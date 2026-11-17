Policía inspecciona taxi abandonado y restringe la movilidad cerca del peaje de El Espinal (@AlContrasteCol/X)

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Las autoridades cerraron de forma preventiva la carretera que comunica a El Espinal con Flandes y Girardot tras el hallazgo de un taxi abandonado cerca del peaje. El vehículo, de placas SST 934, quedó bajo inspección ante la alerta por objetos considerados sospechosos en su interior.

El hecho ocurrió el martes 17 de noviembre de 2026 y afectó la movilidad de quienes transitaban por ese corredor del Tolima. La Policía acordonó el sector e impidió el paso de automóviles mientras equipos especializados revisaban el carro.

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Las autoridades recomendaron a los conductores usar rutas alternas hasta que termine el procedimiento y se defina si existe algún riesgo. También solicitaron a la comunidad evitar acercarse al lugar o interferir con las labores de seguridad.

Investigan si el taxi había sido robado durante la madrugada

Versiones de medios locales como Al Contraste, indican que el automóvil habría sido hurtado horas antes y que su propietario fue amordazado durante el robo. Otros indicaron que dentro del baúl del taxi abandonado cerca del peaje de El Espinal, habría un paquete con inscripciones alusivas a las Farc-EP.

Alerta vial en El Espinal por objeto sospechoso hallado dentro de un taxi abandonado (@RealJuanLozano/X)

Estos datos llevaron a la fuerza pública a activar medidas preventivas mientras revisa el vehículo Sin embargo, esa información todavía no cuenta con confirmación oficial.

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La presencia de elementos dentro del taxi llevó a las autoridades a evaluar la eventual existencia de un artefacto explosivo, aunque no se ha establecido la naturaleza de los objetos encontrados.

La alerta ocurre pocos días después de los ataques contra varios peajes de Neiva y otros puntos del departamento del Huila durante el fin de semana. Esos hechos incrementaron las medidas de seguridad en vías de la región.

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