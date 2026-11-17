La presentadora de Telecaribe cuestionó el tema en sus redes sociales, teniendo en cuenta el alcance mediático que genera (@soledadmarmorales/IG)

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La noche del lunes 16 de noviembre dejó en Cartagena una corona y una pregunta que circula en redes sociales con un sinsabor para millones de colombianos que no se sentirían representados por la nueva soberana de la belleza.

Mientras la antioqueña Verónica Hernández Gómez se alzaba como la nueva Señorita Colombia 2026-2027 en la edición 72 del Concurso Nacional de Belleza (CNB), la representante del puerto de Buenaventura, Sara Liseth Obregón Cortés, obtuvo el virreinato, y su resultado avivó un debate que lleva décadas sin resolverse: la escasa presencia de mujeres afrocolombianas en el escalón más alto del certamen.

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Y es que el Concurso Nacional de Belleza celebra desde 1934. En ese lapso, según registros, únicamente dos mujeres afrodescendientes han sido coronadas Señorita Colombia: Vanessa Mendoza, representante del departamento de Chocó en 2001 y Andrea Tovar en 2015.

Andrea Tovar fue la segunda mujer de raza negra en ser elegida Señorita Colombia en la historia del Concurso Nacional de Belleza (AFP/TED ALJIBE)

Antes de su triunfo, en 1962, Carmen Arango, también representante del Chocó, fue la primera candidata negra en competir, pero no obtuvo la corona. En el caso de Obregón Cortés en 2026, el resultado se repitió: virreinato, no corona.

La presentadora de Telecaribe alzó la voz por la representación afrocolombiana

La crítica llegó desde Telecaribe. La presentadora Soledad Mar Morales publicó en sus redes sociales un video con un mensaje directo sobre la situación.

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“La representación de la reina de Colombia es la representación de las mujeres colombianas”, afirmó Morales en la publicación. “Hemos enviado a grandes representantes, a excelentes mujeres, y han quedado ahí, en el segundo o tercer lugar. Entonces nos preguntamos: ¿Hasta cuándo?”, cuestionó la comunicadora.

Representante de Buenaventura, Sara Liseth Obregón, que eligió para su pasarela un vestido en color rojo con una solapa en el cuello para acompañar la pieza de alta costura (YouTube/Reinado Colombia)

Morales también apuntó a lo que considera un estereotipo persistente: “Parece que la representación de la mujer a nivel internacional solo sea la mujer de un solo tipo, de un solo estereotipo. Pero, ¿y la mujer negra? ¿Por qué nos excluyen?”, escribió en el caption de su publicación.

La comunidad de fanáticos de los reinados también se pronunció en redes sociales

Las voces críticas no se limitaron a figuras mediáticas. La usuaria Wendy M. Murillo publicó una historia en Instagram compartida por la cuenta @missosologycol, en la que acompañó una fotografía de Obregón Cortés con un mensaje de respaldo.

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“Otro año en el que la belleza, inteligencia y preparación de las mujeres negras no reciben el reconocimiento que merecen. Tenía mucha ilusión este año. Qué tristeza que todavía tengamos que preguntarnos cuándo llegará el día en que una mujer negra sea valorada sin prejuicios”, escribió Murillo, quien también le dedicó unas palabras directas a la virreina: “@saracortteso lo hiciste hermosísimo, vendrán cosas mejores para ti”.

Las críticas por la falta de inclusión de una mujer negra en los triunfos en la historia del certamen (@missosologycol/IG)

La misma cuenta @missosologycol fue más directa en una publicación propia. “En Colombia sigue premiando el racismo y el clasismo en una velada de elección y coronación donde Antioquia no fue la mejor”, señaló, y agregó que, a su juicio, la representante antioqueña no tuvo un gran desempeño en los desfiles y que su respuesta en la fase oral fue la más débil entre las candidatas. “Repito, ¿racismo, clarísimo? VERGONZOSO”, concluyó la publicación.

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Un sector defendió los méritos de Sara Obregón por encima del debate racial

No todas las reacciones apuntaron en la misma dirección. Daniel San Clemente, seguidor del certamen con presencia en redes sociales, publicó una extensa reflexión en la que defendió a Obregón Cortés desde otro ángulo.

“Realmente me parece injusto que digan que Sara no puede ganar la corona de Señorita Colombia por su ‘perfil’, porque supuestamente encajaría mejor en X o Y concurso internacional”, escribió San Clemente.

Usuarios en redes sociales criticaron que la representante de Buenaventura no alcanzara el triunfo a pesar de ser una de las grandes favoritas (@missosologycol/IG)

Para él, el argumento del “perfil” desconoce la naturaleza del CNB. “La Señorita Colombia no se elige pensando exclusivamente en a qué certamen internacional va a representar al país. Su misión va mucho más allá de eso: durante un año, la reina lidera y acompaña distintas causas sociales de la mano de fundaciones y organizaciones”, afirmó.

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San Clemente fue enfático en separar el mérito del debate identitario: “Sara merece ser la reina no porque sea negra, no por inclusión ni para cumplir una cuota. Sara merece ser la reina porque se lo ha ganado a pulso, porque tiene las cualidades, la preparación, la presencia y el compromiso para llevar esa corona”, escribió, y cerró con una advertencia: “No voy a aceptar que reduzcan su candidatura a una cuestión de perfiles o de conveniencia internacional”.