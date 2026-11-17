En las imágenes se observa una cubierta circular retirada de su posición, dejando al descubierto una abertura en el piso, junto a una herramienta con mangos rojos situada cerca del soporte de una barra amarilla de sujeción

Guardar

Un ciudadano denunció en redes sociales el presunto robo de una pieza metálica dentro de un bus de TransMilenio en Bogotá.

El video fue divulgado por la cuenta Pasa en Bogotá y muestra a un hombre sentado en uno de los buses articulados mientras manipulaba una pieza del vehículo con unas tijeras.

PUBLICIDAD

Según la publicación, el hecho ocurrió durante la tarde del 16 de noviembre en la avenida Jiménez. Las imágenes indican que el sujeto levantó la pieza metálica con ayuda de la herramienta hasta que logró desprenderla.

Luego, guardó el elemento en el bolsillo de su pantalón, sin que en el video se advierta una reacción inmediata de otros pasajeros.

El implicado utilizó unas tijeras para desprender la parte metálica del articulado (Transmilenio/Captura de video)

La grabación provocó cuestionamientos en redes sociales por el presunto hurto de un componente del sistema de transporte público.

“TransMilenio lo convirtieron en el transporte de la indigencia y la delincuencia Carlos Fernando Galán por favor purge el sistema de tantos indigentes”; “Ayyy pero no les digan desechables a esos hijueputas”; “Con un solo grito se le quitan todas las trabas q pueda tener 🥸“; ”En vez de grabar parenlo, que sacan con filmar y salir a quejar se por redes"; “Es necesario que haya limpieza social, esto de verdad que se salió de control”; “Esos hijueputas de la secretaria de integración social con sus ideas maricas de inclusión lo que hicieron fue beneficiar a todos esos desechables y perjudicar a las personas de bien que utilizan ese transporte para ir a trabajar o estudiar”; “Y nadie le dice nada. Por ese hacen lo que les da la gana”; “El metal soldado ee un bus comprado en licitación extranjera a proveedores de renombre puede desarmarse con unas tijeras ? Que les devuelvan el dinero”; “Bogotá necesita una fumigación urgente acabar con todas esas personas q lo único q hacen es hacerle daño a la ciudad y las personas trabajadoras...”; “¿Y....nadie hizo nada?..¿Ven que el tipo roba y todos tan tranquilos? Eso evidencia que TODOS los que se dieron cuenta en el bus SON COMPLICES"; “¿Por qué el que graba no hace nada?“: fueron algunos de los mensajes.

PUBLICIDAD

Hombre agarró a martillazos los vidrios de un Transmilenio, según video revelado por el presidente del Concejo: “Delincuente”

Un hombre rompió la puerta de TransMilenio con un martillo de emergencia mientras el bus articulado estaba en movimiento, una acción que expuso a los pasajeros que permanecían dentro del vehículo.

El episodio quedó registrado en un video difundido el 27 de octubre de 2026 por el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, a través de su cuenta en X. Las imágenes muestran a una persona que llevaba chaqueta, audífonos y un bolso. El hombre se encontraba en el pasillo del articulado cuando tomó uno de los elementos de seguridad instalados en el vehículo.

Papo Amin denunció un acto de vandalismo dentro de un bus de Transmilenio - crédito @papoaminCD/X

El material indica que usó el martillo para golpear uno de los paneles de vidrio de una puerta. La escena ocurrió ante la mirada de varios usuarios, que no abandonaron el bus durante la grabación.

PUBLICIDAD

El hecho consistió en el uso de un martillo destinado a facilitar evacuaciones durante accidentes, fallas u otras situaciones que bloqueen las salidas. Según lo que se observa en el registro, no había una emergencia visible ni una confrontación previa que explicara la acción.

Amin cuestionó lo sucedido en el sistema de transporte masivo de Bogotá y escribió junto al video: “Vuelven las escenas de inframundo en TransMilenio”.

El concejal sostuvo que el hombre tomó “uno de los martillos de emergencia del articulado” para romper los vidrios “mientras circula”. También lo calificó como “delincuente”.

Un pasajero usó un martillo de emergencia para golpear una puerta de un articulado en Bogotá - crédito @papoaminCD/X

Los martillos ubicados en los buses de TransMilenio son mecanismos de seguridad para permitir que los pasajeros salgan cuando no pueden usar las puertas. Su utilización fuera de esos casos puede causar daños en la flota y aumentar el riesgo para quienes viajan en el vehículo.

PUBLICIDAD

Tras golpear el cristal, el hombre permaneció dentro del articulado. El video no permite establecer qué ocurrió antes del ataque contra la puerta ni las razones que llevaron al sujeto a utilizar el elemento de emergencia.