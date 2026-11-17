Los fanáticos del club 'Xeneize' escogieron a la Heroica como punto intermedio antes de la definición continental ante Atlético Mineiro, que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla (@equipoatodoboca/X)

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En un duelo que podría representar el fin de la sequía de títulos a nivel continental, que se prolonga por casi dos décadas, Boca Juniors disputará el sábado 21 de noviembre (5:30 p. m.), en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la final de la Copa Sudamericana 2026; encuentro en el que medirá fuerzas ante Atlético Mineiro de Brasil, en una definición inédita.

El choque entre argentinos y brasileños ha generado gran expectativa no solo en la capital del Atlántico, que hizo una multimillonaria inversión para reformar su escenario deportivo, sino en toda la Costa Caribe: que ya empezó a recibir a la marea ‘Azul y Oro’ que acompaña al club ‘Xeneize’ por todo el mundo, y a algunos de los fanáticos del ‘Galo’.

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Según cálculos preliminares, se esperan al menos 35.000 hinchas argentinos en esta caravana, más los seguidores colombianos y de otras nacionalidades que se den cita en esta contienda. Esta disputa elevó la ocupación hotelera de Barranquilla al 100% y traerá una importante cantidad de turistas a ciudades como Santa Marta y Cartagena.

Varios aficionados de Boca Juniors se han tomado los sitios turísticos de Cartagena durante la previa a la gran final de la Copa Sudamericana, en la que enfrentarán en Barranquilla al Atlético Mineiro de Brasil. (@lasfotosdeboca/X)

De hecho, el arribo de los más fieles al club boquense comenzó por la Heroica, en donde buena parte de los viajeros eligió alojarse antes de trasladarse a la sede del partido. Los primeros grupos se reunieron en torno de la Torre del Reloj, en el Centro Histórico, en uno de los sitios más icónicos de la ciudad, y ya disfrutan de las playas de la ciudad.

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Cartagena como puerta de entrada y Barranquilla como punto de encuentro

La falta de vuelos directos desde Buenos Aires y la alta demanda de pasajes llevaron a muchos simpatizantes a ingresar por los aeropuertos de Cartagena y Santa Marta, antes de completar el viaje por vía aérea o terrestre hacia la sede del cotejo. Otros vuelos, según se han sabido, llegarán con escalas al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

La hinchada de Boca prevé realizar un primer banderazo el jueves 19 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Camellón de los Mártires y la Torre del Reloj. La ciudad no será sede de la final, pero concentrará a quienes eligieron la capital de Bolívar como primera parada, gracias a su oferta turística y al convertirse en punto de aterrizaje ideal para los fanáticos.

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En los principales parajes de la Heroica ha empezado a verse esta bandera, dedicada a uno de los máximos ídolos del equipo argentino y del fútbol mundial. (@juampireynoso/X)

Por su parte, ya en la capital del Atlántico, el principal encuentro de los seguidores ‘Xeneizes’ está previsto para el viernes 20 de noviembre en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla, durante la víspera del partido. Esto se suma a los sectores que habilitará la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como los conocidos fan fest.

También se espera que grupos de aficionados se concentren en las afueras del hotel donde se hospede el plantel, que deberá llegar dos días antes del encuentro por disposición de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La presencia de Boca se extenderá además a las tribunas generales del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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La boletería reservada para los dos clubes se distribuyó en partes iguales y se agotó rápidamente para lo que concierne a la fanaticada del club argentino; aunque no así para los de Minas Gerais, que si bien serán locales en el organigrama del partido, serán minoría en las graderías del remodelado escenario, con capacidad para más de 61.000 personas.

Los seguidores del club 'Azul y Oro' aprovechan los días previos a la final de la Copa Sudamericana, que se jugará en Barranquilla el sábado 21 de noviembre, y disfrutan de este destino turístico de Colombia. (@barrabrava_net/X)

Cambio de moneda, alojamiento e internet para los viajeros

El usuario @Colodubini9, un argentino que ya se encuentra en Colombia, difundió una serie de recomendaciones para los que viajen desde Argentina. Entre ellas, señaló que el tipo de cambio del dólar ronda los $3.300 pesos y aconsejó evitar las casas de cambio del aeropuerto, donde, según afirmó, la cotización puede ubicarse entre $2.400 y $2.600.

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En ese sentido, el viajero sugirió buscar casas de cambio en la zona norte de Barranquilla, incluidas las ubicadas en centros comerciales, donde estimó que puede negociarse una cotización más favorable; a lo que agregó que hay una serie de aplicaciones que podrían facilitar su estancia en tierras colombianas.

Del mismo modo, también aconsejó llevar un adaptador para enchufes de tipo estadounidense de 110 voltios, con dos clavijas rectas, pues en Argentina se maneja otroa sistema. Indicó que esos adaptadores pueden comprarse en comercios locales, pues en Colombia este tipo de accesorios resultan más económicos que Argentina.

El estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina (@GraficoFutbol/X - @BocaJrsOficial/X - @Atletico/X)

Sobre el hospedaje, transmitió recomendaciones de habitantes de Barranquilla para evitar la zona de Soledad, próxima al aeropuerto, el sur de la ciudad y los alrededores del estadio. Su sugerencia fue buscar alojamiento en el norte de la ciudad; mientras que para la conexión móvil, aconsejó usar sim cards locales, que son de bajo costo.

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Así llegarán ambos equipos a la final de la Copa Sudamericana

Como ha sido la costumbre desde 2019, la final se jugará a partido único. Si el resultado permanece igualado después de los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, se optará por la definición por penales, en la que partiría como favorito Boca, por la presencia de un experto como el arquero Álvaro Montero.

A este juego, el elenco ‘Azul y Oro’ llegará tras ganar la Tabla Anual de Argentina y luego de clasificar a la final de la Copa local, y tendrá como misión reverdecer sus éxitos tras la Copa Libertadores 2007. Su plantel cuenta con referentes como Leandro Paredes, campeón del mundo; Miguel Merentiel, y los colombianos Montero y Sebastián Villa.

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En la plantilla de Boca Juniors están los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, que podrían ayudar a su club a cortar la racha de 19 años sin títulos continentales. (REUTERS)

Entre tanto, Mineiro afrontará el encuentro luego de una racha irregular sin victorias en el Brasileirão y tras quedar eliminado de la Copa do Brasil. El equipo de Belo Horizonte intentará recuperarse de las dos últimas finales continentales que perdió y cuenta entre sus figuras con Reinier, Tomás Cuello, y los colombianos Kevin Castaño y Mateo Casierra.

El campeón clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará la Copa Recopa Sudamericana de ese año, además de recibir USD10.000.000, que se añadirán a los premios acumulados durante el desarrollo de la competición, que en el caso de Boca podría llegar a un total de USD16.500.000.

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