrar “mucha más convicción a la hora de atacar y más prestancia de juego a la hora de tener el balón”.

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El seleccionador evitó fijar una expectativa rígida sobre el desarrollo del encuentro. Reconoció que Colombia puede imponer pasajes de control por la calidad de sus futbolistas y por el funcionamiento que ha consolidado en los últimos años.

“Me encantaría decir que mañana, ojalá, estemos siempre en campo rival, pero sabemos que jugamos contra un gran equipo y eso a veces te va llevando”, manifestó.

Córdova planteó un equipo agresivo dentro del recambio

El técnico interino sostuvo que su idea es construir una selección capaz de atacar y de manejar la pelota. Aclaró, de todos modos, que ese propósito convive con un período de transición, en el que varios jugadores jóvenes buscan afianzarse en el seleccionado mayor.

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“La idea es hacer un equipo agresivo que tenga el balón y que ataque”, afirmó. También sostuvo que el actual proceso es “duro” por las exigencias propias de un recambio generacional.

Colombia superó a Chile por 1 a 0 el viernes 13 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Bernardo Peña/Colprensa)

Córdova indicó que confía en el crecimiento de los futbolistas convocados. “Hay chicos que están creciendo y estamos esperanzados que esto que estamos haciendo a conciencia tendrá los resultados que estamos esperando”, señaló.

El entrenador admitió que su continuidad al frente de Chile puede depender de las decisiones que adopten las próximas autoridades de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Pese a ello, defendió el trabajo realizado durante su gestión.

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“Estoy a muerte con el proyecto que hemos generado para que quien esté sentado acá el año que viene tenga un abanico más amplio”, afirmó. Según explicó, la intención es que el próximo cuerpo técnico cuente con más opciones para conformar la selección.

Chile cerrará el año frente a Colombia con la mirada puesta en la formación de una base para el próximo ciclo. “Siempre pensando en el bien común, pensando que en el 2030 clasifiquemos al Mundial que tanto esperamos”, concluyó Córdova.