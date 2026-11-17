Neider Yesid Uñates, alias Primo Gay, permanece en el búnker de la Fiscalía de Medellín tras la legalización de su captura. (Capturas de Video Policía Nacional de Colombia)

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Neider Yesid Uñates, alias Primo Gay, y su escolta Esneyder Herrón Sierra llevan tres días en el búnker de la Fiscalía de Medellín tras la legalización de su captura y la imputación de varios delitos. Desde entonces, son varios los detalles que se han obtenido del caso.

De hecho, según información conocida por Blu Radio en tarde del martes 17 de noviembre, durante las audiencias se conoció que Uñates, de 23 años, pretendía huir de la vereda Santa Ana de Briceño con otras tres personas.

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La Fiscalía también presentó el testimonio de un joven que habría sido reclutado por alias Primo Gay con la promesa de una vivienda, una mina y una vida mejor. El testigo afirmó que fue incorporado a la estructura armada en 2022 para informar sobre la presencia del Ejército y de otros grupos, y que recibió una pistola, un proveedor y 50 cartuchos calibre 9 milímetros.

“Señala que conoció al ‘Primo’ en la vereda de La Laguna de Anorí a finales del 2022 cuando cobraba vacunas. Afirma que fue quien lo incorporó a la estructura el 8 de marzo del 2022, mediante promesas de una vida mejor, vivienda y una mina para trabajar. Le asignó labores de miliciano para informar sobre la presencia del Ejército y de otros grupos armados. Le entregó una pistola, un proveedor y 50 cartuchos 9 milímetros”, comentó el ente investigador.

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La Fiscalía reveló que el acusado intentó huir en motocicletas junto a varias personas armadas en la vereda Santa Ana de Briceño. (Fiscalía)

La fiscalía especializada de Bogotá sostuvo que dos motocicletas trasladaban a cuatro personas armadas que intentaron escapar junto con ocupantes de un vehículo. Según la acusación, los detenidos estarían vinculados con un grupo armado ilegal y por esos hechos se imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas.

“En ese momento se estaban movilizando dos motocicletas con cuatro personas armadas, además de un vehículo que todos estos huyeron y que al parecer hacían parte de un grupo armado ilegal. Se configura aquí la conducta fabricación, tráfico, porte de armas de uso personal”, señaló la fiscal en la audiencia, según reveló el medio radial.

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A Uñates y a Herrón Sierra les atribuyeron concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, además de utilización ilegal de uniformes e insignias. En otra audiencia se les imputarán cargos relacionados con el asesinato del periodista Mateo Pérez en el municipio de Briceño, la muerte de 13 policías durante el ataque a un helicóptero en Amalfi y otros hechos.

La Fiscalía relató que Uñates habría ordenado ubicar a un hombre conocido como “Papelillo”, a quien señalaba de entregar información a las autoridades. De acuerdo con la acusación, la víctima fue desarmada, amarrada y trasladada fuera del caserío, donde posteriormente fue encontrada muerta.

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Un testigo denunció ante las autoridades que alias Primo Gay lo incorporó al grupo armado bajo promesas de vivienda y trabajo. (Ejército Nacional de Colombia)

“Usted ordenó integrantes de su comisión ubicar al hombre conocido como ‘Papelillo’, a quien le atribuía suministrar información a la Fiscalía y a la Policía. Cuando la víctima llegó, usted le quitó un revólver que lleva consigo, lo amarraron de las manos y lo trasladaron fuera del caserío. Después entonces evidenció que él estaba muerto”, comentó la fiscal al juez, según revelaciones de Blu Radio.

Entretanto, se sabe que los dos procesados no aceptaron los cargos. La Fiscalía indicó que el concierto para delinquir contempla una pena de 12 a 27 años de prisión; el porte de armas de uso privativo, de 22 a 30 años; el concurso homogéneo de dos secuestros, de 192 a 360 meses; y la utilización ilegal de uniformes e insignias, de 64 a 162 meses.

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Aún no se conoce el centro penitenciario al que será trasladado alias Primo Gay. El presidente había mencionado como posibilidad una de las cárceles en altamar, donde, según sus palabras, “no entra la señal ni de la Santa Cruz”.