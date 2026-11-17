La recién elegida Señorita Colombia ofrece sus primeras declaraciones portando la corona, la banda oficial y el cetro del Concurso Nacional de Belleza. La reina viste un vestido plateado con pedrería frente a una planta ornamental y un fondo blanco, en un video institucional del certamen. - crédito @reinadocolombia/Instagram

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Verónica Hernández Gómez, representante de Antioquia, fue elegida Señorita Colombia 2026-2027 durante la velada de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza, celebrada el lunes 16 de noviembre en Cartagena. La antioqueña obtuvo el título en la edición número 72 del certamen, en la que participaron 26 candidatas de diferentes regiones del país.

Con este resultado, Antioquia consiguió su octava corona en la historia del concurso. Hernández sucede a María Antonia Mosquera Carvajal, representante del Valle del Cauca, y tendrá entre sus compromisos representar a Colombia en Miss International, certamen internacional que se realiza en Japón.

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¿Quién es Verónica Hernández Gómez?

Verónica Hernández Gómez nació el 8 de junio de 2001 en Medellín, Antioquia, y tiene 25 años. Mide aproximadamente 1,80 metros, es estudiante de Mercadeo y se desempeña como modelo profesional.

Su trayectoria en el modelaje comenzó cuando tenía 15 años. Desde entonces ha desarrollado experiencia en pasarelas y escenarios, una preparación que le permitió desenvolverse durante las diferentes presentaciones del Concurso Nacional de Belleza.

La joven fue designada como Señorita Antioquia 2026 por la organización Coosmovisión Real y llegó a Cartagena para representar a su departamento en la competencia nacional.

En el ámbito personal, se describe como una mujer familiar, soñadora, disciplinada y perseverante. Durante su participación en el certamen también buscó destacar sus intereses y propósitos sociales, más allá de su experiencia frente a las cámaras.

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Verónica Hernández Gómez, representante de Antioquia y nueva Señorita Colombia 2026-2027, es estudiante de Mercadeo y modelo profesional desde los 15 años. - crédito @reinadocolombia/Instagram

El propósito social de la nueva Señorita Colombia

Uno de los temas que Hernández destacó durante su participación en Cartagena fue su interés por trabajar en favor de las mujeres en condición de vulnerabilidad.

La antioqueña manifestó que busca aprovechar su formación y reconocimiento público para dar visibilidad a organizaciones que desarrollan iniciativas dirigidas a esta población. Su propósito es acercar esos proyectos a nuevas audiencias, promover oportunidades para las comunidades y motivar a otras mujeres a desarrollar sus capacidades.

Esta iniciativa hizo parte de los aspectos que presentó durante su participación en el Concurso Nacional de Belleza, donde también tuvo la oportunidad de compartir sus perspectivas sobre la diversidad y la convivencia en Colombia.

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Verónica Hernández fue elegida Señorita Elegancia Primatela 2026

Antes de obtener la corona nacional, la representante de Antioquia recibió una distinción durante las actividades previas a la elección.

El domingo 15 de noviembre, en el desfile en traje de baño realizado en los jardines del Hotel Hilton de Cartagena, Hernández fue elegida Señorita Elegancia Primatela 2026.

El reconocimiento destacó su porte y desenvolvimiento durante la presentación, en la que las candidatas tuvieron la oportunidad de mostrar su preparación en la pasarela.

Posteriormente, la antioqueña avanzó al grupo de las diez semifinalistas y consiguió un lugar entre las cinco finalistas, junto con las representantes de Buenaventura, Valle, Cauca y Huila.

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La nueva Señorita Colombia quiere aprovechar su reconocimiento para visibilizar iniciativas dirigidas a mujeres en condición de vulnerabilidad. - crédito @reinadocolombia/Instagram

El mensaje de la nueva Señorita Colombia a los colombianos

Durante la ronda de preguntas de la velada de elección y coronación, las cinco finalistas respondieron interrogantes planteados por el jurado sobre diferentes aspectos de la sociedad colombiana.

A Hernández le preguntaron qué mensaje les enviaría a los ciudadanos para que se sintieran orgullosos de su país. En su intervención, hizo referencia a la diversidad y a la importancia de reconocer las diferentes voces que conforman la identidad nacional.

“A todos los colombianos que me están viendo, los quiero invitar a que reconozcamos que nuestra identidad no se construye a través de una sola voz, sino desde la riqueza de varias. Por eso, debemos amar nuestras diferencias, debemos apoyarnos, escucharnos y amarnos todos”, expresó la representante de Antioquia", expresó la representante de Antioquia.

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Su respuesta estuvo centrada en la tolerancia, el respeto y la necesidad de escuchar a quienes tienen perspectivas distintas.

La representante de Antioquia fue elegida Señorita Colombia 2026-2027 y representará al país en Miss International, en Japón. - crédito captura de video (Reinado Colombia/YouTube)

¿Qué premio recibió Verónica Hernández y a qué concurso internacional irá?

Además de obtener el cetro y la corona del Concurso Nacional de Belleza, Hernández recibió un anillo y una beca que cubre la totalidad de un semestre de posgrado en el Politécnico Grancolombiano.

Como parte de sus responsabilidades durante el periodo 2026-2027, la nueva soberana también representará al país en Miss International, certamen que se celebra en Japón y al que el Concurso Nacional de Belleza envía a su ganadora.

La participación internacional será uno de los principales compromisos de la antioqueña durante su año como Señorita Colombia, periodo en el que también tendrá actividades de representación social y cultural.

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