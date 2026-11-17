Westcol anunció acciones legales contra Herrera tras su retiro de Stream Fighters 5 (@westcol - @infiniteemeralds/ Instagram)

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Westcol confirmó que el equipo jurídico de Stream Fighters 5 analiza acciones legales contra Juan Herrera, luego de que el cantante e influenciador se retirara de su pelea frente a JH de la Cruz instantes antes del inicio. El organizador se refirió al caso durante una transmisión en vivo en su canal de Kick y sostuvo que el asunto quedará en manos de los abogados.

Herrera había cumplido con las actividades promocionales previas de la jornada, entre ellas el pesaje y los cara a cara con su rival. Sin embargo, no disputó el combate que tenía programado ante JH de la Cruz. La decisión se conoció cuando el artista ya se encontraba cerca del cuadrilátero y se preparaba para subir al ring.

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Según lo ocurrido en el evento, el representante de Herrera ordenó cancelar el enfrentamiento a último momento. El cantante abandonó el recinto acompañado por integrantes de seguridad, mientras desde las tribunas se escucharon abucheos.

La organización otorgó la victoria a JH de la Cruz. Para completar el espacio previsto en la programación, el presentador Piquiña ingresó al cuadrilátero y disputó una pelea de exhibición.

Westcol aseguró que Herrera había firmado un contrato para pelear

Tras la suspensión, el equipo legal de Stream Fighters 5 difundió un comunicado en el que advirtió que tomaría “todas las acciones legales pertinentes” de acuerdo con lo establecido en el contrato firmado con el participante.

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En su transmisión, Westcol afirmó que había tomado medidas preventivas después de situaciones registradas en ediciones anteriores del evento. También sostuvo que Herrera tenía un acuerdo que establecía su obligación de presentarse a pelear.

“A mí me parece impresionante que bajo una firma tan delicada como la que hizo este personaje, haga eso”, manifestó el organizador durante el vivo. Luego aclaró que no asumirá personalmente la gestión del conflicto: “Yo no me voy a meter en eso. Que los abogados se encarguen de eso”.

Westcol aseguró que recibió recomendaciones de su equipo jurídico a raíz de la cancelación. “Él firmó un contrato y recibió un dinero donde en el contrato estaba bajo escrito que él tenía que pelear obligatoriamente”, afirmó. El streamer también indicó que el documento habría contado con la aprobación del representante del cantante.

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Las declaraciones constituyen la versión de Westcol sobre el acuerdo y sus consecuencias. Hasta el momento, no se conocieron detalles públicos del contrato ni una respuesta de Herrera o de su entorno sobre los señalamientos del organizador.

“Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Realmente les voy a decir, a mí eso no me interesa ni me importa. Que siga su vida y que los abogados se encarguen”, expresó Westcol, quien insistió en que el caso será tratado por el área legal de la producción.

Una joyería pidió la devolución de una pieza valuada en más de 50 millones de pesos

A la controversia por el combate suspendido se sumó el reclamo de Infinite Emeralds, una marca de joyería que elaboró una pieza destinada al cantante. Según se conoció, se trata de una figura en oro esmaltado y diamantes que reproduce el torso de Herrera con guantes de boxeo que cuenta con esmeraldas y diamantes incrustados.

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La joya habría sido entregada antes de la pelea como parte de un acuerdo de exposición de marca durante el evento. De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la empresa busca recuperar la pieza, cuyo valor superaría los 50 millones de pesos colombianos, tras la cancelación de la participación del artista.

“Nuestra marca siempre ha creído en los artistas, y lo seguirá haciendo. Muchos representan los valores y la esencia de nuestra joyería. Lamentablemente, confiamos en la persona equivocada”, señaló la marca en un mensaje público.

La joyería no precisó si ya inició un proceso formal para recuperar la joya. Sin embargo, compartió en redes sociales un video en el que se ve al cantante recibir la pieza y posar con ella. En respuesta a un comentario, la empresa dio a entender que busca recuperar el artículo mediante un acuerdo o, si fuera necesario, por la vía judicial. “Estamos intentando recuperarla, sea por esta vía o por la legal”, escribieron.

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La empresa solo indicó que la pieza había estado en manos de Herrera antes de su renuncia a la pelea. Tampoco se conoció una declaración del cantante sobre el reclamo de la joyería ni sobre las acciones legales anunciadas por la organización de Stream Fighters 5.

La diferencia de 22 kilos había generado dudas antes del combate

La cancelación ocurrió después de días de comentarios sobre la preparación física de Herrera y la diferencia de peso con JH de la Cruz. En el pesaje, Herrera registró 88,7 kilos, mientras que JH de la Cruz marcó 66,7 kilos, una distancia de 22 kilos entre ambos.

No hubo una explicación médica o técnica oficial que vinculara esa diferencia con la decisión de no pelear. Desde el equipo del cantante se aludió a asuntos internos de su esquina y a una determinación adoptada por su representante.

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El episodio recordó otro antecedente de Stream Fighters. En una edición anterior, la pelea entre las influenciadoras Yina Calderón y Andrea Valdiri tuvo una duración breve después de que Calderón decidiera no continuar en el combate.

Westcol señaló que el retiro de Herrera afectó una oportunidad que otros creadores de contenido habrían querido tener. “La gente ve eso y dice que qué bueno que a uno le den una oportunidad de esas”, comentó. “Hay gente que simplemente no aprovecha oportunidades”.