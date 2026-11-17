Las autoridades intensificaron la búsqueda de Juan Salazar Romero, un reconocido comerciante, ganadero y agricultor de 68 años y ofrecieron una recompensa de $30 millones (Actualidad Fundanense/Facebook)

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Las autoridades de Cesar confirmaron el secuestro de Juan Salazar Romero, ganadero de 68 años y padre de la expersonera Yennis Salazar Zabaleta, quien estuvo retenida durante cerca de nueve meses por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 2025.

El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre en el casco urbano de Tamalameque.

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De acuerdo con la información entregada por la Gobernación, varios hombres interceptaron a Salazar Romero y lo obligaron a subir a una camioneta, en la que huyeron del lugar.

Tras conocer el caso, la administración departamental instaló un Puesto de Mando Unificado y ordenó activar un plan candado con la Policía Nacional y el Ejército Nacional para ubicar al ganadero.

Las autoridades permanecen atentas en el Cesar desde el PMU (@GobdelCesar/X)

Autoridades activaron un plan de búsqueda en Tamalameque

El secretario de Gobierno de Cesar, Eduardo Esquivel, señaló a El Pilón que las autoridades desplegaron acciones de búsqueda tras el secuestro.

“La primera determinación fue activar un Plan Candado con Policía y Ejército Nacional, para dar con el paradero de Juan Salazar Romero, de 68 años, padre del actual gerente del hospital y de una expersonera del municipio”, indicó la Gobernación.

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Hasta el momento no se conoce quiénes serían los responsables del secuestro ni se ha informado sobre exigencias económicas o contactos con la familia.

La víctima es un reconocido ganadero de Tamalameque y padre de la ex personera municipal Yennis Salazar Zabaleta, quien fue secuestrada el 21 de febrero de 2025.

El ganadero y agricultor se encontraba en su negocio cuando fue abordado por un hombre con fusil en mano (GAMAQ/Facebook-Actualidad Fundanense/Facebook)

Ofrecen recompensa por ganadero secuestrado en Tamalameque, Cesar

La Gobernación del Cesar ofreció una recompensa de $30 millones por información que permita localizar a Juan Salazar Romero, un comerciante y ganadero de 68 años secuestrado por hombres armados en su establecimiento comercial de Tamalameque.

El rapto ocurrió durante el día, frente a varias personas que transitaban por el casco urbano.

Las autoridades mantienen comunicación con los allegados del comerciante, entre ellos otro de sus hijos, quien es gerente de un hospital.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuan anunció la recompensa este martes y señaló que la administración municipal analiza ofrecer un monto adicional.

Desde la Gobernación del Cesar se ofreció una recompensa de $30 millones (Gobernación del Departamento del Cesar/Facebook)

La Policía y el Ejército buscan al hombre, mientras los investigadores revisan las cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de la camioneta en la que fue trasladado.

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Sanjuan afirmó que las autoridades también analizan las zonas de comunicación y emplean capacidades de inteligencia para establecer su paradero.

La gobernadora advirtió que las organizaciones armadas ilegales mantienen capacidad para cometer secuestros y homicidios selectivos en el departamento.

El Gobierno del Cesar respaldará las operaciones de la fuerza pública para recuperar el control territorial y proteger a la población.

El ELN retuvo a Yennis Salazar durante cerca de nueve meses

Yennis Salazar fue interceptada en una zona rural entre los municipios de Curumaní y Chimichagua. En ese momento, las autoridades atribuyeron su retención al ELN.

Según los antecedentes del caso, el grupo armado exigió inicialmente $ 15.000 millones para dejarla en libertad. La familia realizó varios actos para pedir su liberación y envió una carta al entonces presidente Gustavo Petro, con el objetivo de solicitar su mediación a través de las negociaciones de paz con esa guerrilla.

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La expersonera recuperó la libertad en noviembre de 2025, tras una operación de la Policía Nacional en el municipio de El Carmen, en Norte de Santander.

Un operativo militar permitió el rescate de Salazar Zabaleta (Gaula Militar)

La Policía rescató a la expersonera en la Operación Thor

Las unidades realizaron maniobras de control territorial en una zona rural de El Carmen, dentro de la denominada Operación Thor.

Las autoridades ubicaron a la entonces secuestrada y ejecutaron su rescate.

El operativo que permitió rescatar a Salazar Zabaleta contó con la participación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES), los Comandos Jungla, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, personal de la Operación Sostenida Esparta y la Fiscalía General de la Nación.

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Ahora, mientras avanzan las labores de búsqueda de Juan Salazar Romero, las autoridades mantienen el Puesto de Mando Unificado y las acciones operativas en Tamalameque y sectores cercanos.