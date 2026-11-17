La administración de Arboleda del Salitre pidió preservar la privacidad y la tranquilidad en la comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración del conjunto residencial Arboleda del Salitre, en el occidente de Bogotá, pidió a sus habitantes que eviten que los sonidos vinculados con actividades de intimidad de pareja se escuchen en otros apartamentos y afecten el descanso de los vecinos.

El llamado surgió después de que se conociera en redes sociales la queja de un ciudadano de la localidad de Teusaquillo por el ruido de las fiestas durante los fines de semana en su copropiedad. En este caso, otros residentes expusieron situaciones distintas relacionadas con la convivencia dentro de las viviendas.

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La administración señaló que el objetivo de la comunicación no es intervenir en la vida personal de quienes viven allí. El mensaje busca que las actividades privadas se mantengan dentro del hogar sin generar molestias en apartamentos cercanos, en defensa del descanso, la privacidad y la convivencia colectiva.

“En nuestra comunidad promovemos el respeto, la privacidad y el bienestar de todos”, indicó la Administración de la Arboleda del Salitre en un comunicado dirigido a los residentes.

Los sonidos emitidos desde los apartamentos alteran las horas de sueño y perjudican el trabajo remoto de los residentes (@gusgomez1701/X)

La copropiedad recordó que “las actividades propias de la intimidad de pareja pertenecen al ámbito privado del hogar” y pidió que sus manifestaciones sonoras no trasciendan hacia otras viviendas.

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La administración pidió discreción para proteger la tranquilidad de los vecinos

El comunicado planteó que la privacidad es un derecho, aunque también lo es la tranquilidad de las personas que residen en los apartamentos contiguos. “La privacidad es un derecho; la tranquilidad de los demás también merece nuestro respeto”, expresó la administración en el texto difundido entre la comunidad.

La entidad solicitó que las actividades de pareja se desarrollen con discreción y que los residentes adopten medidas para impedir que los ruidos se propaguen hacia otras viviendas.

Según explicó la administración, los sonidos que salen de un apartamento pueden causar incomodidad entre los vecinos, alterar sus horas de sueño, afectar las jornadas de trabajo remoto o generar malestar dentro del conjunto. El mensaje insistió en que cada habitante debe procurar que sus actividades personales no vulneren la tranquilidad de las demás familias.

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La administración recordó que los sonidos relacionados con la intimidad de pareja requieren discreción para no trascender a viviendas cercanas (Jesús Avilés/Infobae)

La administración invitó a los vecinos a abordar los conflictos cotidianos con consideración y diálogo, sin trasladar las diferencias a confrontaciones directas. “Agradecemos su comprensión, discreción y colaboración para seguir construyendo un ambiente de armonía y sana convivencia”, señaló la comunicación.

El conjunto recomendó que, ante una situación que afecte la convivencia, los residentes busquen primero una solución respetuosa y recurran a los canales establecidos por la copropiedad cuando sea necesario.

La administración sostuvo que la colaboración de los habitantes puede ayudar a prevenir conflictos y a mantener relaciones cordiales dentro de la comunidad.

El comunicado cerró con un pedido de compromiso con las normas de convivencia, bajo la premisa de que el derecho a la privacidad debe convivir con el respeto por el descanso y el bienestar de quienes viven alrededor.

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¿Qué norma aplica en Bogotá?

En un conjunto residencial de Bogotá, el exceso de ruido puede dar lugar a dos vías simultáneas: la interna de la copropiedad y la policiva.

La Ley 2450 de 2025, conocida como Ley contra el Ruido, modificó el artículo 33 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Prohíbe perturbar el sosiego del vecindario con música, fiestas, reuniones, dispositivos, maquinaria o vibraciones que afecten la convivencia. La regla alcanza a inmuebles privados y a zonas comunes.

Para estos casos, la medida prevista es una multa general tipo 4, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, y la Policía puede disolver una reunión o actividad con aglomeración no compleja. La autoridad debe valorar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que evidencien la afectación del sosiego. En propiedad horizontal sirven como prueba testimonios, grabaciones, mediciones, entrevistas y actas del comité de convivencia.

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La Policía puede identificar y desactivar temporalmente la fuente del ruido si se cumplen las condiciones legales, pero no puede ingresar a un domicilio privado solo para hacerlo. La Corte Constitucional condicionó esa facultad a que exista una perturbación evidente o una verificación objetiva del exceso de ruido.