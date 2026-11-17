El balance de los operativos fue señalado como un espaldarazo de la administración Trump hacia el Gobierno De la Espriella (@StateINL/X-Isaac Bechara/Presidencia de la República-Armada Nacional de Colombia)

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El Departamento de Estado de los EE. UU. compartió un mensajes desde su cuenta de X en el que celebró varios de los más recientes golpes en contra de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, entre otros delitos.

Por medio de una publicación realizada el lunes 17 de noviembre, el órgano ejecutivo se refirió una serie de incautaciones como “un mes muy positivo para la cooperación en materia de seguridad entre EE. UU. y Colombia”.

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Seguido a lo anterior, el Departamento de Estado resaltó que este balance se logró “con el apoyo” de la INL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, por sus siglas en inglés), “los socios colombianos detuvieron a uno de los principales líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)”, añade el comunicado, haciendo referencia a alias El Temible.

El Departamento de Estado de los EE. UU. resaltó las dos incautaciones hechas en un trabajo conjunto con la Armada Nacional de Colombia en el mar Caribe (@StateINL/X)

Además, el órgano administrativo destacó que se “incautaron 4,7 toneladas de cocaína del Clan del Golfo, detuvieron a falsificadores que poseían 250.000 dólares en billetes falsos estadounidenses e incautaron 2,6 millones de dólares vinculados a una red china de blanqueo de capitales”.

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Al final de la publicación, y en un mensaje hacia el Gobierno de Abelardo de la Espriella, desde la administración de Donald Trump se cerró el mensaje de manera contundente, y dejó en firme: “Juntos, estamos golpeando a los narcoterroristas donde más les duele”.

Este caso se suma a otro de los golpes propinados por el presidente colombiano a los grupos armados ilegales en el país, tras la captura el sábado 14 de noviembre de Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay, en el departamento de Antioquia.

Detalles de los operativos por parte de la Armada Nacional

Durante el fin de semana del sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 2026, la Armada Nacional incautó 4.690 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos operaciones marítimas desarrolladas en el Caribe colombiano, en las que fueron interceptadas dos lanchas rápidas que transportaban el cargamento ilícito.

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Ocho personas que viajaban a bordo de las embarcaciones tipo Go Fast fueron capturadas y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con el reporte oficial, la droga incautada equivale a más de 11 millones de dosis y tendría un valor superior a USD 217 millones en el mercado ilegal.

Las intervenciones ocurrieron en el sector sur del mar Caribe y en aguas del Caribe norte, como parte de las operaciones de patrullaje, vigilancia y control de la Fuerza Naval del Caribe.

Una lancha transportaba más de 3,8 toneladas de cocaína y combustible

La primera operación permitió detener una embarcación tripulada por cinco personas en aguas del sur del Caribe colombiano.

Durante la inspección, las unidades navales encontraron 126 bultos con 3.834 kilogramos de cocaína.

En la lancha también había 1.750 galones de combustible, tres equipos de posicionamiento global (GPS), dos radios de muy alta frecuencia (VHF) para comunicaciones marítimas y una antena Starlink.

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El capitán de Navío Nicolas Guzmán, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe, precisó que la interdicción se produjo pese a las condiciones meteorológicas adversas en la zona.

Por lo anterior, la embarcación fue detenida antes de que alcanzara su destino.

La segunda incautación dejó otros 856 kilogramos de clorhidrato de cocaína

De forma paralela, una segunda lancha rápida fue interceptada en el Caribe norte durante una operación conjunta entre la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

En ese procedimiento fueron detenidos tres ciudadanos colombianos. Las autoridades hallaron 35 bultos que contenían 856 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Con las dos incautaciones, las autoridades retiraron de circulación cerca de 4,7 toneladas de droga, y desde la institución se recalcó que el resultado afecta las cadenas logísticas y las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en esta zona marítima.

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Los ocho capturados serán judicializados por las autoridades competentes

Los ocho detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes, que adelantarán el proceso de judicialización correspondiente.