Durante la audiencia de imputación, el periodista pidió la palabra para manifestar que no aceptaría los señalamientos relacionados con los hechos denunciados por María Antonia García, ocurridos en España, en 2011 (Rama Judicial)

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La Fiscalía General de la Nación imputó el martes 17 de noviembre cargos al periodista y exgerente de RTVC Hollman Felipe Morris Rincón, por hechos relacionados con una presunta agresión sexual contra María Antonia García de la Torre, ocurrida en diciembre de 2011 en Madrid, España.

El ente acusador le atribuyó el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva, en una diligencia reservada ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

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La audiencia se realizó después de que la Fiscalía rechazara la petición presentada por el apoderado de Morris, quien solicitó suspender la diligencia de imputación de cargos que estaba programada para este martes. La representante del ente investigador argumentó que los hechos corresponden a un caso de violencia basada en género y que, pese al tiempo transcurrido desde su ocurrencia, la acción penal no se encuentra prescrita.

Durante la audiencia, Morris pidió la palabra para anticipar que no aceptaría los cargos formulados por la Fiscalía. La diligencia tuvo como propósito comunicarle formalmente los hechos por los cuales será investigado y la calificación jurídica atribuida por el organismo judicial.

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Fiscalía rechazó solicitud de suspender la audiencia

La Fiscalía se opuso a la solicitud de la defensa de suspender la audiencia y argumentó que los hechos investigados no se encuentran prescritos (Colprensa)

Durante la diligencia, la defensa de Hollman Morris presentó una solicitud para suspender la audiencia de imputación. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación se opuso a esa petición y expuso ante el juez las razones por las cuales consideraba que el procedimiento debía continuar.

“Yo quisiera ponerle a su consideración dos hechos fundamentales, y el primero es que este es un delito de violencia basado en género, en donde el primer aspecto, de acuerdo con las manifestaciones de las víctimas, es que ella nunca puso en conocimiento de las autoridades españolas la ocurrencia de estos hechos que, pese a que ocurrieron en 2011, no se encuentran prescritos”, señaló la fiscal.

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A partir de ese argumento, la representante de la Fiscalía consideró que los planteamientos expuestos por el abogado defensor no eran pertinentes para justificar la suspensión de la diligencia. Por esa razón, el ente acusador insistió en continuar con la audiencia prevista para el martes 17 de noviembre.

La Fiscalía sostuvo que los hechos denunciados, ocurridos en Madrid en diciembre de 2011, no se encuentran prescritos y, por tanto, no existían razones para suspender la audiencia de imputación. Según el ente acusador, la investigación está relacionada con presuntos actos realizados sin el consentimiento de García, que habrían vulnerado su libertad e integridad sexual.

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La imputación corresponde al delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. Esta actuación representa la comunicación formal de los cargos que la Fiscalía atribuye al investigado dentro del proceso penal. Sin embargo, cabe aclarar que la imputación no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal.

María Antonia García se pronunció sobre el proceso

García expresó que espera que el desarrollo del caso contribuya al acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la lucha contra la impunidad en las investigaciones por violencia sexual (@Caidadelatorre/X-José Herchel Ruiz/Colprensa)

María Antonia García de la Torre, docente y periodista, se refirió públicamente al avance del proceso el 26 de octubre, después de conocer la decisión de la Fiscalía de llevar a cabo la imputación de cargos contra Morris.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, García manifestó que el caso representaba un proceso personal y legal que había atravesado durante varios años. También agradeció a quienes la acompañaron durante ese tiempo. “Esta ha sido una lucha personal desde 2011 y una lucha legal desde 2019. Agradezco profundamente a todas las personas que me han acompañado y que me han brindado su apoyo durante estos años”, señaló la docente.

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En el mismo contexto, García manifestó su expectativa frente a las actuaciones judiciales y al desarrollo del proceso penal. En su pronunciamiento también hizo referencia a la importancia de que los casos relacionados con violencia sexual puedan avanzar ante las autoridades y llegar a una decisión judicial.

“Este proceso sienta ya un precedente legal a favor de las mujeres víctimas de violencias sexuales en Colombia, y un fallo condenatorio contribuirá a fortalecer el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual”, señaló De la Torre.

Contra Hollman Morris también se han conocido otros señalamientos por presunto acoso laboral y sexual, entre ellos el de Lina Cantillo, quien integró su equipo de trabajo cuando él se desempeñaba como concejal de Bogotá (ProBogotá)

Dentro de la actuación penal, la denunciante, por medio de su apoderada, solicitó que se le reconozca formalmente la condición de víctima. Este reconocimiento le permitiría intervenir en el proceso a través de su representación judicial, de acuerdo con las disposiciones aplicables a las víctimas dentro del procedimiento penal.

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