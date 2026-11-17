(Colprensa/Alicia Graham Sardi/LinkedIn-captura de pantalla The European/YouTube)

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Chats con médicos, exámenes toxicológicos, testimonios de familiares y amigos, y conversaciones sobre una posible separación hacen parte del material que reavivó las dudas sobre las circunstancias de la muerte de Alicia Graham Sardi, ocurrida el 17 de agosto de 2021.

Así lo detalló un informe por parte de la Agencia de Periodismo Investigativo (API), que reveló un dosier que reconstruye los ocho meses previos al fallecimiento de la psicóloga, quien sufrió dos episodios de intoxicación por talio entre diciembre de 2020 y agosto de 2021.

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El expediente conocido por el medio incluye comunicaciones entre Juan de Bedout Vargas y el médico internista Carlos Julio Portocarrero Martínez, así como declaraciones de personas cercanas a Alicia.

Algunos familiares consideran que las autoridades deberían establecer si existen responsabilidades distintas a las que se investigan en el caso de Zulma Guzmán Castro, vinculada a la pesquisa por el envenenamiento con talio de cuatro menores en Bogotá en abril de 2025, dos de las cuales murieron.

De Bedout, esposo de Alicia hasta el momento de su muerte, no respondió un cuestionario enviado por el mismo portal informativo a través de su abogado, el penalista Fabio Humar.

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El defensor indicó al medio que su cliente quería guardar silencio y que, por el momento, tampoco emitirían declaraciones.

El primer examen registró 85 microgramos de talio por litro de sangre

Los primeros síntomas aparecieron en diciembre de 2020. En ese entonces Alicia Graham padecía dolores intensos en las piernas, molestias abdominales, caída del cabello, náuseas y vómitos.

El 25 de diciembre de ese mismo año, De Bedout contactó al médico Carlos Julio Portocarrero para explicar que su esposa había pasado una mala noche y que la pregabalina no controlaba el dolor. La consulta presencial se produjo el 28 de diciembre.

El especialista solicitó pruebas para detectar metales pesados y otros factores que pudieran explicar el cuadro.

El resultado llegó el 12 de enero de 2021: Alicia tenía 85 microgramos de talio por litro de sangre, cuando el valor de referencia era inferior a dos microgramos por litro.

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Según los mensajes citados por el mismo medio de comunicación, Portocarrero le informó a De Bedout que el examen confirmaba una intoxicación grave y advirtió que la siguiente pregunta consistía en determinar dónde había ingerido el metal.

La mujer recibió tratamiento con D-penicilamina y sus resultados toxicológicos mostraron una reducción de la concentración de talio. A finales de enero de 2021, el registro bajó a 34,5 microgramos por litro.

Las pruebas realizadas en Ubaté no determinaron el origen del metal

Durante los meses posteriores, Alicia mejoró de forma gradual. Retomó actividades, viajó y siguió bajo control médico por los antecedentes de cáncer de tiroides y cáncer de mama, además de las secuelas neurológicas relacionadas con la intoxicación.

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Una de las hipótesis que circularon en su entorno apuntaba a una posible contaminación en fuentes de agua de la finca familiar situada en Ubaté, Cundinamarca, donde Alicia pasaba parte de su tiempo durante la pandemia.

Cristina Graham Sardi, hermana de la víctima, declaró que De Bedout le mencionó varias veces la posibilidad de que Alicia hubiera ingerido agua contaminada durante caminatas por sectores rurales.

Sin embargo, de acuerdo con los registros en poder del mismo portal, los análisis de agua y otros elementos del entorno doméstico no ofrecieron una explicación concluyente.

El médico Portocarrero respondió en julio de 2021 que no le sorprendía que el agua de la vivienda no tuviera rastros de talio, pues los demás integrantes de la familia no presentaban síntomas de intoxicación.

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Los síntomas regresaron antes de un viaje a Europa

A finales de junio de 2021, tras regresar de una estadía de cerca de un mes en Florida, Estados Unidos, Alicia volvió a reportar síntomas similares a los del episodio anterior: pérdida de sensibilidad, dolores nocturnos en los pies, problemas de equilibrio y corrientazos en las piernas.

El 10 de julio de 2021, durante un viaje por Europa, escribió al médico para contarle que el dolor persistía y que su cabello había comenzado a caerse otra vez. Portocarrero respondió que el nuevo episodio era preocupante porque podía corresponder a otra intoxicación.

“Me imagino que la nueva intoxicación es talio”, respondió Alicia en uno de los intercambios incluidos en el dosier, y expresó que antes de viajar había permanecido 15 días en Bogotá y que pensaba que el problema podía estar allí.

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En mensajes de voz enviados a su hermana Cristina tras regresar a Colombia, Alicia manifestó que creía haber sido envenenada por segunda vez y que quería contratar a alguien para averiguar el origen del metal.

La hermana aclaró que Alicia expresó temor de que alguien quisiera hacerle daño, pero que no señaló de forma a Juan de Bedout.

Una prueba de orina detectó talio días antes de su fallecimiento

El 30 de julio de 2021, Alicia ingresó a la Fundación Santa Fe de Bogotá con compromiso hepático, ictericia, acumulación de líquido en el abdomen, desnutrición y deterioro físico.

Los médicos evaluaron tanto una posible recaída oncológica como una nueva exposición al talio.

Las pruebas arrojaron resultados distintos: una muestra de sangre no detectó el metal, mientras que un análisis de orina de 24 horas registró 672,9168 microgramos de talio por litro.

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Ese resultado fue confirmado y recibido por el centro médico el 14 de agosto de 2021, tres días antes de la muerte de Alicia Graham.

La presencia del metal en la muestra no permite, por sí sola, establecer cuándo ocurrió la exposición, si fue accidental o provocada, ni su incidencia exacta en el fallecimiento.

El mismo portal citó una declaración posterior de Portocarrero, quien sostuvo que el caso de Alicia parecía corresponder a una intoxicación crónica, con exposición a dosis bajas y posiblemente continuadas.

La evolución clínica también incluía hallazgos compatibles con enfermedad oncológica diseminada.

Amigos de Alicia relataron tensiones matrimoniales y versiones sobre una separación

El dosier reúne testimonios de personas cercanas a la pareja sobre conflictos relacionados con una posible separación y asuntos económicos.

Andrea Sinisterra Charry, amiga de Alicia desde 1999, recordó que la psicóloga le había expresado su cansancio por las discusiones con su esposo sobre un eventual divorcio.

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Según su declaración, Alicia le comentó que tenía derechos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, entre ellos propiedades en Bogotá, Florida, Nueva York y Ubaté.

Cristina Graham también relató que su hermana temía que una ruptura le trajera dificultades económicas.

De acuerdo con su testimonio, Alicia consideraba que De Bedout podía dejarla sin recursos si se separaban.

Alejandro Herrera Crevan, amigo de De Bedout desde la juventud, afirmó que la relación extramatrimonial del economista con Zulma Guzmán ya era conocida por personas del entorno.

El testigo señaló que la infidelidad no debía confundirse con las preguntas sobre los envenenamientos, aunque dijo que algunos comentarios posteriores del empresario suscitaron dudas entre conocidos.

Otra amiga, Isabel Beatriz Urrutia Pombo, declaró que, después de la muerte de Alicia, De Bedout le contó que durante el viaje por Europa habían temido una nueva intoxicación y que incluso consideraron que alguien podía estar envenenándola en el apartamento de Bogotá.

La intoxicación de cuatro menores en 2025 llevó a revisar la muerte de Alicia

Las dudas de familiares y amigos cobraron una nueva dimensión en abril de 2025, cuando cuatro menores resultaron intoxicadas con talio en Bogotá.

Dos de ellas murieron, entre ellas Inés de Bedout Graham, hija de Alicia y Juan de Bedout.

La coincidencia del metal llevó a los hermanos de Alicia a pedir que se revisaran las circunstancias de la muerte ocurrida en 2021.

Zulma Guzmán quedó vinculada a la investigación por los casos de las menores.

Algunos allegados de Alicia cuestionan que Guzmán pudiera haber tenido acceso directo a ella durante los episodios de intoxicación. Esa inquietud, junto con los resultados clínicos, los chats y los testimonios reunidos por el mismo portal, forma parte de las preguntas que esperan respuesta de las autoridades.