Durante una rueda de prensa la viuda del senador afirmó que Gustavo Petro y Nicolás Maduro financiaron la operación contra su esposo - (Suministrado infobae )

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El expresidente Gustavo Petro solicitó a su apoderado judicial, Alejandro Carranza, conocido en redes sociales como “Hombre jurista”, interponer una denuncia penal por el delito de calumnia contra María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de que ella lo señalara públicamente de haber ordenado el asesinato de su esposo.

La instrucción judicial del exmandatario se produjo el martes 17 de noviembre de 2026 a través de su cuenta en la red social X, poco después de que se divulgaran las declaraciones entregadas por Tarazona durante un encuentro institucional en la capital del país.

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En su pronunciamiento digital, Petro se dirigió directamente a su representante legal para activar las acciones correspondientes ante los estrados judiciales: “Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona”.

Gustavo Petro solicitó a su abogado Alejandro Carranza interponer una denuncia penal por calumnia contra María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay (@petrogustavo/X)

Los señalamientos que motivaron la reacción del ex jefe de Estado ocurrieron durante la instalación del Primer Simposio de Seguridad realizado en Bogotá, evento al que asistió la viuda del dirigente político junto al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco.

Durante su intervención en el foro público, Tarazona responsabilizó directamente al exmandatario colombiano y a la pasada dictadura de Venezuela por la planeación del crimen contra el congresista: “Y es que Gustavo Petro, junto con el régimen del dictador Maduro, fueron quienes dieron la orden para matar a Miguel”.

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