El grupo estatal identificó 1.200 publicaciones de actores armados ilegales y, con plataformas, Policía y Fiscalía, logró retirar 41 perfiles de alto alcance y bloquear más de un millón de reacciones. (@Ministerio_TIC/X)

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) puso en marcha el Equipo CazaRed: Niñez Segura para identificar y reportar intentos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en redes sociales y otros espacios digitales.

La unidad, integrada al Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCert), funcionará de forma permanente y actuará con información de acceso público.

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En sus primeros 27 días de operación, el grupo mitigó la exposición a más de 15 millones de visualizaciones de contenidos que podían poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes. Esa cifra equivale al 68% del material identificado con posibles riesgos, y derivó en la elaboración de 61 informes sobre los hallazgos y las medidas adoptadas.

El equipo detectó 1.200 publicaciones de actores armados ilegales que buscaban captar menores y gestionó, junto con plataformas digitales, la Policía y la Fiscalía, la eliminación de 41 perfiles de alto alcance. También bloqueó más de un millón de reacciones, según el Ministerio TIC.

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La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, afirmó durante la presentación de la unidad: “Encontramos 1.200 publicaciones de distintos actores armados ilegales con el objetivo de reclutar a nuestros menores. De inmediato contactamos a todas las redes sociales, a la Policía y a la Fiscalía, y logramos la eliminación de 41 perfiles con alto alcance digital”.

CazaRed concentra capacidades técnicas y analíticas para detectar contenidos, contactos y patrones que puedan relacionarse con la captación, el uso o la instrumentalización de menores por estructuras armadas y grupos criminales. Su trabajo se organiza en tres etapas: detectar señales de riesgo, analizar el contexto y activar los canales institucionales.

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El Ministerio de las TIC de Colombia activó el equipo CazaRed para contrarrestar el reclutamiento de menores en redes sociales. (@Ministerio_TIC/X)

La fase inicial incluye la definición de riesgos, territorios y fenómenos prioritarios, la recopilación de datos de acceso público y la recepción de alertas institucionales. El equipo organiza, verifica y preserva la información antes de valorar el nivel de amenaza y preparar reportes para las entidades competentes.

Entre los elementos bajo observación figuran etiquetas, expresiones, ofertas engañosas, símbolos y narrativas que puedan atraer a menores o presentar como normal su vinculación a grupos armados o criminales. También se revisan cuentas, enlaces, publicaciones y redes de difusión para identificar material reutilizado o manipulado, reducir falsas alarmas y considerar el contexto territorial.

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El ColCert puede remitir reportes y respaldar solicitudes de revisión ante contenidos que posiblemente incumplan las políticas de seguridad o las normas comunitarias de las redes sociales. Sin embargo, las plataformas son responsables de evaluar cada caso y decidir las medidas que correspondan.

La actuación de la unidad no reemplaza las funciones de las autoridades judiciales ni de las entidades de protección. Su alcance se limita a fuentes públicas y se rige por criterios de necesidad, minimización de datos, seguridad y confidencialidad.

Human Rights Watch señaló a Facebook y TikTok como los principales canales digitales para la captación de menores en el país. (Human Right Watch)

La organización Human Rights Watch advirtió en agosto sobre el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados en Colombia. En su informe “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia, identificó a Facebook y TikTok como las plataformas más utilizadas para captar menores.

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Human Rights Watch revisó más de 70 cuentas y 40 publicaciones que glorificaban la pertenencia a grupos armados o invitaban a sumarse a ellos. Esos contenidos mostraban una imagen atractiva de la vida en esas estructuras y difundían supuestas ofertas laborales para establecer contacto con menores en foros públicos y servicios de mensajería privada; la organización también halló casos en los que los algoritmos parecían ampliar su alcance.

Las autoridades colombianas gestionaron el retiro de 41 perfiles de alto alcance vinculados a 1.200 publicaciones de grupos armados ilegales. (AFP)

Padres, madres y cuidadores deben prestar atención a combinaciones de cambios de comportamiento, contactos desconocidos y pedidos inusuales. Una señal aislada no confirma un caso de reclutamiento, pero puede requerir una conversación con el menor, supervisión de su actividad digital y búsqueda de orientación.

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Los contactos frecuentes con desconocidos que ofrecen amistad, protección, pertenencia, dinero, regalos, trabajo, viajes o reconocimiento pueden constituir una alerta. También lo son el uso repentino de lenguaje, música, símbolos o contenidos que exaltan armas, violencia, estructuras armadas o poder territorial.

Las invitaciones a trasladar conversaciones a chats privados, aplicaciones cifradas, grupos cerrados o perfiles alternos requieren atención, al igual que las solicitudes de guardar secretos, borrar conversaciones, ocultar contactos o impedir que los adultos conozcan las interacciones. Las preguntas insistentes sobre la ubicación, el colegio, los horarios, las rutas, la composición familiar, las fotografías o los contactos cercanos también pueden indicar un riesgo.

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La recepción de recargas, transferencias, monedas de videojuegos, dispositivos u otros beneficios de origen desconocido es otra señal para considerar. El mismo criterio aplica ante presiones para hacer favores, compartir información, transportar objetos, vigilar lugares, difundir contenidos o asistir a encuentros.

El equipo técnico evalúa información pública en tres etapas para enviar reportes a las plataformas y entidades competentes. (@Ministerio_TIC/X)

Los cambios abruptos de ánimo, el aislamiento, el miedo, la ansiedad, las ausencias, las alteraciones del sueño y la disminución del rendimiento escolar deben ser observados. También pueden alertar las publicaciones de fotografías con armas, prendas alusivas a grupos o mensajes de despedida, lealtad o pertenencia.

Ante una sospecha de reclutamiento, uso o instrumentalización de menores, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123 de la Policía Nacional para emergencias o situaciones de riesgo inmediato y solicitar apoyo de Infancia y Adolescencia. La línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brinda orientación, protección y atención ante amenazas o vulneraciones de derechos de la niñez.

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La línea 122 de la Fiscalía General de la Nación recibe información sobre posibles hechos delictivos, mientras que la 147 de las Fuerzas Militares atiende datos relacionados con grupos armados ilegales. También se puede solicitar orientación presencial ante la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal o la Procuraduría General de la Nación, según la disponibilidad territorial.