Usuarios exigen protección animal tras hallazgo de un caballo sin vida en una calle de Barranquilla (@primeronoticiaa/X)

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Un caballo murió en una vía del barrio 7 de Abril, en la ciudad de Barranquilla, hecho que despertó cuestionamientos en redes sociales sobre las condiciones en que son utilizados animales para el transporte de carga en la ciudad.

Una grabación difundida el lunes 16 de noviembre de 2026 muestra al animal tendido sobre el pavimento, mientras varias personas permanecen cerca. En el lugar también se observan elementos de una carreta y vehículos estacionados.

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La cuenta Primero Barranquilla indicó que el equino habría fallecido después de presentar una emergencia de salud. Esa versión señaló, sin citar una fuente oficial, que el animal pudo sufrir un infarto y que estaba sometido a jornadas de trabajo excesivas.

La publicación generó comentarios de ciudadanos que cuestionaron la permanencia de vehículos de tracción animal en sectores urbanos. Uno de los usuarios escribió: “¿Hasta cuándo van a permitir que circulen esos animales?”.

Murió un caballo en una calle de Barranquilla y crecen los reclamos por vehículos de tracción animal - (@primeronoticiaa/X)

Otro mensaje reclamó a quienes utilizan caballos para este tipo de labores. “¿Qué culpa tienen los pobres caballos de que esa gente le toque rebuscárselas?”, expresó un internauta.

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Los cuestionamientos se concentraron en la necesidad de revisar las condiciones de bienestar de los animales que arrastran carretas. Algunos usuarios solicitaron controles para evitar posibles casos de maltrato o explotación.

El material compartido no permite establecer cuánto tiempo llevaba el caballo en la zona ni las actividades que había realizado antes de desplomarse. Tampoco identifica a su propietario ni precisa si recibió atención antes de su fallecimiento.

No hay información oficial sobre la causa del deceso

La difusión de las imágenes abrió un debate sobre el uso de equinos en tareas de carga, una práctica que permanece en distintos sectores de la capital del Atlántico. Los usuarios reclamaron la intervención de las entidades competentes para verificar lo ocurrido.

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“Los animales no son máquinas”, fue uno de los mensajes que acompañó la publicación inicial. Otros pidieron medidas para impedir que los caballos sean expuestos a recorridos o cargas que puedan afectar su estado físico.

Las capturas suministradas no incluyen una respuesta de la Alcaldía de Barranquilla, de la Policía Ambiental ni de una entidad de protección animal.

Caballo murió junto a una carreta en Barranquilla y autoridades no han informado la causa (@primeronoticiaa/X)

Retiraron en un camión de basura el cuerpo de un burro atropellado en El Rodadero

Un video difundido en redes sociales mostró que operarios de Aseo Técnico de la Sabana (Atesa) retiraron el cuerpo de un burro atropellado y lo subieron a un vehículo recolector de residuos en El Rodadero, Santa Marta. Las imágenes provocaron cuestionamientos de residentes y defensores de animales.

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El equino murió el sábado 7 de noviembre de 2026 en la carrera 4, después de sufrir heridas tras dos siniestros viales ocurridos durante la madrugada. Versiones recogidas por medios locales señalan que un taxi lo golpeó primero y, más tarde, una motocicleta lo embistió.

Periodistas y habitantes reportaron que el animal permaneció lesionado sobre la vía antes de morir. La información disponible no precisa qué entidad atendió el caso ni las actuaciones adelantadas mientras el burro seguía con vida.

Siete trabajadores participaron en el retiro del cadáver

La mañana del domingo 8 de noviembre, una grabación registró a al menos siete trabajadores durante el levantamiento del cuerpo. Los hombres lo cargaron desde el asfalto y lo depositaron en la caja compactadora del camión.

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Operarios de la empresa de aseo Atesa retiraron el cuerpo del equino y lo introdujeron en un contenedor de basura (@PlataformaALTO/X)

“Ay, este burricito, desastre”, se escucha en el registro. Otra persona comentó: “Primero el taxista aquel se lo llevó”, en referencia a los atropellamientos mencionados durante la filmación.

El procedimiento provocó reclamos en plataformas digitales. Usuarios cuestionaron que el cadáver fuera trasladado junto con residuos y preguntaron si Santa Marta cuenta con un protocolo diferenciado para animales que mueren en espacios públicos.

Piden explicaciones a Atesa y a la Alcaldía de Santa Marta

Los residentes de El Rodadero exigieron información sobre el manejo del caso y solicitaron establecer responsabilidades por los hechos que causaron la muerte del animal.

También pidieron un pronunciamiento de la Alcaldía de Santa Marta y de Atesa sobre la intervención de sus trabajadores.