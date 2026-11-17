El Acuerdo PCSJA26-12616 dejó sin efecto la medida excepcional que rigió desde el 13 de noviembre por la interrupción de servicios tecnológicos de Microsoft 365 (Consejo Superior de la Judicatura)

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El Consejo Superior de la Judicatura levantó la suspensión excepcional de los términos judiciales y ordenó que los plazos procesales se reanudaran desde el 17 de noviembre de 2026, tras la verificación del restablecimiento de los servicios de Microsoft 365 afectados en los despachos del país.

La decisión quedó establecida en el Acuerdo PCSJA26-12616, que dio por terminada la medida adoptada ante las fallas que impactaron las plataformas Outlook y Microsoft Teams.

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La suspensión había regido entre el 13 y el 17 de noviembre, inclusive. El Consejo la dispuso después de que una falla generalizada en los servicios de Microsoft, registrada desde el 12 de noviembre, afectara herramientas utilizadas en el desarrollo de las actuaciones judiciales.

El Consejo Superior de la Judicatura levantó la suspensión excepcional de los términos judiciales y ordenó que los plazos procesales se reanudaran desde el 17 de noviembre de 2026 (@judicaturacsj/X)

Outlook y Microsoft Teams son servicios empleados para comunicaciones institucionales, audiencias virtuales y el trámite de procesos en las distintas jurisdicciones y especialidades de la Rama Judicial.

La medida transitoria buscó responder a la indisponibilidad de esas plataformas, debido a que la interrupción podía incidir en el cumplimiento de los términos establecidos para las partes y los despachos judiciales.

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Con la nueva determinación, los procesos que tenían plazos suspendidos retomaron el conteo desde la fecha fijada en el acuerdo. La decisión aplica a los despachos judiciales de todo el país.

Un informe técnico confirmó el restablecimiento de los servicios

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial validó el 16 de noviembre el informe de la Unidad de Transformación Digital e Informática sobre el funcionamiento de los servicios tecnológicos.

El reporte tomó en cuenta el anuncio de Microsoft sobre la recuperación de sus plataformas y las verificaciones realizadas por la Rama Judicial.

Según el informe, “han desaparecido las circunstancias de indisponibilidad generalizada que sustentaron la recomendación inicial de suspensión de términos judiciales”.

Con ese diagnóstico, la Unidad consideró que ya no persistían las condiciones técnicas que habían motivado la interrupción temporal de los plazos procesales.

La magistrada Mary Lucero Novoa Moreno, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, firmó la disposición que ordenó finalizar la medida excepcional a partir del 17 de noviembre, inclusive.

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La magistrada Mary Lucero Novoa Moreno, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, firmó la disposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo entró en vigor con su publicación oficial

El Acuerdo PCSJA26-12616 comenzó a regir desde su publicación en la Gaceta de la Judicatura. A partir de esa fecha, los términos volvieron a aplicarse en los procesos y actuaciones que se adelantan ante las diferentes jurisdicciones.

La reanudación incluye los plazos para presentar recursos, responder requerimientos y cumplir actuaciones judiciales que habían quedado suspendidas por la falla tecnológica.

La decisión formalizó el retorno al conteo ordinario de los términos luego de que la Rama Judicial confirmara la disponibilidad de las herramientas necesarias para el desarrollo de audiencias y trámites.

¿Qué causó el error en Microsoft?

Microsoft atribuyó la interrupción global de Microsoft 365, ocurrida el 12 de noviembre de 2026, a un error de software que se había incorporado en julio y que no apareció durante las pruebas previas. La falla dejó inoperativos a más del 80% de los servidores de acceso y afectó a Outlook, Teams y Copilot durante cerca de 24 horas.

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La compañía explicó el incidente en un reporte preliminar destinado a sus clientes. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, agentes y plataforma, publicó un resumen en X y expresó: “Lamentamos profundamente el impacto para todos nuestros clientes”.

El error se encontraba en una actualización para los servidores que canalizaban el acceso a Microsoft 365. El sistema había funcionado durante más de tres meses sin incidentes antes de la caída.

Microsoft atribuyó la interrupción global de Microsoft 365, ocurrida el 12 de noviembre de 2026, a un error de software que se había incorporado en julio (Dado Ruvic/Illustration/REUTERS)

Bajo determinadas condiciones de tráfico, el defecto saturaba a los equipos hasta que dejaban de responder. Las pruebas no lo detectaron porque se realizaron en servidores con menor capacidad de procesamiento.

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El incidente coincidió con un aumento de tráfico tras el traslado de Teams a una puerta de enlace principal. Además, cerca del 14% de esos servidores estaba fuera de servicio desde el día anterior por otra falla.