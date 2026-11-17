Los miembros del ELN utilizan pasos informales para buscar refugio en departamentos como La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Vichada. (REUTERS/Jair Coll)

Guardar

Integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían pasando de Venezuela a Colombia para evadir operaciones militares en el país vecino.

Según un informe de inteligencia militar conocido por Noticias RCN, los movimientos del grupo guerrillero se estarían efectuando en varios puntos de la frontera colombo-venezolana y señala que las estructuras “buscarían refugio ante la presión que atribuyen a operaciones venezolanas con apoyo del Gobierno de los Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información revelada por el medio, los desplazamientos se activarían cuando los guerrilleros conocen de posibles acciones militares en territorio venezolano. La extensa red de trochas y pasos informales de la frontera facilitaría el traslado hacia el lado colombiano.

Los destinos identificados en el informe incluyen La Guajira y Cesar, adonde se desplazarían hombres de los frentes Luciano Ariza y José Manuel Martínez. En Norte de Santander se concentrarían integrantes de los frentes Camilo Torres, Carlos Cacúa, Luis Enrique León y Juan Fernando Porras. El frente Domingo Laín Sáenz tendría como zonas de refugio Arauca y Vichada.

PUBLICIDAD

El coronel retirado y analista del conflicto armado Carlos Soler sostuvo, en declaraciones recogidas por el citado medio de comunicación, que el ELN busca ponerse a resguardo de una eventual ofensiva de Estados Unidos con capacidades electrónicas y drones. Para el experto, las autoridades deben reforzar el control sobre las trochas y demás pasos fronterizos para contener la amenaza de esa guerrilla.

“Reviste especial importancia blindar la frontera y generar control sobre todas las trochas y pasos para realmente poder desmantelar la amenaza que tiene el ELN en la frontera”, indicó el experto al noticiero nacional.

El ELN usaría a secuestrados como escudos humanos

La alerta de inteligencia señala que los guerrilleros trasladarían a personas secuestradas durante sus movimientos para impedir o dificultar ataques de la Fuerza Pública. El presunto uso de cautivos como escudos humanos limitaría las opciones de las autoridades ante el riesgo de afectar a quienes permanecen retenidos.

PUBLICIDAD

Entre los casos que generan preocupación está el de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia (La Guajira), Jaime Luis Buitrago García,, y el de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández, quien permanece en cautiverio en Saravena, Arauca. Las autoridades buscan evitar que los secuestrados sean movilizados por la zona limítrofe, un reto que se agrava por la extensión y las condiciones geográficas de la frontera.

Además, fuentes militares consultadas por Semana también advirtieron que el ELN tendría planeado adelantar ofensivas para retener a altos oficiales de las Fuerzas Armadas para emplearlos como protección frente a eventuales bombardeos. Esa versión se conoce mientras persisten las acciones para establecer el paradero y lograr la liberación de las personas retenidas.

PUBLICIDAD

Nuevo frente eleno en Casanare y Boyacá

Del mismo modo, informes de inteligencia conocidos por el diario citado describen un plan de expansión de la guerrilla hacia Casanare y Boyacá. La hipótesis de las autoridades es que combatientes que salen del estado venezolano de Apure pasan por Arauca y se integrarían a una nueva estructura, en medio de una reorganización del Frente de Guerra Oriental.

Según esa información, la organización buscaría responder a la presión militar en Venezuela y aprovechar el debilitamiento de las disidencias de las Farc en Arauca. El plan incluiría el aumento del reclutamiento de menores de edad y el traslado de hombres para asegurar corredores de movilidad y fuentes de financiación mediante extorsiones.

PUBLICIDAD

El documento citado por el medio atribuye al Frente Domingo Laín Sáenz una estructura de ocho comisiones, con 358 hombres armados y cerca de 407 integrantes de redes de apoyo, para un total estimado de 765 personas. También menciona a la comisión Jorge Eliécer Jurado Mogollón, del Frente Efraín Pabón Pabón, con presencia en sectores de Norte de Santander y Cubará, Boyacá.

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, reconoció que la presión militar en Arauca y Norte de Santander podría estar desplazando a guerrilleros hacia su departamento. La funcionaria informó que existe una recompensa de hasta $400 millones para obtener datos que permitan desarticular las redes de apoyo del ELN.

PUBLICIDAD

El investigador de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos indicó que el retorno de hombres desde Venezuela podría fortalecer las capacidades del Frente de Guerra Oriental. Para el académico, las Fuerzas Militares deben anticiparse a la expansión y afectar las rentas que sostienen a esas estructuras, entre ellas la extorsión a la actividad petrolera en Arauca.