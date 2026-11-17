Las autoridades intensificaron la búsqueda de Juan Salazar Romero, un reconocido comerciante, ganadero y agricultor de 68 años y ofrecieron una millonaria recompensa para encontrarlo (Actualidad Fundanense/Facebook)

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La Policía Nacional confirmó que el ciudadano Juan Salazar Romero fue secuestrado en Tamalameque, Cesar, durante el mediodía del 16 de noviembre de 2026. El comerciante, de 68 años, fue obligado a subir a una camioneta blanca por hombres armados que irrumpieron en un establecimiento del barrio El Centro.

El hecho ocurrió en un local situado en la carrera 5 No. 5-06. De acuerdo con la versión oficial, cuatro sujetos llegaron al lugar en el vehículo, intimidaron a Salazar Romero y emprendieron la huida por la vía que comunica con el corregimiento de El Burro, según el comunicado divulgado el 17 de noviembre.

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La institución señaló que, tras conocer el caso, coordinó con el Ejército Nacional un plan candado en los principales ejes viales de Tamalameque y en caminos terciarios. La operación busca ubicar tanto a la víctima como a los responsables del secuestro.

En su pronunciamiento, la Policía rechazó el rapto, al que calificó como una vulneración de los derechos humanos. Además, indicó que dispuso sus capacidades de investigación e inteligencia para identificar a los autores del hecho y procurar el regreso de Salazar Romero a su hogar.

Cabe mencionar que la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Tamalameque y la Policía ofrecieron hasta $50 millones de recompensa por datos que permitan identificar y capturar a los responsables. Las autoridades pidieron a la ciudadanía entregar información verificable a las líneas 123 y 165, bajo reserva de identidad.

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Las autoridades buscan al ciudadano que fue subido a la fuerza a una camioneta (loco_melquiades/Instagram - OlguinMayorgaP/X)

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