El comentario que reavivó las versiones de una segunda boda entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo (@fguarin13/ Instagram)

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Una interacción de Andreina Fiallo en la publicación romántica que compartió Fredy Guarín abrió nuevas especulaciones sobre una eventual boda entre ambos. La modelo respondió “¿Segunda temporada? 🫣🫢” a un comentario con emoji de anillo que dejó David Betancur, planeador de bodas vinculado a celebraciones de figuras públicas, entre ellas el reciente matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

El intercambio llamó la atención porque Betancur no hizo un comentario genérico entre los miles de mensajes que recibió la publicación. El profesional, conocido por su trabajo en la organización de matrimonios, reaccionó con un anillo a las fotografías de la pareja. Fiallo respondió con una frase que varios seguidores interpretaron como una referencia a una posible segunda boda.

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La modelo y el exfutbolista estuvieron casados en el pasado y retomaron su relación después de varios años separados. Por ese antecedente, la expresión “segunda temporada” fue leída por los usuarios como una posible alusión a volver a pasar por el altar.

Hasta ahora, ni Fredy Guarín ni Andreina Fiallo han confirmado un compromiso, una fecha de boda o preparativos formales. Sin embargo, la intervención de David Betancur y la respuesta de la modelo aumentaron los comentarios sobre una posible ceremonia.

El emoji de anillo surgió de David Betancur, vinculado a bodas de celebridades

El detalle que dio fuerza a las versiones fue la identidad de quien dejó el emoji de anillo. David Betancur es reconocido en el sector de la planeación de matrimonios y estuvo relacionado con la organización de la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, una de las celebraciones que concentró la atención de redes sociales en los últimos días.

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Betancur estuvo relacionado con la organización del matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno (@davidbetancurwp/ Instagram)

Por esa razón, seguidores de la pareja consideraron que la respuesta de Andreina Fiallo podía ser más que una reacción casual. “¿Segunda temporada? 🫣🫢”, escribió la modelo, sin entregar detalles adicionales.

El comentario no permite establecer que exista una boda confirmada. Tampoco prueba que Betancur haya sido contratado para un eventual matrimonio entre Guarín y Fiallo. Aun así, el diálogo público entre ambos abrió la posibilidad de que la pareja esté interesada en formalizar de nuevo su vínculo con Betancur como su organizador.

La publicación de Guarín mostró a los dos vestidos de manera formal y posando juntos ante la cámara. El exjugador acompañó las fotos con un corazón naranja, mientras los mensajes de sus seguidores destacaron la cercanía que han mantenido desde la reconciliación.

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Entre las reacciones, varios usuarios pidieron que los famosos volvieran a casarse. Otros señalaron que una nueva unión sería una forma de consolidar la etapa que viven después de retomar su relación.

El emoji que alimentó los rumores fue publicado por David Betancur, vinculado a bodas de celebridades (@andreinafiallo/ Instagram)

Fredy Guarín y Andreina Fiallo retomaron su relación después de varios años separados

La historia entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo ha sido seguida por sus seguidores desde hace años. Ambos estuvieron casados y construyeron una familia junto a sus hijas, Daniela y Danna, antes de separarse.

Durante el tiempo en que estuvieron distanciados, Guarín inició una relación con la presentadora Sara Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo. Ese vínculo terminó tiempo después. Fiallo también tuvo otras relaciones antes de que ambos decidieran acercarse de nuevo.

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Con el paso de los años, los dos retomaron el vínculo y comenzaron a mostrarse nuevamente juntos en redes sociales. Desde entonces han compartido momentos familiares, publicaciones con sus hijas y mensajes relacionados con la nueva etapa de su relación.

La reconciliación recibió el respaldo de una parte de sus seguidores, que ha celebrado las apariciones de la pareja y ha seguido cada publicación en la que se muestran unidos. La reciente sesión de fotos volvió a colocar su historia personal entre los temas comentados.

Guarín y Fiallo han publicado fotos familiares junto a sus hijas desde que retomaron su vínculo (@fguarin13/ Instagram)

Pese a los mensajes de los seguidores y a la reacción de Andreina Fiallo al comentario de David Betancur, no existe un anuncio oficial sobre una boda. La frase “segunda temporada” puede interpretarse como una respuesta en tono de juego o como una señal de que la pareja contempla esa posibilidad.

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La presencia de un planeador de bodas en los comentarios llevó a algunos usuarios a concluir que los preparativos ya podrían estar en marcha. No obstante, esa versión no fue confirmada ni por Guarín, ni por Fiallo, ni por Betancur.

Por ahora, el intercambio mantiene abierta la conversación. La pareja continúa compartiendo contenido en sus respectivas redes sociales, mientras sus seguidores esperan una declaración más directa.