Más de 190.000 hogares de Bogotá reciben las transferencias monetarias del Ingreso Mínimo Garantizado en noviembre de 2026 (Secretaría de Integración Social)

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Más de 190.000 hogares de Bogotá recibirán los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de noviembre de 2026, una entrega escalonada que también alcanza a más de 270.000 personas mayores, jóvenes y personas con discapacidad.

La Alcaldía Mayor informó que destinará más de $45.000 millones a este ciclo de transferencias, que llegará por billeteras digitales o giros en Efecty. Quienes necesiten verificar su clasificación pueden consultar su grupo en el Sisbén en este enlace: Consulta tu grupo del Sisbén.

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Los pagos de noviembre alcanzan a más de 740.000 personas en hogares priorizados

La Secretaría Distrital de Integración Social indicó que el ciclo de noviembre cubre a hogares vinculados a los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación. En conjunto, esos apoyos benefician a más de 740.000 personas.

Además, las transferencias incluyen a participantes de los componentes de jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. Los recursos también se entregan a personas y hogares que viven en pagadiarios, según la información divulgada por el Distrito.

La inversión total del Ingreso Mínimo Garantizado supera los 480.000 millones de pesos durante la administración distrital en 2026. (crédito Secretaría de Integración Social)

Los desembolsos no ocurren todos el mismo día. En el caso de las personas mayores, los pagos ya comenzaron y continuarán hasta los primeros días de diciembre. Cada beneficiario recibirá un mensaje de texto cuando su transferencia esté disponible.

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Con este ciclo, la inversión acumulada del Ingreso Mínimo Garantizado durante 2026 supera los $480.000 millones. La política social es liderada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

El valor de la transferencia depende del componente y del grupo del Sisbén

Los montos no son iguales para todos los beneficiarios. Los hogares clasificados en Sisbén A que reciben la transferencia monetaria no condicionada pueden obtener entre $ 92.000 y $ 472.500, de acuerdo con su situación.

Las personas con discapacidad pertenecientes a los grupos A, B o C1 a C9 del Sisbén reciben $190.000. Esta ayuda no tiene condiciones adicionales para su entrega.

Los hogares clasificados en el grupo A del Sisbén acceden a montos que oscilan entre 92.000 y 472.500 pesos (Integración Social)

Para las personas mayores, el monto es de $150.000. Aplica para quienes ya eran beneficiarias de Apoyos Económicos y para quienes venían recibiendo IMG y están clasificadas en el grupo B del Sisbén.

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Los jóvenes vinculados este año al piloto de la ruta intersectorial de inclusión social y productiva pueden recibir entre $200.000 y $400.000 por transferencia, con un máximo de tres pagos durante el año. Este componente exige participación en procesos de formación, acompañamiento psicosocial e intermediación laboral.

Un mismo hogar puede obtener más de una transferencia mensual si tiene integrantes que cumplen las condiciones de varios componentes. En esos casos, los pagos pueden tener titulares distintos dentro de la misma familia.

Las billeteras digitales y Efecty son los canales habilitados para recibir el dinero

Las transferencias de noviembre se enviarán a través de las billeteras digitales dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. También habrá giros disponibles en los puntos Efecty para quienes tengan esa modalidad asignada.

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El programa asigna hasta 400.000 pesos a jóvenes que participan en procesos de formación e intermediación laboral (Integración Social)

El Distrito recomienda contar con una cuenta activa en alguna de las entidades financieras con convenio para facilitar la entrega. La bancarización no es un requisito obligatorio. Sin embargo, disponer de una billetera digital puede evitar inconvenientes en el envío de los recursos y permitir que el beneficiario reciba la notificación y consulte el saldo desde su teléfono.

En los componentes individuales, el giro se hace directamente a la persona beneficiaria. Hay excepciones cuando se requiere un cuidador en el caso de discapacidad o cuando el joven es menor de edad, situación en la que el pago corresponde a su tutor. Para los apoyos dirigidos al hogar, el dinero lo recibe el titular registrado.

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Estos son los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Garantizado

Para ser considerado en la estrategia, la persona debe estar registrada en el Sisbén de Bogotá y pertenecer a un hogar con uno o más componentes poblacionales priorizados. También debe encontrarse en los grupos A, B o C del Sisbén IV, aunque el rango de clasificación depende de cada ayuda.

Las personas con discapacidad registradas en los grupos autorizados del Sisbén reciben una transferencia fija de 190.000 pesos (Integración Social)

Las personas con discapacidad pueden acceder desde Sisbén A, B o C1 a C9. Las personas mayores están cubiertas en los grupos A, B y C1. En el caso de los jóvenes de la ruta de inclusión, pueden ser seleccionados desde A hasta C9. La transferencia para hogares en pobreza extrema está dirigida al grupo A que no tenga cobertura nacional.

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No reciben pagos adicionales de IMG los hogares beneficiarios de programas nacionales como Renta Joven, Colombia Mayor o Renta Ciudadana. La medida busca evitar la duplicidad de transferencias y distribuir los recursos entre hogares sin otros apoyos de ese tipo.

Dónde consultar o reclamar dudas sobre el pago

La información entregada no detalla un mecanismo de reclamación formal por pagos no recibidos. Para resolver inquietudes, verificar condiciones o solicitar orientación, la ciudadanía puede ingresar a la página de la Secretaría Distrital de Integración Social, llamar a la línea 601 380 8330 y elegir la opción 6, revisar las redes sociales oficiales o acudir a una subdirección local.